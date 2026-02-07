España

Un AVE entre A Coruña y Madrid se queda parado durante más de tres horas por un problema técnico: Renfe espera volver a la normalidad en Galicia “este fin de semana”

La suspensión de los servicios, según la empresa, se debe a “razones de seguridad”

Un tren de la línea AVE Madrid-Galicia en A Gudiña, Ourense. (Carlos Castro/Europa Press)

Un tren de alta velocidad que conecta A Coruña con Madrid ha permanecido detenido durante más de tres horas en las proximidades de Ourense debido a una incidencia técnica de la que Renfe no ha ofrecido detalles adicionales. El incidente ha afectado al AVE que partió poco después de las 07.15 horas, con llegada prevista a la estación de Madrid a las 11.05 horas. Según ha trasladado Renfe a Europa Press, el tren se ha parado en torno a las 08.30 horas en un punto situado entre O Irixo y la ciudad de Ourense, después de recoger viajeros en Santiago de Compostela.

Durante la espera, que ha superado las tres horas, los pasajeros del convoy 04364 han sido transportados hasta Ourense y posteriormente reubicados en un tren Avlo rumbo a Madrid Chamartín. La aplicación de Renfe indica que el nuevo tren llegará a la capital pasadas las 15.00 horas. Todo esto ha sucedido mientras, por tercer día consecutivo, Renfe ha mantenido suspendida la circulación de los trenes con salida o llegada en Vigo, afectando también a las conexiones de Santiago de Compostela y Ourense.

Este no es el único problema con los trenes en Galicia. El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha comunicado, tras conversar con Álvaro Fernández, presidente de Renfe, que la operadora cuenta con reanudar el servicio interrumpido “posiblemente este mismo fin de semana, después de unas comprobaciones que, en este momento, están acabando”. Rueda ha difundido este mensaje sobre las 13.00 horas de este sábado a través de su perfil oficial en la red ‘X’. El dirigente autonómico ha criticado la suspensión de servicios “sin apenas explicaciones” y de manera “descoordinada”, destacando también la “falta de comunicación con la Xunta”, lo que, según ha manifestado, ha obligado a reforzar el transporte en autobús “sin prácticamente información previa”.

“Razones de seguridad”

La Xunta ha reiterado la importancia de que el compromiso de “coordinación y transparencia” comience a materializarse por parte del Ministerio de Transportes de ahora en adelante, según ha señalado Alfonso Rueda. Pese a las críticas, ha reconocido que comparte la necesidad de actuar con prudencia en este contexto.

Por otra parte, el secretario general del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha subrayado que la suspensión de servicios se fundamenta en “razones de seguridad”, afirmando: “Respondemos a los mensajes de los técnicos, que nos dicen cuándo debemos salir y cómo debemos salir”, según han recogido diversos medios. Besteiro ha insistido en la necesidad de una mejor coordinación institucional para garantizar una información clara a los usuarios y poner en marcha medidas complementarias de apoyo. A este respecto, ha instado a la Xunta a redoblar su esfuerzo como responsable del transporte por carretera, considerado la “única alternativa”, junto con el coche privado, mientras se mantengan las restricciones ferroviarias.

Besteiro ha remarcado la prioridad de la seguridad y la confianza en la toma de decisiones durante la actual sucesión de borrascas, concluyendo que debe prevalecer lo que determinen los técnicos sobre la viabilidad del servicio.

*Con información de Europa Press

