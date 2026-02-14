España

Comprobar Bonoloto: el número ganador de este 14 de febrero

Estos son los números premiados del sorteo de hoy. Aquí puedes comprobar si eres uno de los ganadores

Guardar
Bonoloto realiza sorteos todos los
Bonoloto realiza sorteos todos los días de la semana. (Infobae/Jovani Pérez)

Como todos los sábado, Bonoloto celebró los resultados del su más reciente sorteo. Tenemos la combinación ganadora enseguida, averigüe si resultó ser uno de los afortunados premiados con millones de euros.

Fecha: sábado 14 de febrero de 2026.

Combinación ganadora: 12, 18, 19, 23, 37 y 49.

Complementario: 11.

Íntegro: 4.

El sorteo millonario de BonoLoto se lleva a cabo todos los días de la semana, de lunes a domingo.

Recuerda que todos los boletos premiados cuentan un tiempo de caducidad, que se encuentra en el reverso. En el caso de Bonoloto, únicamente tienes tres meses contados a partir del día siguiente después del sorteo para cobrarlo.

Este plazo puede ampliarse sólo si el último del periodo fuera festivo. Pasado este periodo se perderá el derecho a recibir el premio y dicho importe quedaría en beneficio del Tesoro Público.

Procura que el boleto no se deteriore, ya que es el principal instrumento válido para solicitar el pago. Si el boleto llegara a lastimarse, se debe de solicitar a Loterías y Apuestas del Estado que compruebe si coincide con el número premiado y diera su autorización para cobrarlo.

¿Cómo ganar BonoLoto?

Como cada sábado, se
Como cada sábado, se llevó a cabo un sorteo de la Bonoloto (Loterías y Apuestas del Estado)

Bastan dos euros para poder jugaren el sorteo de BonoLoto y tener la posibilidad de ganar varios millones de euros.

Cada sorteo de BonoLoto consiste en seleccionar seis números de una tabla de 49, dígitos que van desde el 1 y hasta el 49. Esta selección puede ser de forma manual o automática, es decir, aleatoria.

Para tener mayores oportunidades de ganar, puedes aumentar hasta ocho combinaciones de seis números, ya sea de una sola vez o una combinación de más números.

Con BonoLoto puedes obtener un premio desde los tres aciertos. Sin embargo, mientras más aciertos tengas, más grande es la cantidad.

Loterías y Apuestas del Estado: más dos siglos de historia

Lotería y Apuestas del Estado es una Sociedad Estatal que está adscrita al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y recopila casi una decena de sorteos entre lo que se incluyen La Primitiva, BonoLoto, El Gordo de la Primitiva, La Quiniela, el Lototurf, el Quinigol, la Quíntuple Plus, la Lotería Nacional y los Euromillones.

Tan solo en 2022, Loterías y Apuestas del Estado superaron los 9.687 millones de euros en ventas, entregaron 6.148 millones de euros en premios, mientras que 3.486 millones de euros fueron ingresados por el tesoro público.

Las ganancias de esta empresa pública ha destinado 25,5 millones de euros a fines sociales, sumando 1.072.748 de beneficiarios, mientras que sus proveedores se han llevado 229 millones de euros, a la vez que da empleo a 516 personas.

El origen de esta empresa del Estado se remonta a más de 200 años, en 1763, cuando el entonces Rey Calos III instauró la llamada “Lotería Real”, cuyas ganancias se destinaban al beneficio de hospitales, hospicios y a demás obras públicas.

Los pasos para jugar Bonoloto
Los pasos para jugar Bonoloto son muy sencillos (Pixabay)

El primer sorteo que se celebró era similar a La Primitiva, medio siglo después comenzó a jugarse la Lotería Nacional.

Fue entonces cuando se le cambió el nombre de Lotería Real a Lotería Primitiva Nacional, para unas décadas más tarde, cerca de cumplir su primer siglo de creación, se renombró como Lotería Nacional.

