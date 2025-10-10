Un vuelo de Ryanair procedente de Pisa se queda a seis minutos de agotar el combustible: aterrizaje de emergencia en Manchester

Un avión de Ryanair en el aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, a 25 de mayo de 2024. (REUTERS/Nacho Doce)

Un vuelo de Ryanair que partió desde el Aeropuerto de Pisa-San Giusto , en Italia, y tenía como destino final el Aeropuerto de Glasgow Prestwick, en Reino Unido, se ha visto obligado a realizar un aterrizaje de emergencia en Manchester tras una serie de intentos fallidos de aterrizaje y una situación crítica de combustible.

El incidente, que ocurrió el 3 de octubre durante el paso de la tormenta Amy, dejó al avión a tan solo seis minutos del agotamiento total del carburante, según la reconstrucción de los hechos publicada por el diario italiano Corriere della Sera.

La tormenta Amy, que ha azotado el Reino Unido con vientos de hasta 160 km/h (y que han dejado dos muertos en Francia), ha provocado graves alteraciones en el transporte y el tráfico aéreo del país. El vuelo, operado por Malta Air en nombre de Ryanair, intentó en varias ocasiones aterrizar en Prestwick, pero las condiciones meteorológicas extremas lo forzaron a cambiar de ruta.

Posteriormente, el avión intentó aterrizar en Edimburgo, sin éxito, lo que llevó a la tripulación a desviar la aeronave hacia Manchester. Durante la emergencia, la tripulación activó el código squawk 7700, que representa el nivel máximo de alerta para situaciones críticas en vuelo.

En mínimos de combustible

Cuando finalmente el avión logró aterrizar de forma segura en Manchester, los depósitos de combustible contenían únicamente 220 kilogramos, cantidad suficiente para aproximadamente cinco o seis minutos de vuelo. Esta cifra representa el umbral mínimo absoluto antes de que una aeronave sea considerada insegura para continuar en el aire, de acuerdo con la información difundida por este diario.

Entre los pasajeros se encontraba Alexander Marchi, quien relató al diario Ayr Advertiser los momentos de tensión vividos a bordo. Marchi explicó que salieron con retraso de Pisa debido a una huelga general y a la irrupción de manifestantes en la pista.

“Sabíamos que la tormenta se estaba acercando y temíamos no lograr aterrizar a tiempo. Durante el descenso estuvimos dando vueltas durante varios minutos. Tras un primer intento fallido, nos dijeron que lo intentaríamos una vez más o iríamos a Manchester. El segundo descenso fue muy turbulento: estábamos casi en la pista, pero ascendimos bruscamente. Solo después de aterrizar en Manchester comprendimos lo crítica que había sido la situación”, afirmó.

El aterrizaje en Manchester se produjo casi dos horas después del primer intento de llegada a Prestwick. Las autoridades aeronáuticas han iniciado una investigación para esclarecer los detalles del incidente y examinar la gestión de la reserva de combustible en condiciones meteorológicas extremas, según informó CorriereTv.