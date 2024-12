Qué pasa si me roban o pierdo un décimo premiado de la Lotería de Navidad

Dos personas intercambian un décimo de Lotería de Navidad. (María José López / Europa Press)

Más del 70% de los españoles participan en el Sorteo extraordinario de la Lotería de Navidad. Así, las aspiraciones de comprar una casa, de iniciar una carrera universitaria o de emprender un viaje alrededor del mundo, sobrevuelan las mentas de los participantes. De este modo, habrá quien el 22 de diciembre puedan cumplir con todo ello. Ahora bien, es importante tener siempre localizado dónde está nuestro número de la lotería.

Perder un décimo, no recordar dónde lo dejaste, que se te caiga al suelo o que te lo roben son situaciones imprevistas que pueden ocurrir en cualquier momento. Aunque este contratiempo puede ser desalentador, no todo está perdido. Si el décimo resulta premiado, existen mecanismos legales que permiten buscar una solución y reclamar el premio.

Foto de archivo de Lotería de Navidad. (Europa Press)

Cómo actuar si te roban o pierdes un décimo de lotería de Navidad

En caso de pérdida o robo de un décimo de lotería es importante no perder la calma y actuar con rapidez. De este modo, lo primero es interponer una denuncia ante la Policía Nacional o la Guardia Civil, detallando toda la información disponible sobre el boleto, como el número, la serie y la fracción.

Para respaldar la reclamación, es crucial disponer de una prueba gráfica del décimo, como una fotocopia o una fotografía. Según Loterías y Apuestas del Estado (SELAE), este tipo de documentación es clave para demostrar la propiedad del boleto en situaciones de conflicto. En este sentido, si además el décimo resulta premiado, contar con esta prueba será determinante para iniciar el proceso de reclamación del dinero.

La Lotería de Navidad ya está a la venta en las administraciones.

Qué hacer si has perdido un décimo de lotería premiado

Cuando un décimo de lotería extraviado o robado resulta premiado, Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) puede paralizar el pago del premio, pero solo si se presenta una copia de la denuncia ante la autoridad judicial. Esta medida evita que otra persona cobre el premio mientras se determina la titularidad legal del boleto. Sin embargo, si no dispones de pruebas gráficas, no será posible reclamar el premio, incluso si has denunciado el incidente.

Ante esto, para premios de 2.500 euros o más, el afectado debe acudir al Juzgado de Guardia y solicitar formalmente la paralización del pago. Este procedimiento requiere enviar a la Asesoría Jurídica de SELAE la orden judicial, la denuncia presentada y un escrito que exponga la situación. La normativa de prevención de blanqueo de capitales ofrece una protección adicional en estos casos. Dado que para cobrar premios superiores a 2.500 euros es obligatorio identificarse con el DNI, cualquier intento de reclamación con un décimo robado será detectado al cruzar los datos con la denuncia. Este sistema permite bloquear el pago en caso de irregularidades.

En caso de premios menores, en los que no se requiere identificación en ventanilla, también existe una alternativa para solicitar el boque del pago. Los afectados pueden acudir a un punto de venta oficial y presentar un documento de Solicitud de Pago de Premios, acompañado de la denuncia policial. Esta información será remitida al departamento correspondiente de SELAE para su evaluación.