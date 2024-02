La coalición Sumar "invita" a otras fuerzas políticas del País Vasco a sumarse a una candidatura que "no se cierra hoy"

Sumar Mugimendua, Ezker Anitza-IU y Berdeak-Equo han presentado este sábado un preacuerdo de coalición que "pone en valor la importancia del entendimiento y el diálogo" y al que han invitado a otras fuerzas políticas a sumarse. "Este acuerdo no se cierra hoy... invitamos a más organizaciones que quieran trabajar por Euskadi desde una visión de país profundamente transformadora a sumarse a esta candidatura", han defendido. Alba García, candidata a lehendakari de la coalición, Jon Hernández, de Ezker Anitza-IU, y Carmen Muñoz, de Berdeak-Equo, han sido los encargados de firmar un documento con el que concurrirán a las próximas elecciones autonómicas vascas bajo la marca 'Sumar'. Un acuerdo del que no forma parte Podemos, que este viernes proclamó a Miren Gorrotxategi candidata a la Lehendakaritza. A la rueda de prensa de presentación de este sábado en Bilbao han asistido, entre otros, el diputado de Sumar por Bizkaia, Lander Martínez, el secretario de organización de Ezker Anitza, Iñigo Martínez, y la exdiputada de Equo y actual secretaria de Estado de Derechos Sociales, Rosa Martínez. En su intervención, la candidata a lehendakari, Alba García, ha agradecido a las organizaciones políticas presentes en al acto el acuerdo alcanzado y ha advertido que el camino "no va a ser fácil". "Un camino que, sobre todo, merece la pena, porque sin duda de él depende que en Euskadi hagamos políticas progresistas y útiles para la mayoría, tal y como estamos haciendo en el gobierno de coalición", ha enfatizado. En este contexto, ha advertido que el preacuerdo "pone en valor la importancia del entendimiento y el diálogo" y supone "una invitación a que otras fuerzas políticas puedan sumarse". "El reto que hoy asumimos es solo el comienzo de un proyecto ilusionante de trabajo juntas", ha añadido. Según ha defendido García, Sumar tienen que ser así capaz de "ofrecer soluciones a lo que está pasando en Euskadi y de ofrecer un futuro esperanzador, ilusionante". Además, ha denunciado la situación que padecen en Euskadi los servicios públicos, entre ellos Osakidetza, ya que "es evidente que algo no va bien". "Si hablamos de la plantilla de Osakidetza, 12.000 profesionales trabajan fuera de la estructura del sistema de salud. Encadenar contratos temporales de meses o días, permitir que existan bajas que quedan sin cubrir o la sobrecarga de una plantilla extenuada tras la pandemia de la covid son solo algunos ejemplos de la situación que sufren ahora los profesionales", ha censurado. Además, ha reclamado una educación pública "de calidad, inclusiva, y equitativa, que esté a la altura de las necesidades de una sociedad cambiante y diversa". "Un futuro en el que los cuidados se pongan verdaderamente en el centro de la agenda política, y se asuman desde las instituciones. No podemos hacer recaer el sistema de cuidados en las mujeres ni dentro de sus familias, ni en un mercado laboral donde, las trabajadoras de cuidados, muchas de ellas mujeres migrantes, son invisibilizadas e infravaloradas", ha indicado. También ha incidido en la necesidad de hacer frente al cambio climático y ha resaltado que a Euskadi no le vale "un modelo basado en las ocurrencias como la del Guggeheim Urdaibai" y que no pueden sostener "ni aquellos que lo propusieron en un inicio". Por su parte, Jon Hernández (Ezker Anitza-IU) ha recordado que su formación viene defendiendo la unidad política en las luchas y en la calle y ha incidido en que los próximos comicios vascos suponen un "reto". "En este país siempre ha habido un espacio político progresista y es importante que garanticemos que las mujeres y hombres que se identifican con ese espacio de cambio tengan una representación en el Parlamento vasco", ha sostenido. "MULETA DEL PNV" De este modo ha apostado por un Parlamento que no sea "bipartidista" y ha abogado para ello por conformar un "espacio de izquierdas que diga claramente que no queremos ser muleta del PNV", sino que está dispuesta a "construir una alternativa de izquierda para Euskadi". "Solo cambiando las políticas vamos a cambiar un modelo económico caduco. Con las mujeres y los hombres trabajadores de este país, que necesitan servicios públicos y un reparto equitativo de la riqueza", ha añadido. Por último, Carmen Muñoz ha advertido que Berdeak-Equo siempre ha apostado por alcanzar acuerdos "amplios entre diferentes" y ha defendido que quienes se identifican en Euskadi con el espacio político verde "necesitan una coalición amplia y sólida". "Hablo en nombre de las tres coaliciones cuando afirmo que este acuerdo no se cierra hoy. Esta coalición empieza aquí y ahora, e invitamos a más organizaciones que quieran trabajar por Euskadi desde una visión de país profundamente transformadora a sumarse a esta candidatura", ha defendido. Asimismo, ha subrayado que la meta pasa por "devolver la ilusión" al espacio político progresista y ha apostado por conformar "un frente común amplio".