Las revistas del corazón esta semana: William Levy rompe su silencio y habla de su polémica ruptura con Elizabeth Gutiérrez

Portadas de las revistas del 16 de octubre de 2024 (Montaje Infobae / Eveling Díaz Soriano)

‘Semana’

Este miércoles, 23 de octubre, William Levy acapara casi toda la portada de Semana. El conocido actor cubano concede una entrevista en exclusiva a la revista del corazón para hablar de su “tormentoso” matrimonio junto a Elizabeth Gutiérrez, con quien mantuvo una relación de casi 20 años y tuvo dos hijos en común. Su separación no estuvo exenta de polémicas, es por ello que, casi un año después de su ruptura, el intérprete de Café con aroma de mujer ha querido hablar de este duro capítulo en su vida. “He callado por proteger a mis hijos”, se defiende, dando a entender existen partes de esta historia que no muchos conocen.

Otra de las grandes protagonistas de la primera plana es Amaia Montero. La polémica con La Oreja de Van Gogh y la salida de Leire Martínez ha puesto en el centro de los focos a la del País Vasco, la otra vocalista que fue parte del grupo antes de que la vasca llegase al conjunto musical. La publicación saca a la luz imágenes exclusivas de la cantante en mitad del escándalo por el grupo. “Esto es una locura”.

Semana también se ha hecho eco de la cruda entrevista de Isa Pantoja en ¡De Viernes!, donde arremetió duramente contra su madre, Isabel Pantoja, y sacó a la luz capítulos hasta ahora desconocidos de su vida. “Me abandonó como a un perro”, es la declaración que destaca la publicación. Por último, también se recoge las declaraciones que Sara Carbonero dio en la gala ELLE Cancer Ballb, donde recordó su batalla contra el cáncer de ovario que padeció y que le fue diagnosticado en 2019.

Portada de la revista 'Semana' del 23 de octubre de 2024

‘Lecturas’

Los grandes protagonistas de la portada de Lecturas son Ángel Cristo Jr. y Ana Herminia, quienes han unido sus vidas en matrimonio el pasado 17 de octubre en la finca La Vega de Henares, ubicada en la localidad de Alcalá de Henares. La revista del corazón saca a la luz todos los detalles de la boda, desde el vestido de novia hasta los invitados y las anécdotas.

La publicación desvela en exclusiva el cambio de vida de la infanta Cristina, ha dejado atrás su día a día en Bruselas para volver a España. La hermana de Felipe VI ha comprado el primer piso donde vivió con Iñaki Urdangarin en Barcelona. Otro de los bombazos que recoge la noticia es el de Isabel Pantoja, quien en los últimos días ha presentado un delicado estado de salud. La tonadillera ha salido de su querido Cantora, dejando allí la herencia de Fran y Cayetano Rivera, para empezar una nueva vida en Madrid.

Portada de la revista 'Lecturas' del 23 de octubre de 2024

‘Diez Minutos’

Acaparando casi toda la portada se encuentra Paz Padilla, quien está destrozada tras la muerte de su hermano, Luis, quien falleció el pasado 19 de octubre de forma repentina. Este martes, 22 de octubre, la presentadora le ha dado el último adiós en el funeral en la iglesia de Zahara de los Atunes (Cádiz), donde se mostró completamente devastada. Diez Minutos también se hace eco de la aparatosa caída que Mario Vaquerizo tuvo en el Festival Horteralia, en Cáceres. “Me he fracturado dos vértebras”.

La gran noticia es que parece ser que la disputa familiar entre Tita Cervera y Borja Thyssen parece que ha llegado a su fin. El vínculo materno y filial de la baronesa consorte Thyssen-Bornemisza y su hijo ha estado lleno de altibajos, pero todo indica que este capítulo de la historia ha quedado atrás, pues ambos han posado jutnos en el Thyseen.

Portada de la revista 'Diez Minutos' del 23 de octubre de 2024

‘¡Hola!’

Este miércoles, ¡Hola! ha dedicado su portada a la gran damnificada de todas las polémicas que han rodeado la vida de Juan Carlos I, la reina Sofía. Tras volver a situarse en el centro de los focos debido a las escandalosas imágenes del emérito y Bárbara Rey, la revista del corazón saca a la luz “la verdad” gracias a las diferentes informaciones que les ha contado el círculo más cercano de la madre de Felipe VI. “Revelaciones sobre sus ilusiones, su salud, su familia y sus aficiones”, son algunos de los detalles que destaca el medio, quien además asegura que no tiene “amargura ni rencor” por lo sucedido.

La revista también desvela imágenes exclusivas de la gran fiesta llevada a cabo por el 25 cumpleaños de Cayetana Rivera. Además, también recoge una entrevista realizada a Mario Casas, en la que habla de su infanta, su salto a la fama y sus nuevos retos. Por último, destaca el supuesto nuevo amor de Alejandro Sanz, la actriz Candela Márquez.

Portada de la revista '¡Hola!' del 23 de octubre de 2024