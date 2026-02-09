Un comando asalto dos furgones blindados en la mañana del lunes en la carretera estatal que conecta las ciudades de Lecce con Brindisi, al sur de Italia

Un asalto en mitad de la carretera estatal que conecta Las ciudades de Lecce con Brindisi, en el sur de Italia, ha dejado imágenes para la sorpresa de los conductores. El ataque, ocurrido este lunes, ha sido perpetrado por un comando armado que utilizó metralletas y explosivos para intentar hacerse con el contenido de varios furgones blindados, tal y como ha recogido EFE. Tras el asalto, los delincuentes protagonizaron un tiroteo con los Carabineros antes de darse a la fuga.

Según las primeras informaciones, los asaltantes ejecutaron una “emboscada cuidadosamente planificada”. Primero embistieron e incendiaron una camioneta y un camión para bloquear el paso a las fuerzas del orden y dificultar la circulación. Posteriormente, emplearon coches falsos de Policía con luces azules intermitentes para obligar a detener a los dos furgones blindados que viajaban juntos, simulando un control policial.

Una vez inmovilizados los vehículos, varios miembros del comando, vestidos de negro, irrumpieron armados con metralletas y dispararon de forma masiva contra uno de los furgones. Al mismo tiempo, colocaron explosivos en las puertas del vehículo blindado, que quedaron completamente destruidas tras la detonación. Por el momento, las autoridades no han confirmado si los delincuentes lograron sustraer el contenido del furgón.

Asalto a un furgón blindado en el sur de Italia: utilizaron metralletas y explosivos (EFE)

Sin embargo, consiguieron que una patrulla de los Carabineros llegara a la zona y comenzó la persecución de los sospechosos. La huida del comando desembocó en un tiroteo cerca de la localidad de Squinzano.

Ya van dos detenidos

Horas después, los Carabineros lograron localizar y detener a dos presuntos miembros de la banda, mientras continúan las operaciones para dar con el resto de los implicados, que permanecen huidos. Las autoridades han desplegado un amplio dispositivo de búsqueda ante la peligrosidad del grupo, que utilizó armamento de gran potencia y explosivos.

Según publica Il Messaggero, uno de los disparos llegó a atravesar el habitáculo de un coche patrulla, pasando del lado del conductor al del acompañante y rozando a los agentes. Además, según ese diario, un carabinero fuera de servicio que participó en la persecución fue embestido y sacado de la carretera por los asaltantes. El mismo medio señala que al menos uno de los vehículos utilizados por el comando podría haber sido robado previamente a la policía.

Las imágenes grabadas por conductores que presenciaron el asalto muestran vehículos en llamas, el furgón blindado completamente destruido y una densa columna de humo visible a varios kilómetros.

*Información de EFE