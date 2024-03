PSOE, Sumar y los independentistas coincide en llevar a Rajoy a la comisión de investigación sobre la Operación Cataluña

El PSOE, Sumar, ERC, Junts, Bildu y Podemos coinciden en que el ex presidente del Gobierno Mariano Rajoy debe comparecer ante la comisión del Congreso encargada de investigar la 'Operación Cataluña', el nombre con el que se conocen las supuestas maniobras de las 'cloacas' del Estado para desacreditar a las formaciones independentistas catalanas. El Congreso ya investigó este asunto en 2017, cuando aún gobernaba el PP, pero ha decidido reabrir pesquisas de nuevo a petición de ERC y Junts. El pasado mes de agosto, el PSOE aceptó crear este órgano y otras dos comisiones de investigación a cambio de que los independentistas catalanes apoyaran a la socialista Francina Armengol para presidir el Congreso y para hacerse con la mayoría en la Mesa de la Cámara. Así las cosas, todo apunta a que el expresidente Gobierno y ex líder del PP tendrá que someterse al interrogatorio de los grupos parlamentarios. Rajoy ya compareció ante una comisión de investigación parlamentaria en diciembre de 2021, la que investigó el 'caso Kitchen', la operación urdida desde el Ministerio del Interior con la policía patriótica para robar al extesorero 'popular' Luis Bárcenas pruebas que implicaban a cargos del partido en casos de corrupción. COSPEDAL, FERNÁNDEZ DÍAZ Y MONTORO Además, el PSOE, Sumar y su socios han incluido en sus respectivos listados de comparecientes a la exsecretaria general del PP y exministra María Dolores de Cospedal; al exministro de Interior Jorge Fernández Díaz, a quien fuera su secretario de Estado Francisco Martínez y al exdirector general de la Policía Ignacio Cosidó. La previsión es que también desfilen por esta comisión el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro; el exsecretario de Estado de Seguridad Ignacio Ulloa y la ahora diputada del PP en la Asamblea de Madrid, Alicia Sánchez Camacho, ya que figuran en varios de los listados registrados en el Congreso, a los que ha tenido acceso Europa Press. La lista de comparecientes propuesta por los dos partidos que integran el Gobierno de coalición incluye también los nombres de varios de los policías aun en activo o ya retirados que ya han comparecido en distintas comisiones de investigación parlamentarias en los últimos años. EL PSOE QUIERE AL SOCIO DE VILLAREJO Quien no figura esta vez en el listado del PSOE y Sumar es el excomisario José Manuel Villarejo, cuya presencia sí vuelven a ver pertiNente ERC, Junts, Bildu y Podemos. En esta ocasión, los socialistas son partidarios de tomar testimonio a Rafael Redondo Rodríguez, que fue socio de Villarejo en la empresa CENYT. Además, para intentar aclarar la 'trama andorrana' de la 'Operación Cataluña', el PSOE también propone la comparecencia de quienes fueron agregados de Interior en la embajada española en el Principado Bonifacio Díaz y Celestino Barroso, así como de Higini Cierco que fue presidente de la Banca Privada de Andorra, a quienes también piden interrogar los independentistas, el PNV o Podemos. Las comparecencias solicitadas por el PSOE se completa con la del periodista especializado en asuntos de Interior y tribunales Pedro Águeda.