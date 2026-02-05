Selena, excomponente de ‘Sonia y Selena’, presenta su primer tema en solitario, ‘Adiós’

Selena ha presentado su primer single en solitario, 'Adiós'. (Europa Press)

Selena, conocida por formar parte del emblemático dúo pop Sonia y Selena, regresa a la música con su primer tema en solitario titulado Adiós, tras la inesperada disolución del grupo a finales del año pasado. La separación, provocada de manera unilateral por Sonia y comunicada mediante un burofax, supuso un golpe inesperado para la artista, que había compartido proyectos, contratos y planes de futuro con su compañera.

Durante los meses siguientes, Selena se ha tomado un tiempo de reflexión y recuperación. Alejada del foco mediático, se refugió en su residencia de Ibiza y en su círculo cercano, utilizando este periodo para asimilar la situación, replantearse sus objetivos y reconectar con su propia voz artística. Según la cantante, la creación de Adiós ha sido una herramienta fundamental para cerrar una etapa y avanzar: “Escribir este tema me ha ayudado a cerrar heridas y a mirar hacia adelante. Hay emociones que una necesita sanar, y a veces la música es el mejor vehículo”, explica Selena.

El sencillo aborda un mensaje universal: la necesidad de despedirse de personas que desaparecen sin explicación y sin oportunidad de un cierre personal. “Puede tratarse de un amigo, un familiar o un amor. Cuando eso pasa, un buen ejercicio es despedirse simbólicamente para cerrar esa historia y seguir avanzando”, añade la artista. Con Adiós, Selena transforma la experiencia personal en un mensaje que busca conectar con la audiencia a nivel emocional, mostrando vulnerabilidad y resiliencia.

Selena Leo en la imagen promocional de su nueva canción, 'Adiós'. (Locamente)

Una nueva etapa sin la que era su otra mitad artística, Sonia

Este lanzamiento marca el inicio de una nueva etapa profesional para Selena. La cantante afronta su carrera en solitario con ilusión y apertura hacia nuevos retos y experiencias, con la intención de seguir sobre los escenarios entreteniendo y haciendo disfrutar al público. Según la propia artista, esta fase representa “ser más ella que nunca, dispuesta a que la vida la sorprenda y a descubrir nuevas formas de expresarse a través de la música”.

Adiós ha sido compuesta y escrita por Selena, con producción a cargo de Alex Barroso y Daniel Ambrojo, y distribuida por Virgin Records. La cantante ya tiene previsto presentar el tema en directo este viernes 6 de febrero en la fiesta madrileña ‘YASS!’ de la Sala BUT, donde también ofrecerá un show completo con sus nuevas canciones, como Baila mi son, así como los éxitos más populares del dúo.

Además de Adiós, Selena continúa desarrollando su proyecto de música consciente con la publicación de Fluir, un sencillo que complementa su nueva etapa artística y refleja su interés por combinar entretenimiento y mensaje personal en sus composiciones.

Las cantantes Sonia y Selena, seleccionadas para participar en la cuarta edición del Benidorm Fest 2025, posan durante su presentación en la sede de RTVE, este martes. El Benidorm Fest tendrá lugar entre el 28 de enero y el 1 de febrero y elegirá al representante de España en Eurovisión 2025. EFE/Blanca Millez

Una separación dolorosa

A comienzos del pasado mes de diciembre, Selena se sinceró ante los medios en un encuentro en el que relató cómo había vivido la disolución del dúo musical del que formaba parte. Visiblemente afectada, la cantante no ocultó su decepción y expresó con dureza sus sentimientos hacia quien consideraba su amiga: “Me he sentido traicionada, utilizada, ninguneada y humillada. Lo más triste ha sido no recibir ni siquiera un adiós por su parte”.

Según explicó entonces, Selena insistió en numerosas ocasiones a Sonia para que, si su intención era abandonar el proyecto, lo hiciera de una manera respetuosa tanto con ella como con los seguidores del dúo. Incluso llegó a proponer una gira de despedida como cierre digno de una etapa compartida. “Siempre me respondía que no, que con Sonia y Selena podíamos seguir haciendo conciertos toda la vida”, relató.

La artista aseguró que tuvo conocimiento de la decisión de su compañera a través de un burofax, una forma que califica de especialmente dolorosa. De hecho, llegó a desmentir la noticia cuando algunos periodistas le preguntaron, convencida de que se trataba de un rumor. “Se me han atribuido hechos y palabras que jamás he dicho”, lamentó.

Selena fue tajante al aclarar que la disolución del dúo no partió de ella. “Yo siempre he estado a favor de cumplir con nuestros compromisos y de continuar con el proyecto”, afirmó, dejando claro que su voluntad era seguir adelante con una carrera que consideraba todavía vigente.