Durante el siglo XX comenzó a tomar una forma más parecida a lo que se conoce actualmente. Se sumó el sorteo de la Cruz Roja, La Quiniela, La Primitiva, El BonoLoto y El Gordo.

Las novedades continuarían en el siglo XXI, con la llegada de nuevos sorteos como Euromillones, Lototurf, Quíntuple Plus y El Quinigol.

Llegó entonces el 3 de diciembre de 2010, cuando un decreto de ley creó a la entidad pública empresarial Loterías y Apuestas del Estado como la conocemos en la actualidad.

Temas Relacionados

Últimas actualizacionesLoterías de EspañaBonoloto resultados hoy EspañaBonoloto

Últimas Noticias

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 14 febrero

Juegos Once dio a conocer la combinación ganadora del sorteo 5 de las 21:15 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo.

Super Once: esta es la

Una pareja se va de vacaciones y al volver encuentra daños de 84.000 euros en su casa: “No esperaba nada parecido a lo que fue”

Un fontanero explica los peligros de irse de vacaciones sin revisar este elemento del baño

Una pareja se va de

Máxima alerta en San Esteban de Gormaz por la crecida del Duero: la situación es “muy preocupante ” y desalojan 30 viviendas

El alcalde del pueblo ha insistido en la necesidad de mantener la calma y seguir las indicaciones de las autoridades

Máxima alerta en San Esteban

Comprueba los resultados del sorteo 4 la Triplex de la Once

Enseguida los resultados del Sorteo 4 de las 17:00 horas dados a conocer por Juegos Once, descubra si ha sido uno de los ganadores

Comprueba los resultados del sorteo

Benidorm Fest 2026, la final en directo: todas las actuaciones, el sistema de voto y el ganador del concurso

Sin el premio de Eurovisión, los participantes tienen otros incentivos como 100.000 euros para el vencedor y grabar un sencillo en Miami

Benidorm Fest 2026, la final
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Tres cosas que debes saber

Tres cosas que debes saber antes de comprar un coche diésel, según un mecánico

El camino de Felipe González hacia la oposición a Pedro Sánchez: 10 años de críticas desembocan en su “voto en blanco”

Valencia multará a los puteros tras las denuncias de los vecinos del centro: colas en un burdel a 150 metros del Ayuntamiento

Pedro Sánchez sostiene que “el rearme nuclear no es la senda a seguir” para frenar la “amenaza real de Putin”

Muere Ángela Murillo, la primera mujer en presidir una sección de la Audiencia Nacional y una de las figuras más relevantes en la lucha contra ETA

ECONOMÍA

El libre comercio de Sánchez

El libre comercio de Sánchez y Milei contra la protección al campo de Abascal e Irene Montero: el acuerdo UE-Mercosur descoloca las alianzas políticas

Los expertos jurídicos del Govern respaldan la prohibición de la compra especulativa de vivienda

Qué ayudas fiscales tienen los caseros en el IRPF y qué cambiará con el recorte de bonificaciones propuesto por el Gobierno

Un hombre descubre que le corresponde una pensión a los 75 años: 106.000 euros acumulados y 1.400 mensuales

Dos personas mueren cada día en España mientras trabajan: las “industrias extractivas” son las que más accidentes laborales sufren

DEPORTES

El polémico gol anulado a

El polémico gol anulado a Cubarsí durante el partido de Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona: seis minutos de revisión del VAR

Así te hemos contado la victoria del Atlético de Madrid ante el FC Barcelona en Copa del Rey

El Atlético de Madrid brilla en el Metropolitano y aplasta al FC Barcelona con una amplia goleada en Copa del Rey

El precoz cambio de Hansi Flick en el minuto 36 con el que intentó frenar la goleada del Atlético de Madrid

La selección española ya conoce a sus primeros rivales en la Nations League: Croacia, Inglaterra y República Checa