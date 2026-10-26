Figaredo reafirma que Vox actuará "con responsabilidad" y "pensando en España" en las candidaturas al Senado

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El portavoz nacional de Energía, Economía y Desregulacion de VOX, José María Figaredo, ha aseverado que su partido actuará "mirando a lo lejos" y pensando "con responsabilidad y en lo mejor para España" sobre la presentación de las candidaturas al Senado.

Figaredo ha recordado que "hoy vence al plazo" para presentar las candidaturas al Senado, en concreto en la medianoche de este lunes, tras ser preguntado sobre las negociaciones con el PP respecto a las listas electorales a la Cámara Alta para las elecciones del 29 de noviembre.

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Respecto a si habrá papeletas de Vox al Senado en las provincias de Cáceres y Badajoz, José María Figaredo ha aseverado que no "quepa duda" de que "Vox actuará con responsabilidad" en esta materia.

El dirigente de Vox se ha pronunciado de esta forma en declaraciones a los medios este lunes antes de visitar la Central Nuclear de Almaraz, una planta que "no sólo es uno de los sustentos del sistema eléctrico de "España, como ha tenido que reconocer el gobierno que quería acabar con ella", sino también supone "un símbolo de una España del crecimiento, de la prosperidad".

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Un país que, según ha aseverado Figaredo, "necesitará más producción energética que nunca, porque la producción energética va a ser el futuro de España", tras lo que ha apuntado que los centros de datos "son un elemento esencial para el desarrollo de la inteligencia artificial", y que según ha considerado, "en el futuro tendrá un papel muchísimo más relevante".

Y todo ello "a pesar de que el Gobierno quiera acabar con el desarrollo de los centros de datos en españa", ha criticado Figaredo, quien ha señalado que "desde que se produjo el apagón en España el Gobierno ha caído en la cuenta de la debilidad del sistema energético", que según ha dicho, "que es incapaz de alimentar a la industria más que necesaria en España", ha dicho.

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Así, ha criticado las políticas "absolutamente destructivas" del Gobierno, "no sólo contra la generació, que es lo que representa aquí la industria nuclear sino también contra el transporte de la energía, que al final es el elemento esencial", ha aseverado.

En ese sentido, ha señalado que "España se encuentra ahora en una situación paradigmática" con la fotovoltaica que, según ha dicho, "es capaz de producir gran cantidad de energía, pero hasta un 30% de la energía que anualmente se produce tiene que ser tirada, vertida porque no son capaces de hacerla llegar a sus consumidores".

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Ante esta situación, Figaredo ha señalado que Vox en el gobierno pondría "la energía eléctrica en el foco, que sea consciente de la necesidad de esta energía para el bienestar de los españoles para el crecimiento de la industria del presente y del futuro", ha concluido.