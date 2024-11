El comentarista de televisión que se ha visto obligado a vivir en un convento: “Nuestro sector es precario y en Barcelona cuesta encontrar piso”

Jaume Borja, el colaborador que vive en un convento, debido a su sueldo bajo (Instagram/ @jauborja)

Aunque son numerosos los jóvenes periodistas que logran abrirse paso en el competitivo mundo de la televisión, la realidad es que muchos de ellos se enfrentan a dificultades económicas, ya que los sueldos que reciben no suelen ser lo suficientemente elevados como para cubrir sus necesidades básicas o permitirles comprar o alquilar una vivienda.

Por lo general, son muchas las personas que creen que los sueldos que tienen los que trabajan en televisión son elevados, pero a menudo, se equivocan. A pesar de su dedicación y talento, la falta de remuneración acorde a las exigencias del sector es una de las dificultades que enfrentan estos profesionales. Un ejemplo de ello, es Jame Borja, que trabaja en TV3.

El joven colabora de forma habitual en varios programas de la cadena. Aunque es cierto, que el salario de una televisión pública de ámbito autonómico, no es el mismo que el de una nacional, el sueldo por lo general no es elevado. En el caso del programa La Selva, los colaboradores eventuales que suelen acudir al programa un día a la semana cobran entre 150 y 200 euros brutos.

El caso de Jaume

Jaume Borja (35 años), es un buen ejemplo de lo que está ocurriendo en la actualidad. El joven catalán es un experto en el culebrón de TV3, y este ha explicado que no puede permitirse pagar un piso en Barcelona debido al elevado precio del alquiler y compra de vivienda. El tertuliano es de Tortosa y se ha visto obligado a vivir, los días que tiene que colaborar en el programa, en un convento de monjas de clausura, ya que su sueldo en la cadena autonómica es de 800 euros brutos mensuales.

Jaume Borja, colaborador en 'La Selva' (Instagram/ @jauborja)

Hace poco, el joven muy sincero comentaba: “No me escondo, vivo en un convento, no buscando la espiritualidad, sino porque nuestro sector es precario y en Barcelona cuesta encontrar piso”. Y es que el periodista vive en el convento de las Carmelitas Misioneras de la calle Immaculada de Barcelona a cambio de la voluntad.

Las habitaciones tienen una cama individual con un lavabo y un comedor comunitario y es que el problema no está en tener que vivir en una residencia, sino el tener que mudarte allí porque no puedes permitirte nada más trabajando varios días a la semana.

Su trayectoria profesional

A lo largo de su vida profesional, Jaume ha estado en varias cadenas y en varios programas. Uno de los momentos más recocidos del catalán, fue cuando este presentó la Gala final de temporada del culebrón. También ha pasado por el programa de Nuria Roca, A tota pantalla, y por el magazine Tot es mou.

Ahora está en La Selva, pero de forma eventual a lo largo de su trayectoria se le ha podido ver o escuchar trabajando en otros medios como RAC1, Ràdio Estel o Cuatro. No ha dejado de luchar por sus sueños y su profesión deseada desde que empezó.

“Esta temporada en Cuatro, el programa Tiempo al tiempo, me ofreció hacer de reportero tres semanas en Barcelona y como el mundo de la tele es muy efímero, pues opté por eso y evito fianzas astronómicas y firmar un contrato de alquiler”, comentó Jaume en TV3. Asimismo añadía: “Tengo lavabo y ducha dentro de la habitación, es la oferta que se adecua más a mi situación de vida. Tengo libertad y ni siquiera tengo toque de queda. Solo trabajo y duermo”.