Comprobar la Lotería Nacional: el número ganador de este sábado 14 de febrero

Como cada sábado, aquí están los resultados del sorteo de Lotería Nacional dado a conocer por Loterías y Apuestas del Estado

Premio mayor, segundo lugar y reintegro de la Lotería Nacional

Como cada semana, la Lotería Nacional anunció los resultados ganadores de su último sorteo de este sábado 14 de febrero de 2026.

Aquí puedes comprobar si resultó ser uno de los tantos ganadores y obtuvoalguno de su larga lista de premios.

Resultados de la Lotería Nacional

Premio Mayor: 61689.

Segundo lugar: 67531.

Reintegro: 0 8 9.

Los sorteos de la Lotería Nacional se celebran dos veces a la semana: todos los jueves a las 21:00 horas y los sábados entre las 13:00 y 14:00 horas.

Recuerda que todos los boletos premiados tienen un tiempo de caducidad, el cual se encuentra en el reverso. En el caso de Lotería Nacional, únicamente tienes tres meses contados desde el día siguiente después del sorteo para cobrarlo.

Este plazo puede ampliarse sólo si el último del periodo fuera festivo. Pasado este periodo se perderá el derecho a recibir el premio y dicho importe quedaría en beneficio del Tesoro Público.

Procura que el boleto no se lastime, ya que es el principal comprobante válido para solicitar el pago. Si el boleto llegara a lastimarse, se debe de solicitar a Loterías y Apuestas del Estado que compruebe si coincide con el número premiado y diera su autorización para cobrarlo.

¿Cómo jugar la Lotería Nacional?

Como cada sábado, se llevó a cabo un sorteo de la Lotería Nacional

Para participar en el sorteo y ganar millones en premios, primero debes de elegir tu combinación ganadora de la Lotería Nacional, la cual se define con cinco dígitos del 1 al 9.

Existen dos opciones para conseguir tu número de la lotería: seleccionar una a una las cifras o que el sistema lo haga automáticamente por ti de manera aleatoria. Si eliges un número en concreto, ten en cuenta que puede no estar disponible porque ya se vendió.

El premio mayor lo gana el que acierte a los cinco números del resultado del día, lo mismo ocurre con el segundo lugar. Sin embargo, la Lotería Nacional entrega premios desde los dos aciertos. Sin mencionar el reintegro, que incluye la última cifra de tu combinación de la suerte.

El costo de la Lotería Nacional depende del tipo de sorteo: si es el ordinario del jueves, cuesta 3 euros; si es el ordinario del sábado, son 6 euros; para el especial del sábado, pueden ser 12 o 15 euros; mientras que el extraordinario cuesta 20 euros.

El origen de Loterías y Apuestas del Estado

Lotería y Apuestas del Estado es una Sociedad Estatal que está adscrita al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y recopila casi una decena de sorteos entre lo que se incluyen La Primitiva, BonoLoto, El Gordo de la Primitiva, La Quiniela, el Lototurf, el Quinigol, la Quíntuple Plus, la Lotería Nacional y los Euromillones.

Tan solo en 2022, Loterías y Apuestas del Estado superaron los 9.687 millones de euros en ventas, entregaron 6.148 millones de euros en premios, mientras que 3.486 millones de euros fueron ingresados por el tesoro público.

Las ganancias de esta empresa pública ha destinado 25,5 millones de euros a fines sociales, sumando 1.072.748 de beneficiarios, mientras que sus proveedores se han llevado 229 millones de euros, a la vez que da empleo a 516 personas.

El origen de esta empresa del Estado se remonta a más de dos siglos, en 1763, cuando el entonces Rey Calos III instauró la llamada “Lotería Real”, cuyas ganancias se destinaban al beneficio de hospitales, hospicios y a demás obras públicas.

Los pasos para jugar Lotería Nacional son muy sencillos

El primer sorteo que se celebró era similar a La Primitiva, medio siglo después comenzó a jugarse la Lotería Nacional.

Fue entonces cuando se le cambió el nombre de Lotería Real a Lotería Primitiva Nacional, para unas décadas más tarde, cerca de cumplir su primer siglo de creación, se renombró como Lotería Nacional.

Durante el siglo XX comenzó a tomar una forma más parecida a lo que se conoce actualmente. Se sumó el sorteo de la Cruz Roja, La Quiniela, La Primitiva, El BonoLoto y El Gordo.

Las novedades continuarían en el siglo XXI, con la llegada de nuevos sorteos como Euromillones, Lototurf, Quíntuple Plus y El Quinigol.

Llegó entonces el 3 de diciembre de 2010, cuando un decreto de ley creó a la entidad pública empresarial Loterías y Apuestas del Estado como la conocemos en la actualidad.

