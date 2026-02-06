Un militar del Ejército de Grecia ha sido detenido por espionaje tras ser señalado por enviar información de la OTAN a China

Detenido un militar de Grecia por espionaje (Estado Mayor)

Un militar del Estado Mayor de Grecia ha sido detenido por “la recopilación y transmisión de información secreta de importancia militar a terceros”. Así lo ha confirmado el propio Ejército griego en un comunicado lanzado este jueves. Si bien el organismo no ha entrado en detalles, varios medios, como recoge la agencia EFE, han señalado que “presuntamente” habría enviado secretos de la OTAN a China.

El detenido es un profesional de las Fuerzas Armadas de Grecia, que tendría acceso a materiales confidenciales de la Alianza Atlántica y de distintas ramas militares. Según el comunicado oficial, se llevó a cabo su arresto “tras claros indicios de la comisión de delitos tipificados en el Código Penal Militar”, concretamente los relacionados con la difusión de información con “con riesgo de perjudicar los intereses nacionales”.

La detención se llevó a cabo de madrugada en una zona militar, en cooperación y coordinación con otros servicios estatales. Se inició la operación para evitar que divulgara una información que estaba a punto de enviar. Su especialidad y posición en el Ejército le permitía acceder a secretos de gran relevancia.

Las autoridades acusan al militar, que ocupaba una posición relevante en un área de comunicaciones y sistemas electrónicos, de haber recopilado y transmitido información militar clasificada a terceros, posiblemente a China. En el texto oficial no se menciona ningún país receptor de la información filtrada, y fuentes consultadas por EFE no quieren concretar el país receptor de la filtración.

Los investigadores determinaron que existían indicios sólidos de delitos previstos en el Código Penal Militar, relacionados con la sustracción y entrega de secretos de relevancia militar a actores externos, lo que podría poner en riesgo la seguridad nacional. Según EFE, entre los documentos interceptados figuran planes operativos y registros de movimientos de personal y equipos.

Espionaje en el Código Militar de Grecia

El Código Militar de Grecia regula de manera estricta los delitos de espionaje, considerándolos una amenaza grave para la seguridad nacional y el funcionamiento de las Fuerzas Armadas. Según los artículos 22 al 31 del Código Militar de Grecia, se sanciona tanto la obtención ilícita de información relevante para la defensa o la seguridad nacional, como la transmisión de dicha información a potencias extranjeras o agentes enemigos.

El artículo 22 especifica que cualquier militar que, con intención y sin derecho, acceda a información clasificada o a documentos relevantes para la seguridad militar, será penado con prisión de seis meses a tres años. En casos agravados, como cuando la finalidad es beneficiar a un Estado extranjero o perjudicar a Grecia, la pena puede elevarse, en tiempos de paz, a cadena perpetua o, al menos, 10 años de cárcel, y en tiempos de guerra, a cadena perpetua.

El Código también tipifica como delito la entrada no autorizada a zonas o instalaciones militares (artículo 23), la colaboración con el enemigo para obtener información, la ayuda a espías enemigos (artículo 28), y la no denuncia de hechos de espionaje ante las autoridades militares. Estas normas buscan prevenir cualquier acto que pueda poner en riesgo la defensa del país y garantizar la lealtad de los miembros de las fuerzas armadas griegas.