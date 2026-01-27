España

El Ayuntamiento de Madrid rechaza retirar el titulo de hijo predilecto a Julio Iglesias porque “requiere de una condena firme”

El PP madrileño recuerda además que la Justicia española se declaró incompetente para intervenir al haberse producido fuera de España

Imagen de archivo del cantante
Imagen de archivo del cantante Julio Iglesias. (REUTERS/Brian Snyder)

El Pleno Ayuntamiento de Madrid ha acordado con los votos de PP y Vox mantener el título de Hijo Predilecto al cantante Julio Iglesias, señalado por un escándalo de agresión sexual y trata de seres humanos.

La propuesta de revocación, impulsada por el grupo Más Madrid y respaldada por el PSOE, ha sido rechazada porque, según defendió la delegada de Cultura, Marta Rivera de la Cruz, supondría “desnaturalizar el sentido del reglamento y generar un precedente contra la seguridad jurídica”.

La delegada ha insistido, en respuesta a la petición de Carolina Elías (Más Madrid), en que el Reglamento de Distinciones Honoríficas del Ayuntamiento establece como condiciones para la retirada de un reconocimiento la existencia de una condena penal firme, la aplicación de normativas legales específicas o la acreditación de actos contrarios a los motivos que justificaron la distinción en su momento. Asimismo, ha subrayado que “ninguna de estas causas concurre en el caso de Julio Iglesias”, recordando además que la Justicia española, en este caso la Fiscalía, se declaró incompetente para intervenir al haberse producido los hechos denunciados fuera de España.

Mismos argumentos ha utilizado la concejala de Vox Carla Toscano, quien ha afeado además que la proposición se base solo en la palabra de ellas”. “Julio Iglesias es un truhán o es un señor, yo no sé si es inocente o culpable pero ustedes tampoco”, se ha dirigido a la izquierda, que ha reclamado que respeten la presunción de inocencia.

Dos extrabajadoras denunciaron a Julio Iglesias el 5 de enero por trata y abusos sexuales

“Este linchamiento se ha fabricado porque hay que tapar las vergüenzas del Gobierno. Lo que sí sabemos de Julio Iglesias es que es un cantor de silencios, que presume de ser español donde va y que, como cualquier español, es inocente hasta que no haya una sentencia que diga lo contrario.

La falta de competencias “no es absolución”

El ministerio público alegó en su decisión la “falta de jurisdicción de los tribunales españoles y por lo tanto la falta de competencia de la Fiscalía de la Audiencia Nacional para conocer de la investigación preprocesal de los hechos denunciados”. Estos hechos ocurrieron en República Dominicana y Bahama, e Iglesias, quien tiene actualmente 82 años, “ni reside en España, ni mantiene en este país su centro de vida, intereses, actividad” a pesar de que tenga propiedades inmobiliarias en territorio nacional, como detalló elDiario.es

Para Jorge Donaire del PSOE madrileño, este “debate exige serenidad, rigor y coherencia institucional” y ha pedido “aclarar” que la Fiscalía ha archivado la denuncia “por falta de competencia”, pero no es una resolución sobre el fondo ni una absolución, ni impide que los hechos puedan examinarse en otras instancias o jurisdicciones”

Noticia con información de agencias

