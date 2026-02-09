Aceras sucias, ratas, basura y jardines sin tratar: vecinos de Leganés critican la falta de mejoras pese al aumento del gasto en limpieza del Ayuntamiento

Imagen de basura acumulada en una calle de Leganés. (Federación Local de Asociaciones Vecinales)

El descontento por la gestión de los residuos y el mantenimiento de las instalaciones públicas no deja de aumentar en el municipio madrileño de Leganés, donde las asociaciones vecinales reclaman mejoras urgentes a pesar de que el Ayuntamiento ha destinado una cifra récord para estos servicios. El consistorio, dirigido por el popular Miguel Ángel Recuenco, adjudicó hace apenas unos meses una serie de contratos de limpieza y recogida de residuos por un importe que supera los 70 millones de euros para los próximos cinco años, casi 23 millones más que en 2018, pero son muchos los vecinos que critican graves carencias.

Desde la Federación Local de Asociaciones Vecinales de la localidad, acusan al gobierno municipal, formado por PP y Unión por Leganés (ULEG), de “falta de información y transparencia” sobre los recursos y medios empleados, así como sobre los contratos adjudicados a las empresas encargadas de la limpieza y el mantenimiento. El principal contrato lo ha obtenido Valoriza Servicios Medioambientales S.A., con un importe de 25,9 millones de euros.

Vecinos también denuncian el abandono de zonas verdes. (Federación Local de Asociaciones Vecinales de Leganés)

“No entendemos cómo no ha cambiado nada a pesar del importante incremento del contrato actual, donde se han destinado 23 millones más en comparación con el anterior”, dice a Infobae España Fidel Gozalo, presidente de esta federación de asociaciones, desde la que piden una reunión urgente con el alcalde con el objetivo de analizar la situación y “adoptar las medidas a corto y medio plazo más necesarias para la mejora de estos servicios”.

Contenedores llenos y proliferación de ratas

Entre los problemas más destacados, señalan que los contenedores no se vacían con la frecuencia necesaria, que la basura se acumula en los puntos de vertido, los pedales y mecanismos de los contenedores están deteriorados y la suciedad permanece tanto en aceras como en calles y plazas. Además, alertan sobre la proliferación de roedores, lo que consideran un riesgo para la salud pública.

“Hay aceras llenas de mugre, de basura, plazas y calles que no conocen ni operarios ni maquinaria de limpieza”, lamentan en un comunicado asociaciones vecinales como las de San Nicasio, Arroyo Culebro, Leganés Norte, Barrio Centro y La Fortuna.

Un contenedor de vidrio lleno. (Federación Local de Asociaciones Vecinales de Leganés)

En relación con el reciclaje, critican que el sistema municipal “no cumple los objetivos de separación de residuos”, recayendo la responsabilidad únicamente en la ciudadanía, mientras que en las zonas verdes observan abandono, falta de mantenimiento, jardines descuidados y árboles sin reponer.

“Es habitual ver zonas que antes eran verdes y ahora son terrarios abandonados, jardines sin tratar ni repoblar. Hay una cantidad ingente de alcorques vacíos e incluso sellados para ocultar lo que antes era un árbol, o árboles enfermos o sin cuidar”, sostienen.

Por todo ello, las asociaciones reclaman al gobierno local que haga público el contrato de la limpieza viaria, recogida de residuos y control de plagas, así como “la oferta de dicha contrata para la obtención del contrato millonario”.

“Exigimos saber cuánto se gasta, en qué se gasta y de qué medios diarios se dispone. Demandamos transparencia total”, concluyen, aunque, de momento, no han obtenido respuesta por parte del consistorio.