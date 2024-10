La surrealista llamada en ‘El Hormiguero’ a un contacto de Luis Tosar que acaba en desastre: “Me sorprende que me llaméis desde la máquina del fango”

El actor Luis Tosar y el humorista Juan Carlos Ortega en 'El Hormiguero'. (Atresmedia)

Este martes han ido a divertirse a El Hormiguero, Luis Tosar y Carolina Yuste. Ambos actores han ido a promocionar su próxima película, La Infiltrada, que se estrena este próximo viernes 11 de octubre. La cinta nos muestra la historia, basada en hechos reales, de una agente de policía, interpretada por Yuste, de 20 años, que se infiltra en la banda terrorista ETA durante ocho años, y que consigue desarticular el Comando Donosti.

Durante la entrevista, Pablo Motos ha invitado a su nuevo colaborador a unirse a la tertulia: el humorista Juan Carlos Ortega, quien Luis Tosar considera “el mayor genio que ha salido de la radio de este país”. Ortega ha explicado en todo de humor que “hay gente que no sabe qué es la radio, y es como un pódcast, pero en directo, a tiempo real”.

Después, ha presentado su sección del programa, afirmando que puedes conocer a alguien por los contactos que tiene en su teléfono móvil, y le ha pedido prestado a Luis Tosar el suyo para ojear sus números guardados. “Almodóvar, Verónica Producción, Gregorio Lampista…” ha ido enumerando a cuál de todos podía llamar en directo. Tosar ha sugerido contactar con este último, Gregorio Lampista, y la llamada no ha dejado indiferente a nadie.

📞 @el_ortega_ inaugura su sección llamando en directo al lampista de Luis Tosar #YusteTosarEH pic.twitter.com/BQkDIDIHmP — El Hormiguero (@El_Hormiguero) October 8, 2024

Se refiere al programa como “la fachosfera” y llama a Pablo Motos “machista”

“¡Coño, señor Tosar! Un momento que pongo la tele”, ha respondido Gregorio, sobresaltado, mientras se le escuchaba hablar de fondo con su mujer pidiéndole que encendiera la televisión. “Pon la tele, que me están llamando”, continúa diciendo, y cuando su mujer le pregunta que qué programa, el hombre responde “el programa de la fachosfera”.

Luis Tosar le pregunta al lampista que qué tal está: “Pues sorprendidísimo de que me llaméis desde la máquina del fango”. Por su parte, Juan Carlos Ortega quiere saber qué estaba haciendo Gregorio justo antes de coger el teléfono, y el lampista le ha explicado que “estaba justo ahora escribiéndole una poesía a mi mujer, a la Marijose, porque creo que el amor es una planta que hay que ir regando”, y se ofrece a leerlo en directo.

“Marijose escucha”, ha intentado Gregorio llamar la atención de su mujer, añadiendo que “te voy a leer un poema que te acabo de escribir, y lo va a oír toda España desde el programa del machista de Pablo Motos”.

“Marijose, adoro tu mirada porque es dulce y pura. Adoro tus ojos porque son como estrellas en el cielo, y tu boca es como una fruta prohibida que yo anhelo. Tus brazos, Marijose, son como tallos de amapola, delicados y bellos. Tus hombros son suaves cuál melocotón. Tus piernas son como troncos de abedul, fuertes y eternos como el amor que te tengo. Tus manos son delicadas flores. Tus pestañas, como hilos de algodón divino. Tus dientes como diamantes y tus cejas, Marijose, se asemejan a pinceladas del mejor pintor. Tus uñas son preciosas joyas”, ha recitado el lampista.

Sin embargo, Gregorio ha hecho una pausa cuando ha ido a referirse al carácter de su mujer: “Y tu carácter, bueno…”. “Tu carácter, Marijose, cuanto menos es delicadito para expresar un término suave, porque tienes un carácter que hecha para atrás. Tu forma de ser, Marijose, es para hacértelo mirar, porque, te lo digo de corazón, éticamente eres discutible. Como ser humano dejas mucho que desear. Eres parecida a una rata, éticamente, en lo moral”, ha hablado Gregorio, y ha concluido diciendo que “Marijose, mejor que lo dejemos tú y yo, porque lo nuestro no va a ninguna parte. Yo he aguantado lo que tenía que aguantar, he puesto de mi parte todo lo que podía poner, pero eres una hija de puta”. Tras estas palabras, el programa ha cortado la llamada.

“Surrealista, sin pies ni cabeza”

Tanto los dos invitados, como Pablo Motos, estaban atónitos ante lo que había ocurrido. “Corta Gregorio, despedido como lampista”, ha dicho Carolina Yuste, a lo que Juan Carlos Ortega ha añadido que “es un capullo”.

Esta llamada no ha dejado indiferente a nadie en redes sociales. Muchos usuarios de la red social X (antes Twitter) han dejado claro que todo ha sido un montaje y que la llamada era falsa, diciendo con ironía que “muy espontáneo y muy natural todo”. Otros han criticado el humor utilizado: “Aún sigo buscándole el sentido a lo ocurrido”, ha comentado un usuario. “Completamente surrealista la llamada, sin pies ni cabeza. Hasta los presentes se han quedado a cuadros de tal sandez”, escribía en respuesta otro perfil.

Completamente subrealista la llamada, sin pies ni cabezas. Hasta los presentes se han quedado a cuadros de tal sandez. — Mariano Hdez (@marianohg378) October 8, 2024