Hacienda frena las devoluciones a los jubilados: cuándo recibirán los mutualistas los 4.000 euros de IRPF

Hacienda sorprendía a todos hace meses cuando, en un giro de los acontecimientos, anunciaba que numerosos pensionistas españoles recibirían un ingreso de entre 3.000 y 4.000 euros debido a un error cometido por la Agencia Tributaria. Un fallo que afectó a trabajadores de sectores específicos como la metalurgia, la construcción y el comercio entre 1967 y 1978. Durante estos años, los perjudicados tributaron sobre el 100% de su pensión, cuando sólo deberían haberlo hecho sobre el 75%, por lo que aportaron un 25% más de lo que debían. Ahora, esta sobrecarga fiscal será recompensada.

El caso abordado por la sentencia originalmente se centraba en pensionistas de la Mutualidad Laboral de la Banca, pero posteriormente se amplió a mutualistas de otros sectores, incluidos el comercio, la construcción y la metalurgia. Esta devolución es consecuencia de una serie de fallos del Tribunal Supremo que determinaron que las cotizaciones a dichas mutualidades no debían haber sido gravadas en su totalidad por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF).

Cuándo recibirán los mutualistas el dinero

La Agencia Tributaria detendrá las devoluciones de IRPF que aún no se han hecho a los pensionistas que en su momento contribuyeron a antiguas mutualidades laborales, con el fin de reorganizar estos procesos a partir del 1 de enero de 2025. Esto significa que el fisco cancelará todas las reclamaciones presentadas a través del formulario electrónico que habilitó en marzo en su página web y que aún estén pendientes de resolución.

El PSOE ha incorporado esta enmienda al Proyecto de Ley que establece un impuesto mínimo del 15% para las grandes empresas, con el objetivo de congelar las solicitudes aún no pagadas por Hacienda y procesarlas según los dos procedimientos de devolución que indica la Ley General Tributaria. Esta norma aún debe ser aprobada por las Cortes.

Orden en las solicitudes

El secretario general de los técnicos de Hacienda (Gestha), José María Mollinedo, explica que esta norma organiza las devoluciones de la Agencia Tributaria en dos formas: una es la devolución de ingresos si se presenta la declaración de la Renta dentro del plazo o si no se presentó antes y ahora sí se hace; la otra es la rectificación de la autoliquidación si ya se presentó, pero ahora, como en el caso de los mutualistas, se sabe que Hacienda debe devolver parte del IRPF pagado.

“El objetivo es poner un poco de orden en las solicitudes. Muchos pensionistas dieron poder a sus hijos o nietos para que hicieran las solicitudes de devolución online en su nombre, pero como estos no son expertos en temas fiscales, pueden haberse confundido con los procedimientos, lo que ha generado mucho papeleo y tiempo de explicación a los contribuyentes”, señala Mollinedo.

Desde el 1 de enero de 2025, la Agencia Tributaria cerrará todas las solicitudes de devolución que aún no se hayan procesado e instará a los apoderados a presentarlas de nuevo, solicitando autorización para clasificarlas en el procedimiento correcto.

Hacienda evaluará cuál es el procedimiento adecuado, ya sea la solicitud de devolución de ingresos o la rectificación de la autoliquidación, y pedirá al apoderado que confirme si está de acuerdo con la clasificación de su caso. El secretario general de los técnicos de la Agencia Tributaria aclara que la enmienda especifica que este nuevo proceso no afectará los plazos de prescripción. “No se elimina la prescripción; podrán reclamar los años no prescritos y hacerlo correctamente según el procedimiento adecuado”, señala. Además, destaca que la Agencia Tributaria ya ha realizado muchas devoluciones a los antiguos mutualistas, por lo que las solicitudes pendientes por resolver serán pocas.

Más de 1.200 millones de euros devueltos

Hacienda ya ha devuelto 1.247 millones de euros a los pensionistas que aportaron a antiguas mutualidades hasta este septiembre, tal y como recoge el Informe de recaudación tributaria de la Agencia. La Administración estima que el coste global de estas devoluciones será para este año de 1.700 millones de euros, por lo que aún quedarían sin reembolsar 450 millones de euros.

