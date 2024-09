“Soy ingeniero, tengo un puesto fijo y el dinero para pagar el alquiler, pero no me dan casa por mi nacionalidad”: la denuncia en redes de un joven

Alex Ebe, un joven italiano de origen marfileño, no consigue encontrar casa por su color de piel (extraído de @zaibvibe/TikTok)

“De cinco, tres veces, me atrevería a decir, no me podían aceptar porque no tenía la ciudadanía italiana. En cuanto supieron mi nacionalidad, cambiaron el tono de voz”. Esta es la historia de Alex Ebe, un joven de 26 años, licenciado en Ingeniería por el Politécnico de Milán (según informa el diario italiano L’Arena), que no consigue encontrar una casa pese a tener trabajo estable como científico de datos, buen salario y dinero para afrontar el alquiler.

La dificultad de los jóvenes para acceder a una vivienda se agrava cada vez más, lo que provoca que continúen viviendo con sus padres y abuelos a edades en las que, en otras épocas, ya se encontraban independizados. Sin embargo, en el caso de Alex hay un impedimento añadido, por lo que el joven ha expresado su malestar a través de un vídeo publicado en la red social TikTok: nació y se crio en Isola della Scala (Verona), pero su color de piel y su origen marfileño le han dificultado la tarea de encontrar un apartamento en Vicenza.

Discriminación para alquilar

Desde que comenzó a buscar piso, ha pasado por distintos procesos de selección que, en un principio, iban bien. Sin embargo, en el momento en el que Alex mencionaba su origen, se encontraba con trabas para acceder a la vivienda: “La última vez, la dueña de la agencia que me había dicho poco antes que todo estaba bien, me volvió a llamar para decirme que teníamos que cancelar: mi perfil estaba bien pero cuando le dije mi nacionalidad todo cambió”. Según indicaba en el vídeo, se le explicó que los propietarios de los inmuebles preferían “perfiles más alineados”.

El vídeo, que acumula ya casi 100.000 visualizaciones, ha recibido múltiples comentarios de apoyo e incluso ofertas de alquiler. Sin embargo, muchos usuarios justificaban la elección de los propietarios por una cuestión de libertad para seleccionar a los inquilinos, pese a que esto responda a motivos discriminatorios.