Hacienda detecta casi un millón en pagos de gasísticas y más de 150 cheques desconocidos en el ‘caso Montoro’

Hacienda cifra en casi 1 millón los pagos de gasísticas en el 'caso Montoro' y localiza cientos de cheques desconocidos. (Europa Press)

La Agencia Tributaria ha detectado pagos cercanos al millón de euros de empresas gasísticas al despacho Equipo Económico, ligado al exministro de Hacienda Cristóbal Montoro, y ha localizado más de 150 cheques de origen indeterminado por más de dos millones de euros en un informe remitido al Juzgado de Instrucción Número 2 de Tarragona. Según ha informado Europa Press, la documentación entregada sostiene que estos movimientos se produjeron en el contexto de una presunta trama de favores fiscales durante la gestión de Montoro.

El informe de la Agencia Tributaria desglosa que, entre 2011 y 2019, las compañías gasísticas abonaron al despacho Equipo Económico un total de 846.413 euros, aunque la cifra podría ascender a 991.613 euros al incluir otros pagos bajo investigación. La autoridad fiscal atribuye la existencia de “numerosos cheques y transferencias con conceptos genéricos que impiden conocer la identidad del pagador”.

Los 150 cheques localizados, cuyo origen sigue sin identificarse, corresponden al periodo comprendido entre 2008 y 2014 y están distribuidos en cuatro cuentas bancarias pertenecientes a tres entidades diferentes. De acuerdo con la Agencia Tributaria, “no debería descartarse la existencia de más transferencias adicionales a las localizadas”, ya que el análisis cubre únicamente los pagos efectuados entre 2007 y 2013.

Cristóbal Montoro. (Europa Press)

El análisis remitido al juzgado señala que Equipo Económico ingresó entre 2008 y 2013 una suma de 35,5 millones de euros a través de más de 2.100 operaciones, en las que aparecen tanto las gasísticas investigadas como otros pagadores que aún no han sido identificados. La autoridad fiscal expone la “necesidad de ampliar la información facilitada” con el objetivo de identificar el origen de todos los fondos recibidos y los beneficiarios finales.

“Carencias en la información”

La Agencia Tributaria advierte de “carencias en la información facilitada” por los investigados, entre ellos el propio Montoro, que no han aportado todas las cuentas bancarias en las que figuran como titulares o autorizados. El informe sostiene que esta falta de transparencia dificulta el rastreo de los movimientos y la trazabilidad de los fondos, y recomienda ampliar la investigación para acceder a toda la documentación bancaria relevante.

Respecto a la metodología, el documento apunta que el despacho habría fragmentado los pagos, dividiendo “el importe total de fondos convenidos y cobrados” en pequeñas cantidades y depositándolas en al menos dos cuentas diferentes. Según la Agencia Tributaria, esta fragmentación habría sido “instada” por Equipo Económico y camuflada bajo el concepto formal de “prima de éxito”, lo que permitiría distanciar temporalmente los pagos respecto a su origen. La operativa identificada también incluye abonos periódicos de importes idénticos a los satisfechos por las gasísticas, un patrón que podría indicar la remuneración de servicios equivalentes por parte de distintos pagadores.

Origen y destino de los movimientos bancarios

El informe destaca que la asociación de empresas gasísticas AFGIM intentó delimitar el importe de la “prima de éxito”, pero fue el despacho quien impuso la forma de pago, facturando estos honorarios a los asociados. Según el documento, en las cuentas facilitadas solo se identifican pagos de la asociación por la reforma de un impuesto concreto, sin localizarse los abonos directos de las empresas gasísticas asociadas. Esta circunstancia, sostiene la agencia, refuerza la necesidad de ampliar la información sobre el origen y destino de los movimientos bancarios.

Uno de los elementos subrayados por la Agencia Tributaria es que las empresas gasísticas disponen de equipos internos especializados en materia tributaria, lo que genera interrogantes sobre la razón para contratar servicios externos al despacho Equipo Económico. La hipótesis que recoge el informe es que el despacho habría facilitado el “contacto directo con el ministro” para conseguir una reducción fiscal favorable para el sector.

La investigación sigue abierta y que la Agencia Tributaria ha solicitado al juzgado la ampliación de la información sobre cuentas bancarias y movimientos sospechosos, con el fin de esclarecer tanto el origen como el destino de los fondos manejados por Equipo Económico y los responsables investigados.

Con información de Europa Press