Tipo de cambio dólar-euro y proyecciones de este 13 de febrero

Este fue el comportamiento de la divisa europea frente a la estadounidense en las últimas horas

El euro es la moneda de la Unión Europea y su símbolo es €. (Jesús Avilés/Infobae)

El comportamiento del tipo de cambio entre el euro y el dólar sigue captando la atención de analistas y mercados financieros. Factores como la política monetaria de la Reserva Federal y el Banco Central Europeo, junto con las tensiones comerciales y los indicadores macroeconómicos, influyen directamente en la cotización de ambas divisas.

Actualmente, el billete verde enfrenta una serie de presiones externas que contrastan con la relativa estabilidad económica de la zona euro, lo que genera movimientos significativos en los mercados cambiarios.

En esta nota te compartimos el comportamiento reciente del cruce euro-dólar, con los datos más relevantes al cierre de este 13 de febrero.

Cuánto cuesta un dólar en euros

El euro, también llamada moneda única, es la moneda oficial de la Unión Europea. (Archivo Infobae/Agencias)

En la última sesión, el mercado de divisas experimentó variaciones en el dólar estadounidense y el euro. De acuerdo con los últimos datos, 1 dólar estadounidense se cambia por 0,8430 euros.

Estas variaciones en el tipo de cambio son indicativas de cómo los cambios económicos, las políticas de la Reserva Federal (Fed) de EE.UU. y el Banco Central Europeo, junto con los acontecimientos geopolíticos y socioeconómicos, afectan la valoración de las monedas.

Mantenerse al día con el tipo de cambio es crucial para los agentes de la economía mundial, ya que facilita la toma de decisiones informadas y adecuadas en un panorama económico.

El euro es la moneda oficial de 20 países de la Unión Europea. (Archivo Infobae/Agencias)

