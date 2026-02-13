España

Hacienda detecta casi un millón en pagos de gasísticas y más de 150 cheques desconocidos en el ‘caso Montoro’

El informe remitido al Juzgado de Instrucción Número 2 de Tarragona detalla pagos fragmentados, ingresos recurrentes y la existencia de cuentas y movimientos bancarios aún no esclarecidos

Guardar
Hacienda cifra en casi 1
Hacienda cifra en casi 1 millón los pagos de gasísticas en el 'caso Montoro' y localiza cientos de cheques desconocidos. (Europa Press)

La Agencia Tributaria ha detectado pagos cercanos al millón de euros de empresas gasísticas al despacho Equipo Económico, ligado al exministro de Hacienda Cristóbal Montoro, y ha localizado más de 150 cheques de origen indeterminado por más de dos millones de euros en un informe remitido al Juzgado de Instrucción Número 2 de Tarragona. Según ha informado Europa Press, la documentación entregada sostiene que estos movimientos se produjeron en el contexto de una presunta trama de favores fiscales durante la gestión de Montoro.

El informe de la Agencia Tributaria desglosa que, entre 2011 y 2019, las compañías gasísticas abonaron al despacho Equipo Económico un total de 846.413 euros, aunque la cifra podría ascender a 991.613 euros al incluir otros pagos bajo investigación. La autoridad fiscal atribuye la existencia de “numerosos cheques y transferencias con conceptos genéricos que impiden conocer la identidad del pagador”.

Los 150 cheques localizados, cuyo origen sigue sin identificarse, corresponden al periodo comprendido entre 2008 y 2014 y están distribuidos en cuatro cuentas bancarias pertenecientes a tres entidades diferentes. De acuerdo con la Agencia Tributaria, “no debería descartarse la existencia de más transferencias adicionales a las localizadas”, ya que el análisis cubre únicamente los pagos efectuados entre 2007 y 2013.

Cristóbal Montoro. (Europa Press)
Cristóbal Montoro. (Europa Press)

El análisis remitido al juzgado señala que Equipo Económico ingresó entre 2008 y 2013 una suma de 35,5 millones de euros a través de más de 2.100 operaciones, en las que aparecen tanto las gasísticas investigadas como otros pagadores que aún no han sido identificados. La autoridad fiscal expone la “necesidad de ampliar la información facilitada” con el objetivo de identificar el origen de todos los fondos recibidos y los beneficiarios finales.

“Carencias en la información”

La Agencia Tributaria advierte de “carencias en la información facilitada” por los investigados, entre ellos el propio Montoro, que no han aportado todas las cuentas bancarias en las que figuran como titulares o autorizados. El informe sostiene que esta falta de transparencia dificulta el rastreo de los movimientos y la trazabilidad de los fondos, y recomienda ampliar la investigación para acceder a toda la documentación bancaria relevante.

Respecto a la metodología, el documento apunta que el despacho habría fragmentado los pagos, dividiendo “el importe total de fondos convenidos y cobrados” en pequeñas cantidades y depositándolas en al menos dos cuentas diferentes. Según la Agencia Tributaria, esta fragmentación habría sido “instada” por Equipo Económico y camuflada bajo el concepto formal de “prima de éxito”, lo que permitiría distanciar temporalmente los pagos respecto a su origen. La operativa identificada también incluye abonos periódicos de importes idénticos a los satisfechos por las gasísticas, un patrón que podría indicar la remuneración de servicios equivalentes por parte de distintos pagadores.

Origen y destino de los movimientos bancarios

El informe destaca que la asociación de empresas gasísticas AFGIM intentó delimitar el importe de la “prima de éxito”, pero fue el despacho quien impuso la forma de pago, facturando estos honorarios a los asociados. Según el documento, en las cuentas facilitadas solo se identifican pagos de la asociación por la reforma de un impuesto concreto, sin localizarse los abonos directos de las empresas gasísticas asociadas. Esta circunstancia, sostiene la agencia, refuerza la necesidad de ampliar la información sobre el origen y destino de los movimientos bancarios.

