Sin sorpresas en Fráncfort: el BCE congela el precio del dinero en el 2% tras estabilizar la inflación

La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde. REUTERS/Heiko Becker/

El Banco Central Europeo (BCE) decidió este jueves mantener sin cambios los tipos de interés oficiales, prolongando la pausa en el ciclo de flexibilización iniciado en junio de 2025. Así, la tasa de depósito se mantiene en el 2%, la de referencia para operaciones principales de refinanciación en el 2,15% y la de la facilidad marginal de préstamo en el 2,40%.

El Consejo de Gobierno del organismo, presidido por Christine Lagarde, se reunió en Fráncfort y optó por dar continuidad a su política monetaria, confirmando la previsión de estabilidad en la inflación a medio plazo.

En su comunicado, el BCE señala que “el Consejo de Gobierno ha decidido hoy mantener sin variación los tres tipos de interés oficiales del BCE. Su evaluación actualizada vuelve a confirmar que la inflación debería estabilizarse en nuestro objetivo del 2% a medio plazo”.

Esta decisión se produce después de que la entidad detuviera en junio de 2025 el ciclo de recortes, que rebajó el precio del dinero en 200 puntos básicos repartidos en ocho ajustes, los últimos siete de manera consecutiva.

Cerca del objetivo del 2%

El análisis de la inflación en la eurozona fue uno de los pilares en el que el eurobanco ha basado su decisión de no mover ficha. Según la oficina comunitaria de estadística Eurostat, la inflación de la eurozona se redujo tres décimas en enero, hasta una tasa interanual del 1,7%, frente al 2% del mes anterior, debido principalmente a la caída en los precios de la energía.

Este dato representa el menor incremento del coste de la vida desde septiembre de 2024. El informe del BCE destaca que, al excluir el impacto de la energía, la inflación se redujo una décima hasta el 2,3%. Si además se eliminan los precios de víveres, alcohol y tabaco, la inflación subyacente también se ubicó en el 2,3%.

“La inflación general continúa moderándose, con registros previsiblemente a la baja a comienzos de año, aunque las presiones internas —en particular en el sector servicios— siguen mostrando persistencia, lo que avala una postura paciente por parte de la autoridad monetaria”, indica Ignacio Lena, miembro del equipo de Inversión de los fondos de Renta Fija de A&G Global Investors.

Hipotecas y créditos más baratos y depósitos y letras menos rentables: la cara y la cruz de la bajada de los tipos de interés.

El mantenimiento de los tipos de interés responde, según el BCE, a la necesidad de consolidar la convergencia de la inflación hacia el objetivo del 2% y evitar reacciones prematuras en la política monetaria. El organismo ha reiterado que la evolución de los precios y las condiciones macroeconómicas seguirán guiando sus próximas decisiones. “La inflación debe estabilizarse en torno al 2% a medio plazo”, subrayó el comunicado oficial.

La decisión del Consejo de Gobierno coincide con las expectativas de los mercados financieros, que ya descontaban una pausa en los ajustes y mantienen el foco en el comportamiento de la economía europea durante los próximos meses. La institución, presidida por Christine Lagarde, enfrenta el reto de equilibrar la contención de la inflación con la necesidad de estimular un crecimiento que se mantiene débil en varias economías del bloque.

La próxima reunión del Consejo de Gobierno del BCE está prevista para el 19 de marzo, cuando se evaluarán de nuevo tanto la evolución de la inflación como las condiciones de crecimiento en la eurozona.