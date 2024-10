Amaia Montero reaparece en medio de la polémica de la ‘Oreja de Van Gogh’: “Nadie me ha dado vela en este entierro, ni la quiero”

Amaia Montero.

La inesperada marcha de Leire Martínez de La Oreja de Van Gogh ha provocado un tsunami mediático y ha puesto el punto de mira en Amaia Montero, la que, previamente a la llegada de la cantante vasca, fue la vocalista del conjunto. Hasta ahora Amaia estaba desaparecida; sin embargo, la revista Semana ha podido hablar con ella y contar como se encuentra.

Los rumores de la posible vuelta de Amaia a la LODVG tras la salida de Leire no han dejado de aparecer, y aún más cuando el grupo publicó en redes sociales un escueto comunicado que no entraba en detalles y dejaba la cuerda un poco floja entre los seguidores del grupo y este. Son muchos los que han comentado que quizás la marcha de Leire fuese por los problemas que ha habido estos últimos meses con la reaparición de Amaia en los escenarios, pero no ha sido así.

La cantautora de Irún, lejos de lo que muchos esperaban, se vio sacudida por todo lo ocurrido y le ha provocado mucho estrés. Por ello, ha decidido alejarse de los medios e intentar, dentro de lo posible, mantener su rutina con normalidad, aunque esto ha sido una tarea difícil. No se esperaba para nada, la abrumadora oleada de titulares y comentarios que le iban a llegar, le ha pillado por sorpresa.

¿Cómo se encuentra Amaia?

Según ha contado la revista Semana, la cantante se encuentra más tranquila tras pasar desapercibida. Aunque todo lo ocurrido en las últimas semanas ha sido algo que le ha desbordado. La vocalista confesaba: “Esto me está empezando a afectar. Este tema nada tiene que ver conmigo. Nadie me ha dado vela en este entierro, ni la quiero”.

Amaia Montero y Leire Martínez, fotografías de archivo (Europa Press, montaje de Infobae

Con ese mensaje ha dejado clara su postura sobre lo ocurrido y no parece que de momento vaya a formar parte del grupo que la vio crecer. Con estas declaraciones también ha querido dar a entender que ella no quiere protagonismo y ha dicho: “Se lo inventan y esto me está empezando a afectar. Esto es una locura”.

Durante sus declaraciones se pudo ver a Montero inquieta, algo cabizbaja y pensativa. Ella quiere vivir tranquila, ya pasó una etapa mala hace unos meses y no quiere que eso se repita. Se siente muy señalada por la gente, aunque es cierto que el mensaje que comunicó el grupo para comunicar el gran cambio, no se hizo de las mejores formas y eso llevó a pensar que quizás Amaia andaba detrás, pero no.

Su hermana Idoia

Dentro de todo el bullicio de rumores, críticas y comentarios, Amaia no ha estado sola, sino que su hermana, Idoia Montero, ha estado siempre a su lado y es considerada el apoyo más férreo de la cantante. Desde que son niñas ha habido una gran complicidad entre las hermanas y es que tanto en los buenos como en los malos momentos esta siempre ha estado a su lado, aunque lo ha hecho desde un perfil bajo sin llamar mucho la atención.

De hecho, su hermana es estilista y en varias ocasiones ha sido la encargada de vestir a Amaia para eventos importantes a los que esta ha asistido. En varias ocasiones se ha visto a la cantante mandar unas palabras a su hermana. Por ejemplo, cuando Idoia se presentó al casting de MasterChef y esta no pasó, Amaia dijo: “No creo en los buenos profesionales si no son buenas personas y tú eres una excepcional”.