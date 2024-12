El elegante abrigo de Kate Middleton en el concierto de Navidad: ceñido a la cintura, falda tartán y un elegante lazo de terciopelo negro

Britain's Catherine, Princess of Wales, and her children Prince George and Princess Charlotte, leave Westminster Abbey after attending the "Together At Christmas" carol service, in London, Britain, December 6, 2024. REUTERS/Jaimi Joy

La princesa de Gales, Kate Middleton, continúa siendo una referencia indiscutible de estilo y elegancia en cada una de sus apariciones públicas. Este año, la Abadía de Westminster volvió a ser el escenario del tradicional concierto de villancicos ‘Royal Carols: Together at Christmas’, un evento que Kate lidera con entusiasmo desde 2021 y que se ha consolidado como una cita emblemática en el calendario navideño del Reino Unido.

Este concierto no solo reúne a los miembros de la familia real británica, sino que también ofrece una atmósfera única con actuaciones musicales, coros y decoraciones que evocan el espíritu navideño. Desde su inicio, la princesa de Gales ha demostrado un impecable sentido del gusto, diseñando cada detalle del evento para convertirlo en un reflejo de la tradición y la modernidad.

Para esta edición, Kate Middleton apostó nuevamente por el color rojo, una elección recurrente en sus estilismos navideños. Su look giraba en torno a un sofisticado abrigo midi diseñado por Sarah Burton. La prenda destacaba por un elegante lazo de terciopelo negro en el cuello, que añadía un toque distintivo y festivo al conjunto. Este abrigo, ceñido a la cintura con doble botonadura, fue combinado con botines de terciopelo negro y una falda tartán que ya había lucido en otras ocasiones. Aunque aún no se ha revelado el conjunto completo, se especula que lo complementó con un jersey negro de corte sencillo, dejando que los detalles del abrigo y los accesorios hablaran por sí mismos.

Kate Middleton en el 'Royal Carols: Together at Christmas' (THE ROYAL FAMILY).

Sus looks a lo largo de los años

El estilo de Kate en este evento ha evolucionado año tras año, pero siempre mantiene una esencia clásica que conecta con las festividades. En la primera edición del concierto, Kate no solo sorprendió con un vestido midi rojo diseñado por Catherine Walker, sino también con su inesperada actuación al piano junto a Tom Walker. La prenda, con un lazo tipo pussy bow, se convirtió rápidamente en un referente de moda, destacando por su elegancia y su capacidad de captar el espíritu navideño.

El estilismo de Kate en 2022 fue una lección de cómo adelantarse a las tendencias. Eligió un abrigo-vestido en tono burdeos de Eponine London, con un diseño cruzado que resaltaba su figura gracias a un cinturón a juego. Este look, complementado con botones dorados, sigue siendo una inspiración dos años después.

Los príncipes de Gales con Charlotte y George (THE ROYAL FAMILY).

El año pasado, el concierto tuvo un significado especial al estar dedicado a la memoria de la Reina Isabel II. Kate optó por un conjunto monocromático en blanco, compuesto por un jersey de cuello redondo y pantalones de tiro alto con detalles de botonadura dorada, ambos firmados por Holland Cooper. La prenda central fue un abrigo hecho a medida por Catherine Walker, que reflejaba una mezcla perfecta de estructura y feminidad.

Los complementos, como siempre, jugaron un papel crucial. Kate eligió un bolso de la marca escocesa Strathberry y pendientes de Van Cleef & Arpels, culminando el look con stilettos nude. Este estilismo demostró que la sofisticación está en los detalles.

Un evento que trasciende la moda

‘Royal Carols: Together at Christmas’ no es solo un espectáculo musical; también es una oportunidad para reflejar los valores de la familia real y conectar con el pueblo británico. Kate Middleton, como anfitriona, utiliza este evento para destacar causas importantes y honrar a quienes contribuyen al bienestar de la comunidad.

El concierto es una muestra del compromiso de la princesa con la tradición, pero también con la innovación. Desde su impecable elección de vestuario hasta su participación activa en la organización, Kate ha logrado consolidar esta cita como un símbolo de las festividades en el Reino Unido.

A lo largo de los años, Kate Middleton ha construido una imagen que equilibra la modernidad con la tradición, convirtiéndose en un ícono de estilo no solo en el Reino Unido, sino en todo el mundo. Sus elecciones de moda en eventos como el concierto navideño no solo refuerzan su posición como referente de elegancia, sino que también envían mensajes de cercanía y calidez.

Desde los clásicos vestidos rojos hasta los innovadores conjuntos monocromáticos, Kate demuestra que la moda puede ser una herramienta para transmitir emociones y valores. Su atención al detalle y su habilidad para reinventarse cada año consolidan su papel como una de las figuras más influyentes en la moda actual.

