España

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas 16 de febrero

El precio de los combustibles cambia cada 24 horas, por eso es importante mantenerse informado sobre su valor

Guardar
Desde gasolina y hasta diésel,
Desde gasolina y hasta diésel, aquí el precio de los principales combustibles (Infobae)

Este es el precio de las principales gasolinas en diferentes ciudades de España. Los montos más caros y más baratos de este lunes 16 de febrero, según información del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

El precio de las gasolinas en Madrid

Gasóleo A

Precio máximo: 1,689 euros el litro

Precio mínimo: 1,224 euros el litro

Gasóleo A Premium

Precio máximo: 1,739 euros el litro

Precio mínimo: 1,249 euros el litro

Gasolina 95 E5

Precio máximo: 1,719 euros el litro

Precio mínimo: 1,265 euros el litro

Gasolina 98 E5

Precio máximo: 1,859 euros el litro

Precio mínimo: 1,439 euros el litro

El precio de las gasolinas en Barcelona

Gasóleo A

Precio máximo: 1,529 euros el litro

Precio mínimo: 1,186 euros el litro

Gasóleo A Premium

Precio máximo: 1,614 euros el litro

Precio mínimo: 1,196 euros el litro

Gasolina 95 E5

Precio máximo: 1,599 euros el litro

Precio mínimo: 1,27 euros el litro

Gasolina 98 E5

Precio máximo: 1,719 euros el litro

Precio mínimo: 1,489 euros el litro

El precio de las gasolinas en Málaga

Gasóleo A

Precio máximo: 1,549 euros el litro

Precio mínimo: 1,255 euros el litro

Gasóleo A Premium

Precio máximo: 1,638 euros el litro

Precio mínimo: 1,289 euros el litro

Gasolina 95 E5

Precio máximo: 1,605 euros el litro

Precio mínimo: 1,325 euros el litro

Gasolina 98 E5

Precio máximo: 1,755 euros el litro

Precio mínimo: 1,649 euros el litro

El precio de las gasolinas en Sevilla

Gasóleo A

Precio máximo: 1,574 euros el litro

Precio mínimo: 1,193 euros el litro

Gasóleo A Premium

Precio máximo: 1,664 euros el litro

Precio mínimo: 1,249 euros el litro

Gasolina 95 E5

Precio máximo: 1,599 euros el litro

Precio mínimo: 1,229 euros el litro

Gasolina 98 E5

Precio máximo: 1,73 euros el litro

Precio mínimo: 1,639 euros el litro

El precio de las gasolinas en Valencia

Gasóleo A

Precio máximo: 1,58 euros el litro

Precio mínimo: 1,186 euros el litro

Gasóleo A Premium

Precio máximo: 1,67 euros el litro

Precio mínimo: 1,206 euros el litro

Gasolina 95 E5

Precio máximo: 1,61 euros el litro

Precio mínimo: 1,269 euros el litro

Gasolina 98 E5

Precio máximo: 1,755 euros el litro

Precio mínimo: 1,599 euros el litro

El precio de las gasolinas en Zaragoza

Gasóleo A

Precio máximo: 1,545 euros el litro

Precio mínimo: 1,25 euros el litro

Gasóleo A Premium

Precio máximo: 1,635 euros el litro

Precio mínimo: 1,565 euros el litro

Gasolina 95 E5

Precio máximo: 1,599 euros el litro

Precio mínimo

Gasolina 98 E5

Precio máximo: 1,745 euros el litro

Precio mínimo: 1,569 euros el litro

Consejos para ahorrar gasolina

El precio de los combustibles
El precio de los combustibles cambia todos los días (Reuters)

Ante el constante cambio en los precios de la gasolina en España, la mejor forma de ahorrar unos cuantos euros es hacer mejor uso del combustible y no necesariamente dejando de utilizar el auto.

La Dirección General de Tránsito (DGT) ofrece una serie de consejos para reducir el consumo de gasolina conduciendo, se trata de una serie de recomendaciones que te permiten ahorrar hasta 500 euros por año, además de reducir las emisiones y alargar la vida útil del vehículo y de muchos de sus componentes.

