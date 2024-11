Óscar Puente, apartado de la refriega política, defiende su perfil más institucional por la DANA: “Me adapto a las circunstancias”

El ministro de Transportes, Óscar Puente, durante la rueda de prensa que ha ofrecido tras la reunión del comité de crisis por la DANA. (J.J. Guillén/EFE)

Desde el impacto de la DANA, hace ahora dos semanas, el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha destacado por desarrollar un perfil más institucional, que dista de su papel de azote de la oposición desempeñado en el Gobierno hasta que la catástrofe natural asoló gran parte de la provincia de Valencia. Consciente de esta nueva versión, que se centra en rendir cuentas de su gestión al frente de un departamento tan importante como es la reconstrucción de las infraestructuras, el ministro socialista ha asumido que ahora no toca contribuir a la habitual refriega política.

“Me adapto a las circunstancias”, ha señalado Puente este martes para reconocer su perfil más institucional. ¿Es que cabe otra opción que no sea reconstruir y devolver la dignidad a los valencianos?, ha reflexionado el ministro de Transportes en una rueda de prensa tras la reunión diaria mantenida en la Moncloa por el Comité de crisis para el seguimiento de los efectos de la DANA.

Óscar Puente ha defendido que el Gobierno está centrado “en la gestión y en poder explicarla lo mejor que sabemos”. “No sentimos ninguna necesidad de justificarnos ni tenemos ganas de entrar en polémicas”, ha insistido. Sobre si está cómodo o no con el hecho de abanderar un perfil más institucional, ha confesado que “hablar de comodidad es complicado porque el trabajo es duro y hay sufrimiento”. “Pero me he tratado de adaptar, como ha hecho todo el Gobierno, para estar a la altura de lo que la ciudadanía demanda para sus representantes”, ha aseverado.

Avances en la reconstrucción de carreteras y vías ferroviarias

Puente ha detallado los avances conseguidos hasta la fecha en las comunicaciones ferroviarias y por carretera, y ha destacado que su departamento se centrará en reconstruir “aquellas zonas con menos capacidad”, singularmente “lo estrictamente local”, que es donde Transportes puede suplir las carencias. En esta línea, ha anunciado que, a partir de este miércoles, Valencia recuperará “el 99% de la movilidad de cercanías” con la reapertura parcial de las líneas de ferrocarril de Cercanías que aún están cerradas (C1, C2 y C3) y de servicios de autobuses para los tramos aún cerrados. Asimismo, ha declarado que “podemos hablar ya de 139 kilómetros de la red recuperados” de los más de 160 km afectados. “Y este jueves abriremos el desvío de la A-7, que permitirá restituir el tráfico en la circunvalación sur de Valencia”, ha avanzado.

Preguntado por la polémica frase que la oposición atribuye al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que “si necesitan ayuda, que la pidan”, Puente ha destacado que Sánchez “jamás pronunció” estas palabras, pasando así “a la historia de los bulos”. Según ha explicado, lo que quiso transmitir el presidente socialista fue, al igual que el propio Puente ha transmitido este martes, que el Estado ha puesto todos sus medios a disposición de la Generalitat “tan pronto lo requirieran, sin priorizar”.

Para el Gobierno, la clave es que “no hay que priorizar”, ya que “todos los medios están a disposición y solo hay que solicitarlos. Y estaremos encantados de entregarlos”, tal y como ha verbalizado el ministro de Transportes. Asimismo, después de que el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, criticara al Gobierno por la gestión de la DANA, Puente ha afeado que “hace falta mucha mezquindad para pensar que un Gobierno no se vuelca con un territorio en función de quién lo gobierna. Sinceramente, no me cabe en la cabeza”.