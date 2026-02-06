España

Un militar del Ejército de Grecia ha sido detenido por espionaje tras ser señalado por enviar información de la OTAN a China

Es un profesional de las Fuerzas Armadas que tendría acceso a materiales confidenciales de la Alianza

Guardar
Detenido un militar de Grecia
Detenido un militar de Grecia por espionaje (Estado Mayor)

Un militar del Estado Mayor de Grecia ha sido detenido por “la recopilación y transmisión de información secreta de importancia militar a terceros”. Así lo ha confirmado el propio Ejército griego en un comunicado lanzado este jueves. Si bien el organismo no ha entrado en detalles, varios medios, como recoge la agencia EFE, han señalado que “presuntamente” habría enviado secretos de la OTAN a China.

El detenido es un profesional de las Fuerzas Armadas de Grecia, que tendría acceso a materiales confidenciales de la Alianza Atlántica y de distintas ramas militares. Según el comunicado oficial, se llevó a cabo su arresto “tras claros indicios de la comisión de delitos tipificados en el Código Penal Militar”, concretamente los relacionados con la difusión de información con “con riesgo de perjudicar los intereses nacionales”.

La detención se llevó a cabo de madrugada en una zona militar, en cooperación y coordinación con otros servicios estatales. Se inició la operación para evitar que divulgara una información que estaba a punto de enviar. Su especialidad y posición en el Ejército le permitía acceder a secretos de gran relevancia.

Imágenes emotivas del regreso de los defensores ucranianos del cautiverio ruso. Abrazos entre compañeros, lágrimas de alegría y llamadas largamente esperadas a sus familias.

Detención del militar griego por espionaje

Las autoridades acusan al militar, que ocupaba una posición relevante en un área de comunicaciones y sistemas electrónicos, de haber recopilado y transmitido información militar clasificada a terceros, posiblemente a China. En el texto oficial no se menciona ningún país receptor de la información filtrada, y fuentes consultadas por EFE no quieren concretar el país receptor de la filtración.

Los investigadores determinaron que existían indicios sólidos de delitos previstos en el Código Penal Militar, relacionados con la sustracción y entrega de secretos de relevancia militar a actores externos, lo que podría poner en riesgo la seguridad nacional. Según EFE, entre los documentos interceptados figuran planes operativos y registros de movimientos de personal y equipos.

Qué es y cuándo se aplica el Código Penal Militar,

Espionaje en el Código Militar de Grecia

El Código Militar de Grecia regula de manera estricta los delitos de espionaje, considerándolos una amenaza grave para la seguridad nacional y el funcionamiento de las Fuerzas Armadas. Según los artículos 22 al 31 del Código Militar de Grecia, se sanciona tanto la obtención ilícita de información relevante para la defensa o la seguridad nacional, como la transmisión de dicha información a potencias extranjeras o agentes enemigos.

El artículo 22 especifica que cualquier militar que, con intención y sin derecho, acceda a información clasificada o a documentos relevantes para la seguridad militar, será penado con prisión de seis meses a tres años. En casos agravados, como cuando la finalidad es beneficiar a un Estado extranjero o perjudicar a Grecia, la pena puede elevarse, en tiempos de paz, a cadena perpetua o, al menos, 10 años de cárcel, y en tiempos de guerra, a cadena perpetua.

El Código también tipifica como delito la entrada no autorizada a zonas o instalaciones militares (artículo 23), la colaboración con el enemigo para obtener información, la ayuda a espías enemigos (artículo 28), y la no denuncia de hechos de espionaje ante las autoridades militares. Estas normas buscan prevenir cualquier acto que pueda poner en riesgo la defensa del país y garantizar la lealtad de los miembros de las fuerzas armadas griegas.

Temas Relacionados

EjércitoFuerzas ArmadasOTANChinaEspaña-InternacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

Última hora de la borrasca Leonardo, en directo | Miles de personas permanecen desalojadas en Extremadura y Andalucía

El río Guadalquivir ha superado los cinco metros de altura a su paso por Córdoba, duplicando el nivel rojo de riesgo de desbordamiento, por lo que han sido desalojadas cerca de 400 familias

Última hora de la borrasca

Rodalies prevé la recuperación de sus líneas en dos semanas, pero mantendrá la velocidad baja hasta abril

La previsión ha sido adelantada por José Antonio Santano, secretario de Estado de Transportes, quien ha concretado que el proceso de recuperación se evaluará “semana a semana”

Rodalies prevé la recuperación de

Científicos españoles confirman que los betabloqueantes no sirven después de un infarto: “Millones de pacientes en todo el mundo siguen tomándolos sin pruebas de que les beneficien”

Millones de personas en todo el mundo que han sufrido un infarto toman un fármaco que no tiene beneficios, confirma un nuevo estudio del CNIC

Científicos españoles confirman que los

Resultados del Sorteo 1 Super Once: ganadores y números premiados

Aqui los resultados del sorteo dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Resultados del Sorteo 1 Super

Así es María Lamela, la sustituta de Laura Madrueño en ‘Supervivientes’: de su traumática experiencia como reportera en Rusia a su vida en Galicia

La presentadora gallega asume la copresentación del reality de Telecinco tras una sólida trayectoria en reporterismo y programas de aventura

Así es María Lamela, la
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El PP archivó la denuncia

El PP archivó la denuncia por acoso sexual contra el alcalde de Móstoles sin convocar a la víctima ni a los testigos

El cameo desechado de la próxima película de ‘Torrente’: Santiago Segura quería a Koldo y a Ábalos con chistorras y prostitutas

Un padre consigue dejar de pagar la manutención a su hija mayor de edad por falta de relación y recupera el uso de vivienda al convivir en ella su exmujer con una nueva pareja

Cómo debes actuar si te han dado un golpe en el coche y no sabes quién ha sido, según los expertos

Juan José Ebenezer, mecánico: “La avería más temida, generalmente, suele ser la junta de culata”

ECONOMÍA

Precio de la gasolina en

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Por qué un billete de AVE te cuesta 100 euros y otro 11: Renfe funciona igual que el precio de los aviones y los hoteles

El negocio de las flores sitúa a España como el decimotercer exportador mundial, con ingresos que rondan los 60 M€

Hacienda se queda con casi la mitad del mayor bote de Pasapalabra: Rosa pagará más de 1,2 millones de impuestos

David Jiménez, abogado: “No puedes sacar dinero de una cuenta conjunta si uno de los dos fallece”

DEPORTES

Estos son los cuatro equipos

Estos son los cuatro equipos que llegan a las semifinales de la Copa del Rey y las fechas de los encuentros

Así te hemos contado la victoria del Atlético de Madrid ante el Betis en Copa del Rey

El Atlético de Madrid luce su mejor versión para aplastar al Betis y sellar su plaza en las semifinales de la Copa del Rey

Lookman muestra su carta de presentación en el Atlético de Madrid: un gol y una asistencia en su primer partido como rojiblanco ante el Betis

Hamilton da un giro de 180 grados a su equipo para la temporada 2026: nuevo ingeniero de pista y posible nuevo mánager