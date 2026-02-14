España

Cuál es el precio de la luz en España para este domingo

Para ahorrar en tu factura, lo ideal es estar actualizado sobre el precio promedio de la energía eléctrica y lo momentos del día en el que más barato está el servicio

La tarifa de la luz
La tarifa de la luz cambia todos los días (Europa Press)

El cambio constante en el precio de la energía eléctrica obliga a la gente a mantenerse informada para así elegir el mejor precio sin que afecte a su bolsillo.

Por ello, estas son las tarifas en el país este domingo 15 de febrero. Además ubica los precios más bajos, así como los más caros, de luz.

Precio del servicio eléctrico

Día: 15 de febrero

Precio medio: 1.4 euros por megavatio hora

Precio más alto: 9.66 euros por megavatio hora

Precio mínimo: -2.51 euros por megavatio hora

El precio de la electricidad cada hora

La OMIE da a conocer
La OMIE da a conocer todos los días el precio del servicio de la luz (Europa Press)

A lo largo de este domingo 15 de febrero, la tarifa de la electricidad cada hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas, el precio de la electricidad será de 6.4 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas, la tarifa de la luz será de 2.91 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 0.5 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 0.0 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas, la tarifa de la luz será de 0.0 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 0.0 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas, el precio de la luz será de 0.01 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 0.04 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 0.01 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de -0.16 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas, la tarifa de la luz será de -1.0 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas, el precio de la electricidad será de -1.6 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de -2.1 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas, la tarifa de la electricidad será de -2.1 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas, la tarifa de la luz será de -2.1 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas, el precio de la electricidad será de -2.51 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas, el precio de la luz será de -2.1 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de -0.81 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas, el precio de la electricidad será de 0.0 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 8.0 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas, el precio de la luz será de 8.44 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 9.66 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 8.44 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, el precio de la luz será de 3.78 euros por megavatio hora.

