España

Muere Felicidad Hidalgo, la madre de Roberto Brasero, a los 94 años

El comunicador pierde a su madre cinco años después de despedir a su padre

Roberto Brasero y su madre
Roberto Brasero y su madre (INSTAGRAM).

Talavera de la Reina despide a una de sus vecinas más queridas. Felicidad Hidalgo García, madre del periodista y presentador del tiempo de Antena 3 Roberto Brasero, ha fallecido a los 94 años en su ciudad natal. Su nombre, que parecía anticipar su carácter, definía a la perfección a una mujer que, según recuerdan quienes la trataron, encontraba la mayor satisfacción en hacer felices a los demás.

Medios locales como La Voz del Tajo han destacado su cercanía y su permanente sonrisa. Madre de cuatro hijos —Roberto, Paco, Carlos y Gloria—, Felicidad fue el eje de una familia amplia que hoy, junto a parejas, nietos, bisnietos y sobrinos, “agradecen el cariño recibido” tras la pérdida. La despedida ha estado marcada por el afecto de vecinos y conocidos que la vieron durante décadas formar parte activa de la vida cotidiana talaverana.

Para el público nacional, Felicidad no era una desconocida. En los últimos años protagonizó algunas de las escenas más emotivas en televisión gracias a la complicidad con su hijo pequeño, el popular meteorólogo. La última vez que apareció en pantalla fue el pasado mes de mayo, cuando sorprendió a Roberto en directo durante su visita al programa Y ahora Sonsoles, donde acudía para presentar su libro Pequeñas historias del clima.

Roberto Brasero y su madre
Roberto Brasero y su madre en 'Y ahora Sonsoles' (ATRESMEDIA).

Sin saber que su madre intervendría en el espacio, Brasero comentó con naturalidad: “Y mi madre me estará viendo también, que no le he dicho que venía, pero no se pierde ni un día ‘Sonsoles’. Se pone Antena 3 desde por la mañana hasta por la noche para ver si salgo“. Lo que no imaginaba era que Felicidad no solo estaba al otro lado del televisor, sino preparada para entrar en directo.

La conexión fue tan espontánea como entrañable. Visiblemente emocionada, saludó a Sonsoles Ónega con la familiaridad de quien sigue el programa cada tarde: “Que yo te veo todas las tardes, pero no desde ahora porque estás hablando con mi hijo, desde siempre”. Aquella intervención dejó uno de los momentos más recordados del espacio.

Durante esa charla improvisada, Felicidad dedicó a Roberto unas palabras que resumen la relación entre ambos: “Él es el ojo derecho porque es el pequeño, pero yo quiero a todos mis hijos, mis nietos, bisnietos y todo lo que tenga. Pero él es el niño y lo será siempre”. Una confesión que hizo sonreír al presentador y evidenció el orgullo que sentía por él.

Roberto Brasero y su madre
Roberto Brasero y su madre (INSTAGRAM).

Su familia la despide

La pérdida llega años después de otro golpe familiar: en 2021 falleció Paco, el padre del presentador, a los 91 años. Entonces, Roberto recordaba haber tenido “una infancia feliz y un gran padre”. Ahora, el comunicador afronta una nueva despedida arropado por sus hermanos, su esposa Beatriz y sus cuatro hijos, a quienes en distintas entrevistas ha definido como su mayor pilar.

Desde el plató de Y ahora Sonsoles, la propia Ónega dedicó unas palabras de apoyo a su compañero este martes, recordando que Felicidad “era una mujer increíble” y que seguía el programa cada tarde con fidelidad. Mandando así mucho cariño a Roberto y a toda la familia.

