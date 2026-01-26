Capacidad de los embalses en España este 26 de enero

Desde el panorama general hasta la situación por cuenca, así están los embalses de agua hoy (EFE)

España mantiene sus reservas de agua al 57,20 % de su capacidad este lunes 26 de enero, de acuerdo con la más reciente actualización del Boletín Hidrológico Peninsular, proporcionado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco).

Esto indica que la retención de agua en el país subió en comparación con la capacidad que se documentó hace una semana.

La fotografía actual de los embalses ofrece un punto de partida para abordar los retos asociados al uso del agua en España. En diferentes fechas clave, los datos recabados marcan el rumbo de decisiones políticas y sociales vinculadas tanto al consumo como a la conservación de este recurso.

Evolución del agua embalsada en España

Fecha: lunes 26 de enero de 2026.

Capacidad: 56.043 hm3.

Total de agua embalsada: 32.056 hm3.

Porcentaje de agua embalsada: 57,20 %.

Variación de hace una semana: 191 hm3.

Variación porcentual semanal: 0,34 %.

Agua embalsada registrada hace un año: 29.142 hm3.

Porcentaje de agua embalsada hace un año: 52,00 %.

Estado de los embalses peninsulares

La capacidad del agua subió en comparación con la última semana (Reuters)

Andalucía: 50,92%.

Aragón: 59,48%.

Asturias: 55,48%.

C. Valenciana: 43,76%.

Cantabria P. Vasco La Rioja: 41,45%.

Castilla-La Mancha: 50,55%.

Cataluña: 78,87%.

Comunidad de Castilla y León: 54,20%.

Extremadura: 62,38%.

Galicia: 66,89%.

Murcia: 28,38%.

Navarra: 48,77%.

Tips para ahorrar agua en la cocina

Independientemente de la capacidad en los embalses en España, siempre se debe ser responsable con su uso. Por ello, el Miteco publicó una serie de tips para ahorrar agua desde los hogares, específicamente desde la cocina.

Al momento de lavar los trastes, se puede utilizar un pequeño barreño de agua para enjabonar la vajilla y otro para el aclarado, así el consumo de agua se reduce sustancialmente.

En cambio si se va a comprar un lavavajillas se recomienda que sea de bajo consumo. Actualmente, los modelos con capacidad para 12-13 servicios tienen consumos de agua que van desde 6,5 hasta 18 litros por lavado, lo ideal es que su gasto por lavado sea inferior a 10 litros.

Además, algunos lavavajillas cuentan con programas de bajo consumo que apenas utilizan la mitad de agua que otros. Consulte el manual de instrucciones y mire los consumos de agua y energía de cada programa.

En los lavavajillas, el programa denominado “rápido” suele proporcionar ahorros de agua muy sustanciales, ya que elimina algunas fases de prelavado y enjuague.

El detergente también puede hacer la diferencia cuando de ahorrar agua se trata. Existen varios que cuentan con fosfatos mismos que contribuyen a la proliferación de algas en ríos y embalses, privando de oxígeno a la fauna acuática. En el mercado hay detergentes para la colada y jabones para la vajilla libres de fosfatos. Elígelos.

No tires el aceite usado por el fregadero, guárdalo en un pequeño bidón. Cuando se llene, puedes utilizarlo para hacer jabón o llevarlo al punto limpio.

Si te gusta el agua fría, no dejes correr el grifo: mete una botella con agua en la nevera.