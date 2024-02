El PP es primera fuerza en seis de las siete ciudades gallegas, mientras el BNG gana en el feudo de Abel Caballero

El PP es primera fuerza en seis de las siete ciudades gallegas en las elecciones autonómicas de este 18 de febrero, en la que los populares han repetido su mayoría absoluta (con una bajada de 42 a 40 escaños). Solo en Vigo no ha conseguido estar en cabeza, en donde el BNG se ha convertido en la formación más votada en esta ciudad feudo del socialista Abel Caballero, que gobierna desde 2007. En Vigo, ciudad más poblada de Galicia, con el 100% escrutado, el Bloque pasa de ser tercera fuerza en 2020 a tener el resultado histórico de más votado. Crece en más de 25.000 sufragios y alcanza los 56.820, con un 37% de los apoyos (aumenta en casi 14 puntos respecto a hace cuatro años). El PP cae al segundo puesto pese a ganar casi 10.000 papeletas más, con un total de 54.010, y elevarse en 2,7 puntos (supera el 35%). El PSdeG se desploma 13 puntos (baja al 20%) y pierde en estos cuatro años 12.580 votos. A Coruña, segunda ciudad en población, repite el orden de 2020: PP es primera fuerza, seguida de Bloque y PSdeG. No obstante, el Bloque es la única que sube tanto en votos (unos 15.000 más, hasta 42.775) como en porcentaje de apoyo (+8,80 puntos, en el 33,3%). Los populares suben en más de 5.000 sufragios, con un total de 57.558, pero pierde 1,5 puntos (44,7%). El PSdeG, que gobierna aquí con Inés Rey como alcaldesa, se deja 1.735 apoyos, lo que supone 3,5 puntos menos (14,6%). En Ourense, el PP también está en cabeza, con cerca de 500 votos más (22.520), si bien retrocede en 6,5 puntos (39,3%). El Bloque se eleva a 15.737 votos, más de 4.000 al alza (+3,7 puntos, 27,4%). Irrumpe por primera vez Democracia Ourensana en el Parlamento (Gonzalo Pérez Jácome es el alcalde en As Burgas), con un acta para Armando Ojea, con 10.236 apoyos (el 17,8%). El PSdeG cae al cuarto puesto, a más de 3.000 votos de diferencia de DO, con 6.928 (son 9 puntos menos, el 12%). En Santiago, el PP continúa como primera fuerza en autonómicas. Gana más de 2.200 votos, aunque cae en 2,2 puntos (45,6%). En la capital de Galicia, donde hay alcaldesa del BNG (Goretti Sanmartín), el Bloque asciende en más de 6.700 votos y avanza en 8,4 puntos (37%). En cambio, el PSdeG baja en 741 votos y 3 puntos (11,30%). En Lugo, el PP se mantiene en cabeza al cosechar casi 4.000 papeletas más (26.531), con ligero retroceso relativo (-0,70%, se queda en el 50,2%). Le sigue el Bloque, con unos 3.600 votos más (14.024, y tres puntos más, hasta el 26,5%). En esta ciudad gobernada por los socialistas, en la cual Lara Méndez dejó recientemente de ser alcaldesa para dar el salto a las listas autonómicas, el PSdeG gana 1.778 votos, un 0,59% más (18,10%). En Pontevedra, los populares crecen en 3.372 votos, son 1,5 puntos más (45%). También crece el Bloque, formación que gobierna esta ciudad con el nacionalista Miguel Anxo Fernández Lores, con 4.854 votos más, hasta un global de 15.571 (+7 puntos, 34,5%). Los socialistas se hunden en más de un millar de votos, con un total de 6.256 (-5,35 puntos, el 13,84%). En Ferrol, los populares --gobiernan con José Manuel Rey-- obtienen 14.369 votos, 468 más que cuatro años antes, pero 0,66 puntos menos sobre el total (44,63%). El BNG se queda rozando los 10.000 (6.593 en 2020), un 9,2% más (30,7%). En contraposición, los socialistas se dejan más de un millar de sufragios (4.971), con una caída de 4,4 puntos (15,4%). Sumar es cuarta fuerza y Vox es quinta en cinco de las siete ciudades (Vigo, A Coruña, Santiago, Pontevedra y Ferrol). Vox solo consigue obtener el cuarto puesto en Lugo, aunque pierde votos, con Sumar en este caso en quinta posición. En Ourense, Vox ocupa el quinto lugar y Sumar el sexto. Por su parte, Pacma queda por encima de Podemos en las siete ciudades. Incluso Escaños en Blanco supera a Podemos en la ciudad amurallada.