La mujer de Sergio Peris-Mencheta actualiza sobre el estado de salud del actor meses después de su trasplante

Sergio Peris-Mencheta en una imagen de redes sociales (Instagram)

El reconocido actor y director teatral Sergio Peris-Mencheta comenzó este año enfrentándose a una dura noticia: un diagnóstico de cáncer. Desde entonces, su vida y la de su familia han cambiado radicalmente, iniciando un arduo camino de lucha y superación. A lo largo de este proceso, su esposa Marta Solaz, con quien comparte su vida desde hace más de dos décadas, ha sido un apoyo constante e inquebrantable.

Uno de los momentos más duros durante este 2024 fue el trasplante de médula ósea que Sergio se realizó hace seis meses en el City of Hope Medical Center en Estados Unidos. Esta intervención, clave en su tratamiento, marcó el inicio de un periodo de recuperación tan complicado como esencial. Marta, quien no se ha separado de su lado ni un momento, compartió recientemente una actualización sobre el estado de Sergio.

En un mensaje lleno de gratitud, Marta expresó: “Seis meses. Justo el día de Acción de Gracias, y no se me ocurre una acción mejor que la de dar las gracias”. Entre los hashtags que acompañaban su publicación, destacó uno en particular: #Imparables, un recordatorio de la determinación de ambos por salir adelante, sin importar los obstáculos.

Poco después del trasplante, Sergio ofreció un sincero relato sobre su estado físico y emocional. “Mudo perdido, diarreico, con una llaga por boca, dolor de huesos, de cabeza, 6 días con alimentación por vía, fabricando saliva como para una empresa de siliconas, ojos secos. Mi mundo interior se expresa así básicamente”, confesó en un momento que describía como uno de los más duros. Sin embargo, a pesar del sufrimiento, él y Marta han mantenido la esperanza como guía.

A lo largo de los meses, Sergio también ha compartido reflexiones sobre esta etapa de su vida. “Me siento bien ahora mismo. Pero cuando digo ‘ahora mismo’, es literal. Esto es un momento a momento. De repente estás bien, y de repente, agotado. He enfrentado más que nunca a la vida y, también, a la muerte. Pero este proceso me ha ayudado a valorar la vida como nunca antes”, comentó en una entrevista con Onda Cero.

Sergio Peris-Mencheta, en 'Traitors España'. (HBO Max)

“Hoy me siento bien y con fuerzas”

La decisión de trasladarse temporalmente a Estados Unidos no solo obedeció a la necesidad de recibir tratamiento médico avanzado, sino también al deseo de afrontar esta etapa unidos como familia. Los hijos de la pareja y otros seres queridos se han convertido en pilares fundamentales en el día a día de Sergio. Marta, en particular, ha sido un ejemplo de fortaleza, documentando pequeños triunfos y recordando a todos que, a pesar de los desafíos, hay motivos para sonreír.

Sergio ha hablado abiertamente sobre cómo el cáncer le ha cambiado tanto física como emocionalmente. En enero, al revelar su diagnóstico, admitió sentirse “más vulnerable, aterrorizado y pequeñito que nunca”. Más adelante, describió los sentimientos encontrados que le acompañaron al inicio del tratamiento: “Empieza el baile. Con una mezcla de miedo y esperanza, de ganas y susto, de sentirme muy bien acompañado en la aventura y rematadamente solo en el proceso”.

A pesar de ello, Sergio ha demostrado una capacidad admirable para encontrar luz incluso en los momentos más oscuros. “Hoy me siento bien y con fuerzas, pero dicen que en unos días el ‘acondicionamiento’ para el trasplante pasará factura. Hoy me encuentro sano y con energía, pero sé que la radiación y la quimio que tengo por delante te pasan por encima como una apisonadora. Hoy sonrío. Pero mañana también. Vamos a por ello”, expresó, reflejando su actitud resiliente.