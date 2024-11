Una mujer pide información a una notaría sobre un trámite y le envían por error un mensaje: “Dile que el lunes sale el barco con todos los deportados”

Recurso de una mujer escribiendo en un ordenador portátil. (Comunidad de Madrid)

La popular cuenta de X, @soycamarero, es una de las referencias en denuncias que se hacen desde el sector de la hostelería. Desde ofertas que incurren en explotación laboral hasta experiencias vividas por los propios trabajadores tanto con clientes como con compañeros. Tanto es así, que ha acumulado más de 160.000 seguidores en la red social de Elon Musk.

Sin embargo, en ocasiones el propietario de esta cuenta recibe cosas que no tienen nada que ver con su sector profesional, lo que no es motivo para que luego sean igualmente publicadas. Esto se ha podido ver este mismo lunes, cuando desde Soy Camarero se ha compartido un suceso diferente a los habituales.

“Una compi quiere denunciar públicamente lo que le ha ocurrido”, ha comentado en un post, para inmediatamente después advertir que se trata de un caso que no tiene nada que ver con la hostelería. “Me dice lo siguiente: ‘Quiero compartir algo que me pasó en una notaría, donde pedía información sobre un trámite y la funcionaria por error me envía este mensaje’”.

La mandan al interior de un “barco con todos los deportados”

A continuación, se adjunta la imagen de dos correos electrónicos, el primero de ellos procedente de la notaría, en lo que parece un error por el que le enviaron a la cliente de la notaría un mensaje dirigido a una compañera. “Trini, esta es la que te dije ayer que no dice ni hola ni adiós ni que tal tu día. Dile que el lunes sale el barco con todos los deportados y que a ella la hemos metido dentro”.

Correos de una notaría en la que se falta el respeto a una clienta con comentarios racistas (arriba), y de la respuesta que reciben (abajo). (@soycamarero/X)

Unas palabras que no sentaron nada bien a la compañera de Soy Camarero, la cual contestó a los 20 minutos: “Madre mía y con esto los denuncio, qué ‘buenos días’ ni qué ‘buenas tardes’, y si soy de las que dice eso, pero fue un copia y pega y justo el ‘buenos días’ no quedó. Pero vamos que lo suyo es de un racismo para denunciar hasta en redes sociales qué vergüenza su comentario, y lo siento pero tengo hasta nacionalidad así que va a echar a otro”.

La publicación no ha tardado en hacerse viral. La mujer ha recibido apoyo de muchos usuarios que, además de la denuncia pública, la han exhortado a que lo denuncie también a las autoridades. “¿No podemos meterla a ella en un barco con todos los racistas y dejarlas en alta mar a ver si nos dejan tranquilas?”, contesta una. “Y por cierto, funcionaria no es, en una notaría el funcionario es el notario solamente”, se ha apuntado en otra de las respuestas más leídas.