Marchas largas

El primer consejo de la DGT es que al momento de conducir hacer marchas largas en la medida de lo posible, claramente respetando los límites de velocidad.

Los motores actuales –explica– permiten y responden bien aunque circulemos en marchas largas a muy bajas revoluciones con el motor muy desahogado y consumiendo lo mínimo.

En este sentido, es muy recomendable no apurar las marchas cortas a no ser que arranquemos en una cuesta muy pronunciada y tomar como referencia que, antes de llegar a 50 km/h, ya deberíamos haber engranado la 4ª o 5ª marcha.

Volviendo a la ciudad y si el coche no cuenta con el sistema Start/Stop, es muy recomendable parar el motor en detenciones 50 km/h ya deberíamos haber engranado la 4ª o 5ª marcha.

Anticipación

La DGT asegura que entre el 30% y el 50 % del gasto de combustible depende de la manera de conducir de su propietario, por eso es necesario seguir unas pautas.

Por ejemplo, conducir a una velocidad moderada y constante, sin altibajos ni cambios constantes de ritmo y mantener la distancia de seguridad, permitirá circular a una velocidad constante sin tener que ir pendiente del freno.

En la salida de los semáforos se debe acelerar de una manera progresiva y cambiar aprovechando el mejor rendimiento del motor. De lo contrario se va a llegar al siguiente semáforo algunos segundos antes que el resto, pero consumiendo tres veces más.

Otra recomendación es anticiparse y dejar de acelerar al ver a lo lejos un coche, un camión o un autobús que circula más despacio para llegar con inercia en retención sin gasto de combustible.

Esto es mucho mejor que seguir acelerando hasta dar alcance al vehículo que nos precede y frenar para, más tarde, tener que recuperar esa velocidad para lo que el motor tendrá que revolucionarse de nuevo con el consiguiente gasto.

Anticiparse permite no solo ahorrar combustible, sino también pastillas de freno.

El maletero y el aire acondicionado

Otro punto que enlista la DGT y que muchos desconocen es sobre el correcto uso del maletero y del aire acondicionado.

Por ejemplo, llevar el aire acondicionado conectado sin necesidad supone que el consumo aumente entre un 10% y un 20 %. Por eso hay que optimizar su uso y, por supuesto, llevar las ventanillas cerradas en carretera.

Todo lo que suponga romper la aerodinámica de un vehículo está asociado irremediablemente a consumir más.

En este mismo sentido, el maletero es clave. Sobrepasar el límite de peso en el maletero del coche puede llevar a un aumento en el consumo de combustible debido a la alteración de la aerodinámica del vehículo.

Es habitual utilizar el espacio del maletero para guardar objetos innecesarios que no se usarán durante los viajes, lo cual genera un exceso de peso y, por ende, un mayor gasto energético.

Asimismo, es esencial no colocar equipaje en los asientos traseros, ya que esto puede obstruir la visión del conductor en el espejo retrovisor.

Y es que el conductor español tiene tendencia a convertir el maletero de su vehículo en una especie de trastero donde tiene cabida todo lo que uno se pueda imaginar y en realidad hoy en día son muy pocas las cosas necesarias.

Los neumáticos

Los neumáticos también son clave a la hora de reducir el consumo de combustible de tu vehículo.

La DGT recomienda mantener la presión adecuada en los neumáticos, algo que muchos conductores ignoran.

Conducir tu auto utilizando una presión de apenas 0,5 bares por debajo de lo recomendado por el fabricante podría incrementar el consumo de gasolina en un 2% en áreas urbanas y un 4 % en las interurbanas.

Además, hay que tener en cuenta que en los viajes, cuando se viaja muy cargado, hay que aumentar dicha presión con la referencia del fabricante indicada en la tapa de la gasolina o en el marco de la puerta.

De no hacerlo, además de subir el consumo, se incrementará el desgaste del neumático obligando a adelantar su sustitución.

