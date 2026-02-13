España

Calendario lunar en España: cuáles son las fases de la luna de la semana

Esta semana, el cielo nos ofrecerá un espectáculo fascinante con las fases de la luna que nos invitan a mirar al firmamento y disfrutar del enigma celestial que se despliega cada noche

Guardar
El calendario lunar de esta
El calendario lunar de esta semana (Imágenes Ilustrativas Infobae)

Estas serán las fases de la luna que mostrará el satélite natural que rodea a nuestro planeta en los siguientes días desde España, de acuerdo con el calendario lunar.

El calendario lunar ha sido utilizado por diversas culturas a lo largo de la historia para determinar fechas religiosas o de espiritualidad, festividades, actividades agrícolas y de pesca, así como otros eventos importantes, en algunas incluso sigue siendo relevante.

Con esto queda claro que para muchas personas la luna no es únicamente un astro opaco y sin luz propia que alumbra las noches reflejando los rayos del sol, sino que influye significativamente su vida.

Calendario lunar febrero 2026

Después del cuarto menguante viene
Después del cuarto menguante viene la luna nueva (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estas serán las fases de la luna de la semana, de acuerdo con la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés).

Cuarto menguante

Actualmente estamos en la fase de cuartomenguante, esto significa que el satélite natural que rodea nuestro planeta parece estar medio iluminada, pero en realidad solo se está viendo la mitad de la mitad de la luna, un cuarto.

También conocido como último cuarto de luna, en esta fase el cuerpo celeste sale alrededor de la medianoche y se pone alrededor del mediodía.

Luna nueva

Para la siguiente semana, toda vez que termina la fase de cuarto menguante, la fase será de luna nueva. Esto significa que el astro se encontrará situado exactamente entre la tierra y el sol, siendo iluminado únicamente su cara oculta.

Si de por sí durante esta fase la observación es más difícil, la luna nueva sale y se pone con el sol y sólo sale durante el día. Esta fase es un momento excelente para observar el cielo oscuro.

La luna muestra una parte
La luna muestra una parte distinta de su cara cada semana (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo es el clima en la luna

Claro que en la luna hay clima, sin embargo, la definición de “estado del tiempo” para el satélite natural que gira alrededor de la Tierra es muy diferente al que tenemos nosotros.

De acuerdo con la NASA, en la luna no cae nieve, los truenos nunca suenan, tampoco se forman nubes en el cielo.

El clima lunar está dominado por cambios de temperatura de cientos de grados, rocas espaciales entrantes de todos los tamaños y partículas, así como energía que viaja desde el sol y más allá.

El calor abrasador y el frío escalofriante son comunes en la luna, esto hace que los cambios de temperatura sean rápidos y dramáticos.

Esto se debe a que la luna no tiene una atmósfera como la de la Tierra. En su lugar tiene una capa de gas apenas visible alrededor de la Luna se llama exosfera.

La exosfera lunar es demasiado pequeña para atrapar o difundir la energía del Sol, por lo que las diferencias entre las áreas iluminadas por el sol y las áreas sombreadas de la Luna son extremas.

Las temperaturas cerca del ecuador de la Luna pueden aumentar a 121 grados centígrados durante el día y luego caer en picado después del anochecer a -133 grados centígrados.

En los cráteres profundos cerca de los polos de la luna, las sombras permanentes mantienen la superficie aún más fría, la NASA ha registrado temperaturas inferiores a los -246 grados centígrados.

Temas Relacionados

españa-noticiasÚltimas actualizacionesCalendario Lunar en España

Últimas Noticias

Sorteo 4 de Triplex de la ONCE: números ganadores de este domingo 15 de febrero 2026

Enseguida los resultados de las 17:00 horas, dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los afortunados

Sorteo 4 de Triplex de

Juanma Lorente, abogado laboralista: “Estos son los tres engaños más comunes sobre la baja médica”

El abogado Juanma Lorente desmonta las falsas creencias más extendidas sobre la baja médica y aclara los derechos de los trabajadores ante la empresa

Juanma Lorente, abogado laboralista: “Estos

Sorteo 3 de Triplex de la ONCE: números ganadores de este domingo 15 de febrero 2026

Enseguida los resultados de las 14:00 horas; descubra si ha sido uno de los ganadores

Sorteo 3 de Triplex de

Triplex de la ONCE: números ganadores del Sorteo 2 este domingo 15 de febrero

Juegos Once anunció la combinación obtenida a las 12:00 horas

Triplex de la ONCE: números

Triplex de la ONCE: jugada ganadora y resultado del Sorteo 1 HOY 15 de febrero de 2026

Juegos Once difundió la combinación obtenida a las 10:00 horas; tenemos los ganadores aquí mismo

Triplex de la ONCE: jugada
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Herida grave una mujer en

Herida grave una mujer en Ibiza tras ser agredida por su expareja con orden de alejamiento: también habría atacado a la madre y la hermana de la víctima

El revés electoral en Aragón destapa la confrontación interna en el PSOE en un momento de desgaste y pérdida de apoyos: de Óscar López a Rebeca Torró

Del Congreso al Benidorm Fest: el PSOE eleva el “más amor y menos odio” a consigna de la semana

Suspenden de sueldo a un guardia civil de Moncloa que entró al gimnasio borracho y enseñó el trasero al jefe de escoltas de Sánchez

Feijóo asegura que no tiene líneas rojas para llegar a “acuerdos puntuales” con Abascal: “PP y Vox se tienen que entender”

ECONOMÍA

Juanma Lorente, abogado laboralista: “Estos

Juanma Lorente, abogado laboralista: “Estos son los tres engaños más comunes sobre la baja médica”

Los huevos se disparan un 30% y las frutas tropicales suben casi un 12%: el IPC refleja los alimentos que más encarecen la cesta de la compra

La Justicia le retira la pensión alimenticia a una hija mayor de edad por cortar toda relación con su padre durante siete años: fue condenado por violencia de género

¿De verdad tiene España el precio de la luz más bajo de Europa?

Air Europa volverá este martes a Venezuela después de casi tres meses sin volar al país: la ruta Madrid-Caracas se reactiva tras el levantamiento de las restricciones

DEPORTES

El Real Madrid se impone

El Real Madrid se impone a la Real Sociedad con un gran Vinicius y pone fin al ‘efecto Matarazzo’

El polémico gol anulado a Cubarsí durante el partido de Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona: seis minutos de revisión del VAR

Así te hemos contado la victoria del Atlético de Madrid ante el FC Barcelona en Copa del Rey

El Atlético de Madrid brilla en el Metropolitano y aplasta al FC Barcelona con una amplia goleada en Copa del Rey

El precoz cambio de Hansi Flick en el minuto 36 con el que intentó frenar la goleada del Atlético de Madrid