Uno de los elementos subrayados por la Agencia Tributaria es que las empresas gasísticas disponen de equipos internos especializados en materia tributaria, lo que genera interrogantes sobre la razón para contratar servicios externos al despacho Equipo Económico. La hipótesis que recoge el informe es que el despacho habría facilitado el “contacto directo con el ministro” para conseguir una reducción fiscal favorable para el sector.

La investigación sigue abierta y que la Agencia Tributaria ha solicitado al juzgado la ampliación de la información sobre cuentas bancarias y movimientos sospechosos, con el fin de esclarecer tanto el origen como el destino de los fondos manejados por Equipo Económico y los responsables investigados.

Con información de Europa Press

Temas Relacionados

Cristóbal MontoroPPEmpresasEmpresas EspañaTribunalesTribunales EspañaJusticiaJusticia EspañaEspaña-NacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

Los países del Mercosur avanzan en el acuerdo comercial con UE: las exigencias de Bruselas para que salga adelante

Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil deberán cumplir con los estándares de seguridad alimentaria establecidos en el comercio europeo

Los países del Mercosur avanzan

Neuro, el jubilado con siete euros de pensión obligado a seguir repartiendo comida en España: “Hasta que no pueda más”

El hombre, de 76 años y trabajador de Glovo, estuvo todas las Navidades sin cobrar debido a un erros en su contrato

Neuro, el jubilado con siete

El nuevo embajador de Trump aterrizará en Madrid con la misión de “revertir el error” de Sánchez de negarse a aumentar el gasto militar

Benjamín León juró su puesto este miércoles ante el secretario de estado, Marco Rubio, y llegará a España el próximo martes

El nuevo embajador de Trump

“Mañana podría ser demasiado tarde”: un niño de dos años espera un corazón tras recibir uno “que no funciona” en el primer trasplante

El niño lleva 50 días en coma inducido a la espera de encontrar un corazón compatible

“Mañana podría ser demasiado tarde”:

Resultados del Sorteo 4 Super Once: ganadores y números premiados

Juegos Once publicó la combinación ganadora del sorteo 4 de las 17:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo.

Resultados del Sorteo 4 Super
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El nuevo embajador de Trump

El nuevo embajador de Trump aterrizará en Madrid con la misión de “revertir el error” de Sánchez de negarse a aumentar el gasto militar

El Ejército del Aire prepara para el combate a uno de sus aviones A400M con el sistema antimisiles ‘InShield’

Las condiciones “tercermundistas” en la que viven los perros de la Guardia Civil en Barajas: humedades, espacio reducido y sin mantenimiento

Castilla y León da el pistoletazo de salida a sus elecciones autonómicas: qué se vota, cuántos escaños hay y quiénes se presentan

Acciona echa un pulso al Gobierno tras parar la mayor obra de Andalucía: un perito y un notario para certificar trabajos “figuren o no en el proyecto”

ECONOMÍA

Los países del Mercosur avanzan

Los países del Mercosur avanzan en el acuerdo comercial con UE: las exigencias de Bruselas para que salga adelante

La justicia obliga a volver a repartir una herencia y anula la donación de inmuebles de una madre a su hija por vulnerar las legítimas

Yolanda Díaz y los sindicatos firmarán el lunes la subida del SMI y se espera que el Consejo de Ministros lo apruebe el martes

El Gobierno anuncia nuevos fondos ICO y el PP los tilda de “humo y propaganda” por no haber agotado los 34.000 millones de ‘Next Generation’

Una empresa cambia las fechas de las vacaciones que un empleado ya tenía aprobadas y este decide ausentarse siete días: el despido es procedente

DEPORTES

El polémico gol anulado a

El polémico gol anulado a Cubarsí durante el partido de Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona: seis minutos de revisión del VAR

Así te hemos contado la victoria del Atlético de Madrid ante el FC Barcelona en Copa del Rey

El Atlético de Madrid brilla en el Metropolitano y aplasta al FC Barcelona con una amplia goleada en Copa del Rey

El precoz cambio de Hansi Flick en el minuto 36 con el que intentó frenar la goleada del Atlético de Madrid

La selección española ya conoce a sus primeros rivales en la Nations League: Croacia, Inglaterra y República Checa