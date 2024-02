Feijóo apela a los electores de Vox para que voten al PP: "O unimos los votos o viene el soberanismo de izquierda"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y al PSOE de "trabajar" para el BNG porque, según ha dicho, su objetivo es que no gobierne el PP "después de ganar" las elecciones autonómicas del 18 de febrero. Tras dedicar sus últimos mítines a apelar a los electores socialistas moderados, este jueves se ha referido también expresamente a los votantes de Vox, a los que ha animado a apoyar el domingo al candidato 'popular', Alfonso Rueda. "O unimos los votos o viene el nacionalismo de izquierda soberanista", ha declarado Feijóo en un mitin en el polideportivo municipal de Coristanco (A Coruña), con el que ha concluido una intensa jornada campaña tras otro acto electoral previo en el municipio coruñés de Betanzos y una comida mitin en Santiago de Compostela. Feijóo ha alertado de lo que puede ocurrir si se dividen las papeletas del voto de centroderecha, dado que en los anteriores comicios eso les llevó al PP a perder la Diputación de Coruña o de Luego cuando Vox entonces "sacó cero". "Yo os pido que unamos los votos como hicimos en el año 20, con el 48% de votos", ha solicitado. "CUALQUIER VOTO QUE NO VAYA AL PP ES PARA QUE GOBIERNE EL BNG" A renglón seguido, Feijóo ha asegurado que Sánchez no tiene como objetivo que gane el Partido Socialista de Galicia sino que se dedica a "trabajar" para el BNG y tiene como objetivo que "no gobierne el PP después de ganar las elecciones". Además, ha señalado que las encuestas indican que los socialistas pueden lograr el "peor resultado en 45 años de democracia en Galicia". Por eso, ha dicho que "cualquier voto que no vaya al PP es para que gobierne el BNG, al tiempo que ha alertado contra la abstención. Así, ha recalcado que "cualquier persona que no vaya a votar el próximo domingo corre el riesgo de que gobierne el Bloque". "Hay que elegir entre una serie de partidos que solo se miran el ombligo o un partido que vaya a servir en la Xunta", ha proclamado el presidente del PP, para añadir que el partido local de Galicia es el PP de Galicia. DICE QUE A SÁNCHEZ "LE DA IGUAL HUMILLARSE" Previamente, en otro mitin en Betanzos Feijóo ha criticado las mentiras de Sánchez desde que llegó a Moncloa. "Si hubiese un detector de mentiras en la Moncloa se estropeaba en 15 minutos", ha exclamado, para pedir a los suyos que digan "la verdad a la gente". Feijóo ha afirmado que a Pedro Sánchez "lo único que le interesa es ser presidente del Gobierno después de perder". "Y a usted le da igual humillarse. Usted está dispuesto a hacer lo que le mandan porque usted no manda. Y usted está dispuesto a decir hoy A y después B y negar el A y el B y decir que hacía el C", ha exclamado. Tras asegurar que el proyecto del BNG para Galicia es igual que el de Bildu y ERC, con los que se presenta a las europeas de junio, ha criticado que el 94% de españoles que no votó independentismo esté sometido al 6% restante. Por eso, ha pedido el voto para que ese modelo no llegue a Galicia.