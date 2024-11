Mazón defiende su comida de trabajo en los peores momentos de la DANA: “Todo cambió a partir de las 19:00 horas”

El president de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, durante un pleno extraordinario del Consell, a 4 de noviembre de 2024, en Valencia, Comunidad Valenciana. (Carlos Luján/Europa Press)

El president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha afirmado este sábado que las responsabilidades políticas por la DANA “tocarán en su momento”. Así lo ha asegurado al ser preguntado si mantendrá en el cargo a la consellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, ya que, según defiende, “ahora hay que seguir limpiando calles, ayudando a la gente y atendiendo los riesgos sanitarios”. Ahora se trata, ha dicho, “de reconstruir”.

En declaraciones a los periodistas a su llegada al Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi), en el Centro de Emergencias de la Generalitat, en l’Eliana (Valencia), Mazón ha defendido que la decisión de activar el sistema de aviso masivo a móviles pasadas las 20:00 horas no fue una decisión política, sino de “de los técnicos”, ante la amenaza de que se rompiera la presa de Forata, que hubiera hecho que la situación fuera mucho peor de lo que ha sido.

Un día después de conocerse que Mazón estuvo comiendo en un conocido restaurante con una periodista hasta las 18 de la tarde, el presidente de la Generalitat ha destacado que aquel día fatídico puede dividirse en dos: antes de las 19 de la tarde y después de esa hora, “que fue cuando todo cambió” y cuando “la revolución hidrológica arrasó tanto”. “El problema es la riada de después, lo que genera la riada”, ha insistido. Lo que argumenta el barón popular es que, hasta esa hora, los servicios meteorológicos advertían sobre tormentas y lluvias: “Eran alertas rojas en niveles que hemos tenido otros días y estaba todo el mundo en su puesto”, ha indicado.

La AEMET emitió ese mismo día una alerta roja por lluvias a las 15 de la tarde, cuando por entonces había ya riadas en algunos municipios y un camionero desaparecido. A mediodía, la Confederación Hidrográfica del Júcar lanzó el primer aviso de que se superaban los tres umbrales de alarma en la Rambla del Poyo y que la tendencia era “ascendente”. Una alerta que a las 17:56 ya advertía de desbordamientos del caudal en el río Magro.

Mazón llegó dos horas tarde a la reunión

Pero Mazón no apareció en la reunión del Cecopi —que comenzó tarde, a las 17— hasta las 19 de la tarde. Desde las 14 horas hasta entonces, su consellera de Interior no logró contactar con él. Más tarde, durante la reunión se sucedieron tres llamadas perdidas por parte de la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, que no tuvieron respuesta —Ribera afirma que entre las 19:30 y las 20 horas—. Fue en la cuarta cuando Mazón decidió coger el teléfono. Según unas declaraciones de la ministra para Hora 25, de Cadena SER, Mazón le comunicó: “Todo iba bien, hasta que esta tarde se ha precipitado todo”.

El presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, pide unidad para superar la trágica DANA.

Mazón se escuda en que desde las 17 horas en la Comunitat Valenciana ya estaba todo constituido y organizado: la consellera, el secretario autonómico y todos los miembros del Cecopi, y afirma que en todo momento siguieron puntualmente todas las informaciones. Pero a partir de las 19:00 horas, según él, “todo cambia” y se produce una “revolución hidrológica”.

“Hasta aquel momento, lo que estábamos era puntualmente informados, con una comida de trabajo y luego en el despacho de la Generalitat”, ha indicado. Pero después de las 19:00 horas, ha apuntado, se generó una situación “de mucha incomunicación porque ya estaban empezando a caer los principales terminales de telefónica”.

El president ha explicado que cuando conocieron que había “riesgo cierto” de la rotura de la presa de Forata el 29 de octubre, “unos minutos después se decide recurrir a ese sistema provisional —Es-Alert—, ese sistema que no está aprobado definitivamente. Pero al estar válido, los técnicos deciden activarlo”.

“No es una decisión política, es una decisión técnica en función de las informaciones que van llegando” al 112 y que “venían de fuera, fundamentalmente de la Agencia Estatal de Meteorología y la Confederación Hidrográfica del Júcar”. Mazón ha pedido no entrar “en bulos tan malintencionados”, y ha lamentado haber tenido que desmentir cosas, como que estaba de cumpleaños. “Creo que no se lo merece nadie”, ha señalado.

“Las responsabilidades políticas tocarán en su momento”

Preguntado por si va a mantener en el cargo a la consellera de Justicia, Salomé Pradas, quien afirmó que fue un técnico el que les informó, la tarde del 29 de octubre, de la existencia del sistema de aviso a la población Es-Alert, ha respondido: “Las responsabilidades políticas tocarán en su momento”. Ahora se trata de “seguir limpiando calles, seguir ayudando a la gente, y de los riesgos sanitarios”. “Todo el Gobierno valenciano y todas las administraciones lo que estamos es trabajando para mejorar a ritmos forzados y a marchas forzadas la recuperación de la vida de la gente”, ha manifestado, y ha dicho que habrá tiempo de analizar lo ocurrido ese 29 de octubre.

Para él, la responsabilidad en estos momentos es trabajar, coordinar todos los equipos o restaurar los colegios y la realidad sanitaria de la mejor manera posible. Según ha declarado a los periodistas, no quiere entrar en polémicas con nadie, pero si alguien dice que estuvo llamándole toda la tarde —en referencia a Teresa Ribera— y él no tiene llamadas o mensajes de esa persona hasta las ocho de la tarde de ese 29 de octubre, no tiene “más remedio que salir” a contestar. “Tiempo habrá para la política”, ha insistido, y ha recordado que el próximo jueves tiene una comparecencia en Les Corts para hablar de la DANA.

Según ha señalado, también ha tenido que salir a hablar ante algunos “bulos que incluso rayan en el machismo”, aunque no los ha precisado porque cree que no tiene sentido entrar ahora en polémicas. Mazón ha destacado que en tan solo cuatro días, se han recuperado 47 centros de salud y que en estos momentos se están “terminando de retirar todos los coches que estaban en las distintas vías” y que impedían poder trabajar en todas las calles.

Noticia con información de EFE