Este es el mejor lugar para poner el comedero de tu mascota, según expertos

La ubicación de su comedero y bebedero puede ayudar a que la mascota se sienta más cómoda en casa

Un perro y un gato
Un perro y un gato comen del mismo bol. (Canva)

En los últimos años, los españoles han demostrado ser auténticos amantes de los animales, hasta el punto de que ya hay más mascotas que hijos en los hogares del país. Según datos recopilados por la Asociación Nacional de Fabricantes de Alimentos para Animales de Compañía (ANFAAC), en España hay más de 20 millones de mascotas, siendo los perros (6,9 millones) y los gatos (4,9 millones) los más numerosos.

Otros estudios amplían la cifra: la Red Española de Identificación de Animales de Compañía (REIAC) habla de que existen 10,1 millones de perros y más de 960.000 gatos en el país. Pese a lo fácil que parece obtener una mascota, cuidarla no siempre es tan sencillo y hasta las decisiones más simples, como dónde colocar el comedero o la cama del animal, pueden llevar a más de uno a devanarse los sesos.

Desde el equipo veterinario de Mascota y Salud parecen tener clara la respuesta. Según explican, la ubicación del comedero, bebedero o área de descanso puede hacer que un perro y un gato estén más o menos cómodos en el hogar. Una correcta disposición de estos elementos puede reducir el estrés y favorecer el bienestar de las mascotas.

Dónde colocar el comedero de tu perro

El instinto gregario de los perros los lleva a preferir espacios donde puedan estar cerca de sus dueños. Por eso, los expertos recomiendan situar el comedero y el bebedero en zonas donde la familia pase gran parte del tiempo. Esta cercanía refuerza el vínculo y facilita que el animal se sienta acompañado.

No obstante, en casos de perros con carácter más desconfiado o temeroso, conviene elegir un área tranquila. El objetivo es permitirles observar el entorno sin sobresaltos, lejos de corrientes de aire o puntos donde puedan asustarse. Es fundamental también que la superficie sea fácil de limpiar para mantener la higiene.

Dónde colocar el comedero de tu gato

Los gatos, en cambio, muestran una naturaleza más reservada, especialmente en momentos de alimentación o descanso. Para ellos, las zonas abiertas son preferibles a los rincones, ya que les permiten vigilar mejor lo que sucede a su alrededor. La colocación en altura del comedero y el bebedero puede brindarles mayor seguridad y reducir la posibilidad de que otras mascotas accedan a su comida.

En el caso de los felinos, además, es importante separar la comida y el agua del arenero, preferiblemente en habitaciones distintas. Algunos gatos, especialmente sensibles a los olores, pueden rechazar el alimento si está demasiado cerca del agua o de su bandeja sanitaria.

Dónde debe dormir tu mascota

Perro y gato se miran
Perro y gato se miran en una repisa. (Pexels)

El descanso es otro aspecto clave. Tanto perros como gatos necesitan un refugio propio donde relajarse sin interrupciones. En los perros, suele ser positivo ubicar la cama cerca de los dueños, aunque disponer de una segunda opción en un lugar más apartado puede ser útil durante momentos de ruido o actividad intensa en casa.

Para los gatos, la preferencia suele inclinarse hacia espacios elevados y cerrados, fuera del alcance de personas y otras mascotas. Muchos disfrutan de camas situadas en altura, como las que se pueden colgar en ventanas o radiadores, ya que buscan el calor y la tranquilidad que estos lugares ofrecen.

