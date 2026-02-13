España

Embalses España: la reserva de agua subió este viernes 13 de febrero

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha actualizado su último informe sobre los estatus de los embalses de agua en España

Cuanto cambió la capacidad de
Cuanto cambió la capacidad de los embalses de agua en España (EFE)

La capacidad de los embalses de agua en España se encuentra en un 77,34 %, de acuerdo con la más reciente actualización del Boletín Hidrológico Peninsular, publicado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco).

Según esta información oficial, la capacidad hídrica en el país subió en comparación con la última semana.

España cuenta con una red de embalses que juega un papel estratégico en la regulación y almacenamiento del agua, por lo que su constante monitoreo es de vital importancia debido al impacto de este recurso desde la vida cotidiana hasta en todo tipo de industrias.

Situación general del agua en España

Fecha: viernes 13 de febrero de 2026.

Capacidad: 56.043 hm3.

Total de agua embalsada: 43.341 hm3.

Porcentaje de agua embalsada: 77,34 %.

Variación de hace una semana: 5.634 hm3.

Variación porcentual semanal: 10,05 %.

Agua embalsada registrada hace un año: 32.583 hm3.

Porcentaje de agua embalsada hace un año: 58,14 %.

Cómo están los embalses en España

Los embalses de agua
Los embalses de agua están a su 77,34 % de capacidad (Reuters)

Andalucía: 77,02%.

Aragón: 73,18%.

Asturias: 91,01%.

C. Valenciana: 47,19%.

Cantabria P. Vasco La Rioja: 62,44%.

Castilla-La Mancha: 60,12%.

Cataluña: 86,46%.

Comunidad de Castilla y León: 76,16%.

Extremadura: 86,95%.

Galicia: 90,31%.

Murcia: 31,08%.

Navarra: 73,11%.

¿Cómo ahorrar agua en la cocina?

Independientemente de la capacidad en los embalses en España, siempre se debe ser responsable con su uso. Por ello, el Miteco publicó una serie de recomendaciones para ahorrar agua desde los hogares, específicamente desde la cocina.

Al momento de lavar los trastes, se puede utilizar un pequeño barreño de agua para enjabonar la vajilla y otro para el aclarado, así el consumo de agua se reduce sustancialmente.

En cambio si se va a comprar un lavavajillas se recomienda que sea de bajo consumo. Actualmente, los modelos con capacidad para 12-13 servicios tienen consumos de agua que van desde 6,5 hasta 18 litros por lavado, lo ideal es que su gasto por lavado sea inferior a 10 litros.

Además, algunos lavavajillas cuentan con programas de bajo consumo que apenas utilizan la mitad de agua que otros. Consulte el manual de instrucciones y mire los consumos de agua y energía de cada programa.

En los lavavajillas, el programa denominado “rápido” suele proporcionar ahorros de agua muy sustanciales, ya que elimina algunas fases de prelavado y enjuague.

El detergente también puede hacer la diferencia cuando de ahorrar agua se trata. Existen varios que cuentan con fosfatos mismos que contribuyen a la proliferación de algas en ríos y embalses, privando de oxígeno a la fauna acuática. En el mercado hay detergentes para la colada y jabones para la vajilla libres de fosfatos. Elígelos.

No tires el aceite usado por el fregadero, guárdalo en un pequeño bidón. Cuando se llene, puedes utilizarlo para hacer jabón o llevarlo al punto limpio.

Si te gusta el agua fría, no dejes correr el grifo: mete una botella con agua en la nevera.

Nivel de embalses en España hoyReserva de agua en España hoyÚltimas actualizacionesEmbalses EspañaEmbalses España