Y ya que hablamos de neumáticos, existe un tipo de gomas disponibles en casi todas las marcas con muy baja resistencia a la rodadura, ideales para ayudar a reducir el consumo hasta un 3% y con precios muy similares a los neumáticos normales.

Temas Relacionados

Precio de la Gasolina en España HoyEspaña-EconomiaÚltimas actualizacionesPrecio de la Gasolina en EspañaPrecio de la Gasonila en BarcelonaMadrid y otras ciudades

Últimas Noticias

Antelm Pujol, doctor, puntúa suplementos como el colágeno o la vitamina D: “Es el mejor para la reducción de la ansiedad y para el control del estrés”

Algunos complementos alimenticios ayudan a mantener los niveles adecuados de minerales y vitaminas en el organismo

Antelm Pujol, doctor, puntúa suplementos

Los invitados de ‘El Hormiguero’ esta semana: un actor de Hollywood y cinco españoles para competir contra ‘La Revuelta’

El programa presentado por Pablo Motos tendrá su día fuerte el lunes 16 de febrero, pues recibirá a un icono del cine internacional para presentar su nuevo espectáculo, que podrá verse en Madrid

Los invitados de ‘El Hormiguero’

Precio del aceite de oliva en España 2026: últimas variaciones y tendencias del mercado

España es el primer exportador mundial de aceite de oliva, por lo que es importante conocer su comportamiento en el mercado

Precio del aceite de oliva

“Si te arrancas una cana, te salen muchas más” y otros mitos sobre el cabello que desmiente una experta

Una cirujana capilar profundiza en los bulos en torno al cuidado del cuero cabelludo y propone alternativas para cuidar correctamente el cabello

“Si te arrancas una cana,

El trío que acompaña al Año Nuevo chino en 2026: luna llena, eclipse solar anular y Caballo de Fuego

La Fiesta de la Primavera celebra en esta edición un cambio de año que no ocurría desde 1966, momento en que el séptimo animal del zodíaco protagonizó el Año Nuevo

El trío que acompaña al
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

¿Quién quiere ser el próximo

¿Quién quiere ser el próximo líder de la izquierda española? Estos son los posibles candidatos

Herida grave una mujer en Ibiza tras ser agredida por su expareja con orden de alejamiento: también habría atacado a la madre y la hermana de la víctima

El revés electoral en Aragón destapa la confrontación interna en el PSOE en un momento de desgaste y pérdida de apoyos: de Óscar López a Rebeca Torró

Del Congreso al Benidorm Fest: el PSOE eleva el “más amor y menos odio” a consigna de la semana

Suspenden de sueldo a un guardia civil de Moncloa que entró al gimnasio borracho y enseñó el trasero al jefe de escoltas de Sánchez

ECONOMÍA

La inmigración se convierte en

La inmigración se convierte en el motor silencioso del crecimiento de España: explica el 47% de la subida del PIB desde 2022

Trabajar desde casa aumenta la fertilidad: un estudio afirma que el teletrabajo puede ser más efectivo que las políticas públicas para mejorar la natalidad

La muerte del consumo responsable: solo el 7% de los españoles condiciona sus compras al compromiso social y el 73% ya no cree a las marcas

Los coches sin conductor llegan a España: qué dice la DGT sobre su legalidad

Juanma Lorente, abogado laboralista: “Estos son los tres engaños más comunes sobre la baja médica”

DEPORTES

El Real Madrid se impone

El Real Madrid se impone a la Real Sociedad con un gran Vinicius y pone fin al ‘efecto Matarazzo’

El polémico gol anulado a Cubarsí durante el partido de Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona: seis minutos de revisión del VAR

Así te hemos contado la victoria del Atlético de Madrid ante el FC Barcelona en Copa del Rey

El Atlético de Madrid brilla en el Metropolitano y aplasta al FC Barcelona con una amplia goleada en Copa del Rey

El precoz cambio de Hansi Flick en el minuto 36 con el que intentó frenar la goleada del Atlético de Madrid