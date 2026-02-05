La Giralda de Sevilla sufre daños en su estructura a causa del temporal

La Policía Local de Sevilla ha acordonado parte de la Plaza de la Virgen de los Reyes después de la caída de varios elementos de la Giralda. Los primeros desprendimientos se han detectado poco antes de las 7:00 horas de este jueves, según ha explicado Emergencias de Sevilla en sus redes oficiales.
Por el momento, se desconoce cuáles son los daños que ha sufrido el monumento, que previsiblemente se deben al viento y la lluvia.
*Noticia en ampliación
