Carolina Yuste aplaude en ‘El Hormiguero’ el trabajo de la agente de policía a la que interpreta en ‘La Infiltrada’: “Su historia no la conocíamos, siendo un trabajo tan importante”

Este martes El Hormiguero ha tenido una noche de cine. Los actores Carolina Yuste y Luis Tosar han acudido al programa de las hormigas para presentar su nueva película, La Infiltrada, que se estrena en cines el próximo viernes, 11 de octubre. Este largometraje está inspirado en una historia real de una agente de la policía nacional que, durante la década de los 90, se infiltra en la banda terrorista ETA.

Yuste, que es quien interpreta a la protagonista, reconoce que le hubiera gustado “saber cuál fue el motor, qué hizo que estuviera tanto tiempo renunciando a su vida y fingiendo ser otra persona. Estoy convencida de que parte del personaje se quedó en ella para siempre, hay que tener en cuenta que fueron 24 horas al día durante muchos años viviendo infiltrada”.

Por su parte, el personaje de Tosar es el agente que recluta a la joven desde la academia de policía y le ofrece el trabajo. A él, por aquel entonces, se le conocía como “El Inhumano”, y el actor ha explicado el porqué: “Parece ser que no era muy amigo de dormir ni de descansar, y tampoco dejaba que sus compañeros lo hicieran”. “Yo le he podido conocer y nos ha ido contando la historia desde su punto de vista”, ha aclarado Tosar.

“Recuerdo que nos dijo que, dentro de todos los posibles candidatos que tenía para infiltrarse, ella llamaba especialmente la atención, y era una chica de 20 años de la academia de policía”, ha seguido el actor, y también ha compartido, entre risas, que el policía les dijo “que los coches de policía que usamos en la película son muy cutres”.

En cuanto a la policía infiltrada, los actores han comentado que no se pudieron reunir con ella. “Sabemos que se le hizo llegar el guion, pero no sabemos más. Es una persona que sigue en activo, pero en otro país, y que ha preferido rehacer su vida desde cero”, ha justificado Carolina Yuste. Además, la actriz también ha querido reivindicar que esta historia no era conocida, hasta ahora, porque la protagonizaba una mujer: “Sabemos la historia de varios policías infiltrados, pero la de ella no la conocíamos, siendo un trabajo tan importante. Considero que, por el hecho de ser una mujer, no se le ha reconocido de la misma manera que hemos reconocido a otras figuras”.

Uno de los procesos más intensos para los actores, ha sido el de estudiar y conocer más en profundidad la historia de ETA, y en específico la de esta infiltrada, que consiguió desarticular el Comando Donosti. Yuste ha reconocido que, cuando empezó el proceso de documentación, “hubo momentos, al escuchar testimonios de familiares de víctimas, en los que, si tienes un poco de sensibilidad, el dolor que sientes y la rabia son muy fuertes”. Para tener algunos momentos de respiro e intentar evadirse, la actriz ha confesado que “me tuve que poner, en un momento dado, el documental de David Bisbal para desconectar, que es maravilloso y lo recomiendo mucho”, ha concluido.

La llamada a un contacto de Luis Tosar que acaba en desastre

Antes de finalizar la entrevista, ha entrado al plató de El Hormiguero el humorista Juan Carlos Ortega, figura a la que Luis Tosar admira y le considera “el mayor genio que ha salido de la radio de este país”. Ortega ha inaugurado su nueva sección en el programa llamando a uno de los contactos de Tosar, en este caso a su lampista, Gregorio. El hombre, que se ha referido a El Hormiguero como “la fachosfera” y “la máquina del fango”, no ha tenido tampoco palabras bonitas para Pablo Motos, a quien ha llamado “machista” en pleno directo.

La surrealista situación ha culminado con Gregorio recitando un poema que estaba escribiendo para su mujer. Pero, al final, ha criticado que su mujer tiene demasiado carácter, diciendo que “tu forma de ser, Marijose, es para hacértelo mirar, porque éticamente eres discutible, como ser humano dejas mucho que desear”, y que “en lo moral, eres parecida a una rata”. La sección no ha dejado indiferente a nadie en redes sociales, y muchos usuarios han denunciado el sinsentido de este momento.