España

Capacidad de los embalses en España este 26 de enero

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha actualizado su último informe sobre la capacidad de los embalses de agua en España

Guardar
Desde el panorama general hasta
Desde el panorama general hasta la situación por cuenca, así están los embalses de agua hoy (EFE)

España mantiene sus reservas de agua al 57,20 % de su capacidad este lunes 26 de enero, de acuerdo con la más reciente actualización del Boletín Hidrológico Peninsular, proporcionado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco).

Esto indica que la retención de agua en el país subió en comparación con la capacidad que se documentó hace una semana.

La fotografía actual de los embalses ofrece un punto de partida para abordar los retos asociados al uso del agua en España. En diferentes fechas clave, los datos recabados marcan el rumbo de decisiones políticas y sociales vinculadas tanto al consumo como a la conservación de este recurso.

Evolución del agua embalsada en España

Fecha: lunes 26 de enero de 2026.

Capacidad: 56.043 hm3.

Total de agua embalsada: 32.056 hm3.

Porcentaje de agua embalsada: 57,20 %.

Variación de hace una semana: 191 hm3.

Variación porcentual semanal: 0,34 %.

Agua embalsada registrada hace un año: 29.142 hm3.

Porcentaje de agua embalsada hace un año: 52,00 %.

Estado de los embalses peninsulares

La capacidad del agua
La capacidad del agua subió en comparación con la última semana (Reuters)

Andalucía: 50,92%.

Aragón: 59,48%.

Asturias: 55,48%.

C. Valenciana: 43,76%.

Cantabria P. Vasco La Rioja: 41,45%.

Castilla-La Mancha: 50,55%.

Cataluña: 78,87%.

Comunidad de Castilla y León: 54,20%.

Extremadura: 62,38%.

Galicia: 66,89%.

Murcia: 28,38%.

Navarra: 48,77%.

Tips para ahorrar agua en la cocina

Independientemente de la capacidad en los embalses en España, siempre se debe ser responsable con su uso. Por ello, el Miteco publicó una serie de tips para ahorrar agua desde los hogares, específicamente desde la cocina.

Al momento de lavar los trastes, se puede utilizar un pequeño barreño de agua para enjabonar la vajilla y otro para el aclarado, así el consumo de agua se reduce sustancialmente.

En cambio si se va a comprar un lavavajillas se recomienda que sea de bajo consumo. Actualmente, los modelos con capacidad para 12-13 servicios tienen consumos de agua que van desde 6,5 hasta 18 litros por lavado, lo ideal es que su gasto por lavado sea inferior a 10 litros.

Además, algunos lavavajillas cuentan con programas de bajo consumo que apenas utilizan la mitad de agua que otros. Consulte el manual de instrucciones y mire los consumos de agua y energía de cada programa.

En los lavavajillas, el programa denominado “rápido” suele proporcionar ahorros de agua muy sustanciales, ya que elimina algunas fases de prelavado y enjuague.

El detergente también puede hacer la diferencia cuando de ahorrar agua se trata. Existen varios que cuentan con fosfatos mismos que contribuyen a la proliferación de algas en ríos y embalses, privando de oxígeno a la fauna acuática. En el mercado hay detergentes para la colada y jabones para la vajilla libres de fosfatos. Elígelos.

No tires el aceite usado por el fregadero, guárdalo en un pequeño bidón. Cuando se llene, puedes utilizarlo para hacer jabón o llevarlo al punto limpio.

Si te gusta el agua fría, no dejes correr el grifo: mete una botella con agua en la nevera.

Temas Relacionados

Embalses Españaaguasequíaespaña-noticiasNoticiasnarrativa

Últimas Noticias

Cuántos euros me dan por un dólar este 26 de enero

La cotización de la moneda europea varía constantemente

Cuántos euros me dan por

El Ministerio de Transportes empieza a diseñar el equipamiento del nuevo gimnasio con sala de ‘fitness’ y clases de yoga y pilates para sus trabajadores

Ha habilitado un espacio de 224 metros cuadrados en la sede, al que podrán ir sus 3.815 empleados. Envió una “consulta preliminar” a empresas del sector para obtener datos económicos del futuro pliego el viernes, el mismo día en que el ministro ofrecía en rueda de prensa datos del accidente de Adamuz

El Ministerio de Transportes empieza

Isa Pantoja se abre en canal en ‘DecoMasters’: “No dejo de renegar de lo que ha sido mi familia y tengo muchas heridas ahí que han ido saliendo”

La hija de Isabel Pantoja ha hablado con ‘Infobae’ sobre las historias de su pasado, que ha contado en el programa de TVE

Isa Pantoja se abre en

El restaurante en Madrid donde probar los mejores baozi caseros y cenar por menos de 20 euros

Hasta las bulliciosas calles de Shanghái nos quiere transportar Baoyilong, un restaurante que cuenta ya con dos locales en la capital

El restaurante en Madrid donde

Kitai tras su salto inesperado al Benidorm Fest: “O reseteas o te estancas”

La banda madrileña afronta una nueva etapa marcada por el cambio de vocalista y una apuesta valiente por un escaparate masivo sin renunciar a su ADN rock

Kitai tras su salto inesperado
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Ministerio de Transportes empieza

El Ministerio de Transportes empieza a diseñar el equipamiento del nuevo gimnasio con sala de ‘fitness’ y clases de yoga y pilates para sus trabajadores

Jorge Pueyo, candidato de CHA en Aragón para el 8-F: “Era necesario que pudiéramos unirnos las izquierdas, pero nos encontramos vetos y directrices desde Madrid”

Las claves para entender el caso Madrid Network, la red con la que la Comunidad de Madrid presuntamente ‘hizo desaparecer’ un préstamo público de 80 millones de euros

Quinto intento para que el firmante de los ‘protocolos de la vergüenza’ declare como imputado en sede judicial tras estar más de un mes desaparecido

Auscultaciones, bogies y bateos: manual para entender la investigación del accidente de Adamuz

ECONOMÍA

Cuántos euros me dan por

Cuántos euros me dan por un dólar este 26 de enero

Trabajo encara la negociación final de la subida del SMI para 2026 con la patronal aún en duda

Super ONCE: esta es la combinación ganadora del sorteo del domingo 25 enero de 2026

Sorteo 4 de Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores este 25 de enero

Juanma Lorente, abogado laboralista: “Tu empresa te puede despedir por no ducharte”

DEPORTES

Un canguro provoca la caída

Un canguro provoca la caída de varios ciclistas tras colarse en el pelotón durante el Tour Down Under de Australia

Justin Gaethje gana por decisión unánime a Paddy Pimblett y será el nuevo rival de Topuria: así es el luchador

16 horas en el agua congelada para cruzar “el Everest del mar”: cuatro nadadores logran el reto por relevos y sin neopreno

El exatleta olímpico Ryan Wedding, uno de los más buscados del FBI, es detenido: “Es el Pablo Escobar de nuestros días”

Carles Coll, el nadador que sueña con ser campeón olímpico: “Mi objetivo es llegar a los Juegos y estar en la final con opciones reales de ganar el oro”