Una conductora pincha una rueda por culpa de un bache en la carretera, denuncia al Gobierno y le dicen que le pagan el neumático si retira la demanda

Asfalto en mal estado. (Rogelio Morales/Cuartoscuro)

El mal mantenimiento de las carreteras es un peligro para los conductores, ya que eleva el riesgo de sufrir accidentes. El deterioro del asfalto es una de las causas principales de problemas en las vías, pues dar un volantazo o pegar un frenazo de golpe para evitar estos baches es algo cada vez más común entre los conductores que no quieren arriesgarse a un gasto descomunal en nuevos neumáticos o un impacto en los bajos del vehículo.

Esta es la razón por la que una mujer francesa, Mélanie, ha decidido luchar contra el Estado por el mal cuidado de la vía del Valle del Oise (cerca de París), donde trabaja como niñera, denunciando el estado de la autopista A15 a la altura de Cergy, entre las salidas 10 y 9 dirección a la capital, donde se localiza un gigantesco bache.

Mélanie lleva luchando desde el mes de enero contra el Gobierno de Île de France, según ha informado el diario 20 minutes. El origen del conflicto es la destrucción de su rueda por no haber podido esquivar el bache, apodado por los usuarios de la vía como “nido de avestruz”.

Denuncia e indemnización

Otros conductores que también fueron víctimas del “nido de avestruz” no quisieron entrar en un proceso judicial que, según quién es la parte contraria, veían que era más probable perder. Pero Mélanie, a diferencia de estos, decidió recurrir al Departamento de Carreteras de Île de France (Dirif), responsable de esta infraestructura.

Así, el Dirif se ha defendido diciendo que, en mayo, ya había realizado trabajos para tratar “en profundidad” el estado de esta carretera, cambiando cinco kilómetros de la vía por un importe de 2,6 millones de euros, y solucionar definitivamente el problema.

No obstante, para Mélanie no era suficiente. No solo decidió presentar una solicitud de compensación, sino que también ha denunciado a la agencia por “poner en peligro la vida de otros, riesgo inmediato de muerte o discapacidad mediante una violación claramente deliberada de una obligación reglamentaria de seguridad o precaución”.

Un trueque, ¿beneficioso para ambos?

Para formalizar la denuncia y el justificante de la petición de indemnización, Mélanie envió la factura de su seguro al Dirif, que sumaba un total de 386 euros pagados en febrero por el reparo de la avería en su vehículo.

Tras recibir estos papeles, el Departamento de Carreteras ha respondido a Mélanie. “Recibí una llamada del Dirif diciéndome que no habrá reembolso mientras haya un proceso penal”, ha explicado la mujer. Pero el Dirif no se quedó ahí, y volvió a insistir en la retirada de la denuncia. “En agosto recibí un correo electrónico con un formulario de retiro que debía completar para obtener el pago de la factura”, ha añadido.

“Entendí que nunca veré mi dinero si no retiro mi denuncia”, ha expresado Mélanie. “Finalmente, firmé esta carta, pero no retiraré la denuncia hasta recibir mi reembolso”, ha aclarado. “Lo saben, es mi condición”, ha sentenciado. Por último, la defensa del Dirif ha informado a Mélanie de que su expediente, acompañado de su renuncia, había sido enviado a los servicios interesados para que pudieran proceder al reembolso.