Loreto Arenillas, la exjefa de Gabinete de Errejón, insiste en un nuevo comunicado en que sí informó Más Madrid y no entrega su acta de diputada

Las coportavoces de Más Madrid Mónica García, Manuela Bergerot y Rita Maestre, durante una rueda de prensa, a 28 de octubre de 2024, en Madrid. (Eduardo Parra/Europa Press)

La diputada de Más Madrid Loreto Arenillas, acusada de encubrir los presuntos abusos sexuales del exportavoz de Sumar Íñigo Errejón, no ha entregado su acta como parlamentaria de la Asamblea de Madrid este lunes y también ha negado las acusaciones de Más Madrid y ha afirmado que sí informó al partido.

“Ante las declaraciones de las portavoces de mi partido, Mónica García, Manuela Bergerot y Rita Maestre, esta misma mañana, me veo de nuevo en la obligación de defenderme y desmentir sus afirmaciones. Nos jugamos tanto, es todo tan triste y doloroso, que la verdad no se debe ocultar”, ha dicho la exjefa de Gabinete de Errejón y exdiputada de Más Madrid, Loreto Arenillas, que ha publicado a través de sus redes sociales un nuevo comunicado en el que insiste en que informó a la dirección de Más Madrid después de que García, junto a las otras dos portavoces del partido hayan insistido en que no sabían nada: “Nadie, repito, nadie, ningún militante, ningún cargo, ningún trabajador o trabajadora de Más Madrid conocía las terribles acusaciones, denuncias de agresión, de maltrato y de violencia sexual que estamos conociendo ahora en los últimos días”.

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, aseguraba además este lunes que Arenillas formalizaría su renuncia hoy, ya que anunció que entregaría su acta el viernes por la noche. En cambio, Arenillas emitía hoy un comunicado en el que aseguraba que Más Madrid y su dirección habían protagonizado un episodio de “abuso” contra ella y que no tenían capacidad de exigir su acta, ya que corresponde a la Comité de Garantías de la formación.

“Minimizar la agresión”

Arenillas, que dimitió el viernes como diputada de Más Madrid en la Asamblea regional y a la que han acusado de encubrir y “minimizar la agresión” las denuncias hacia Errejón, asegura en el escrito que las acusaciones son falsas: “Quiero denunciar que la dirección de Mas Madrid publicó el viernes pasado acusaciones contra mi persona, que hoy han reiterado, sin qué en ningún momento, ninguna responsable del partido me haya reclamado información, o solicitado mi opinión, o permitido defenderme. Esto es intolerable en cualquier organización mínimamente democrática”.

“Conocí personalmente una situación de agresión de Errejón en Castellón, Errejón tocó el culo a una chica sin su consentimiento en junio de 2023. Como ya expliqué el viernes, nunca encubrí ese episodio ni ningún otro. Lo que hice fue informar a la víctima de opciones de reparación con una agente de género como normalmente se hace en estos casos, también reprendí a Errejón y le insté a buscar ayuda y a abandonar comportamientos que dañan a las mujeres, puse en conocimiento de la secretaría de organización del partido, en aquel momento Manuela Bergerot”, ha señalado Arenillas que ha insistido en que “lejos de tapar u ocultar nada, lejos de minimizar los hechos” se puso a disposición del director de comunicación, Luis Giménez, para explicarlo públicamente si era necesario.

Las palabras se contraponen con las afirmaciones de Mónica García, que unas horas antes ha afirmado que su formación lleva días “en shock” y ha insistido, una vez más, en que Más Madrid “no ha recibido ninguna denuncia ni ningún testimonio concreto, ni en el presente o en el pasado contra Errejón, tampoco hemos tenido conocimiento de episodios similares”.

Pide el “derecho a la vivienda”

“Como cualquier militante exijo mi derecho a la defensa de lo que considero un abuso de autoridad por parte de la Dirección del partido”, ha añadido la exdiputada, que considera que suspensión cautelar de su puesto “debe requerirla el comité de garantías, que es el único órgano con competencias para hacerlo”.

No obstante, ha admitido como un error propio que las acusaciones contra Errejón por el tocamiento al que se refiere anteriormente en la carta no se elevaran. En este sentido, ha reiterado que “desconocía por completo los testimonios y agresiones a mujeres que estos días están apareciendo”.

Íñigo Errejón, acusado por presunto acoso sexual.