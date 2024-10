Finaliza la acampada de Valencia por el derecho a la vivienda digna: “Si no cambia el rumbo, okuparemos la ciudad”

Tiendas de campaña con carteles durante la acampada de vivienda en la Plaza del Ayuntamiento, a 21 de octubre de 2024, en Valencia, Comunidad Valenciana (España). (Rober Solsona - Europa Press)

Tras una semana de reivindicaciones, este domingo ha finalizado la acampada frente al Ayuntamiento de Valencia por una vivienda digna. El campamento que siguió a la multitudinaria marcha del sábado 19 de octubre, en la que miles de ciudadanos recorrieron la capital autonómica para reivindicar el derecho a la vivienda y contra la turistificación de la ciudad bajo el lema ‘València s’ofega’ (València se ahoga), que rememora la riada que inundó la ciudad el 14 de octubre de 1957.

Según ha difundido este domingo la organización convocante, València no está en venta, consideran cumplidos los objetivos marcados para el inicio de la acampada: “Por un lado, dar continuidad a las movilizaciones iniciadas por Valencia no está en venta, ampliando mediáticamente sus reivindicaciones. Y por otro, potenciar el movimiento popular y comunitario, así como visibilizar su actividad”, expresan en un comunicado.

Durante toda la semana, varias organizaciones vecinales han organizado decenas de conciertos, asambleas y charlas de contenido político, así como actividades culturales, sindicales, técnicas y de convivencia igualitaria. “Todo esto se ha conseguido gracias a la solidaridad, los cuidados ofrecidos por el tejido vecinal y el apoyo de tantos colectivos y organizaciones que de manera hermanada han trabajado con nosotros codo a codo”, aseguran.

Según han expresado los portavoces, los manifestantes han comenzado a trabajar en nuevas acciones en caso de que sus demandas no sean escuchadas desde la política. “Vamos hacia las huelgas generales, de consumo y de alquiler. Acciones que se dialogarán a partir de hoy con el resto de entidades del Estado”, dicen.

“Si no tenemos casa, ya no nos vale solo la plaza”

Desconvocan la acampada por la vivienda de València para "continuar la actividad en los barrios" (EUROPA PRESS)

Las principales reclamaciones de los campistas pasan por la paralización de todos los desahucios y la regulación del precio del alquiler; la prohibición de todos los apartamentos turísticos, y la paralización de la ampliación del puerto, aunque se plantean muchas otras cuestiones, según expusieron en una rueda de prensa el pasado viernes 25 de octubre. En esencia, piden “un Valencià desturistificado, con un territorio vivo y con una vivienda desmercantilizada”.

Por el momento, la plaza del Ayuntamiento quedará libre, pero eso no significa que la movilización acabe. Mientras sus exigencias no sean escuchadas, seguirán realizando acciones, que decidirán de forma asamblearia, y que pasarán por la ocupación de espacios públicos, nuevas manifestaciones y sumarse a la huelga de alquiler que se está planteando en toda España, así como una huelga de consumo y una huelga general, apoyada por los sindicatos.

En ese sentido, los organizadores han advertido que este domingo ha comenzado “una cuenta atrás”, que durará hasta la primavera. “Si en la primavera no se ha producido un cambio sustancial, volveremos a llenar las calles y ocuparemos la ciudad”, sentencian en su comunicado. “Hemos demostrado que las redes populares tienen fuerzas para llevar el conflicto a las puertas del Ayuntamiento. Es por eso que desconvocamos como parte de nuestra estrategia. Ahora vamos un paso más allá. Si no tenemos casa, ya no nos vale solo la plaza. ¡Lo queremos todo y lo lucharemos todo!”, declaran.

