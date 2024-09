Ricardo Darín habla de los derechos de las mujeres en ‘El Hormiguero’: “Siguen estando muy avasallados en algunos lugares, y nadie dice nada”

El actor Ricardo Darín en 'El Hormiguero'. (atresplayer)

Ricardo Darín ha sido el invitado de este martes 24 de septiembre en El Hormiguero. El reconocido actor argentino ha acudido al programa para promocionar la obra de teatro Escenas de la vida conyugal, una comedia dramática que lleva 11 años en Madrid, y que se podrá ver en la capital hasta el próximo 29 de septiembre. Después, la obra se mudará a Barcelona hasta el 20 de octubre.

En la entrevista, Pablo Motos le ha preguntado al actor si no se cansa de hacer la misma obra de teatro durante tantos años, a lo que Darín ha respondido que no solo no le aburre, “sino que me estimula”. “Cuando alguien tiene la oportunidad de hacer un texto durante tanto tiempo, tienes la posibilidad de profundizar qué significa de lo que están hablando”, ha explicado.

Durante estos 11 años de trabajo en la obra, Darín ha recalcado que ha aprendido muchas cosas, pero que lo que más ha evolucionado han sido los derechos de las mujeres. “Lo que ha ocurrido, afortunadamente, en los últimos 15 años con respecto a los derechos de las mujeres en el mundo, que dicho sea de paso, siguen estando muy avasallados en algunos lugares todavía y nadie dice nada”, ha expresado el argentino, añadiendo que “el avance de la mujer en ese sentido, la lucha por recuperar los derechos perdidos, hace que la pieza tenga otro impacto”.

Darín también se ha sincerado sobre los desafíos de interpretar a un personaje borracho. “Es un poco de todo. Los actores y las actrices tenemos una cajita de herramientas donde vamos guardando cosa, pero me parece que la observación es una herramienta muy importante. A mí me hacen gracia algunos borrachos, siempre que no se pasen”, ha comentado el actor.

En un momento de la entrevista, el presentador le preguntó si podría asistir a la obra, pero Darín simplemente pudo decir que era muy difícil conseguir entradas en Madrid. Sin embargo, el argentino interrumpió a Motos para hacerle una propuesta laboral, y así poder ver la obra: “Hay un personaje del que podrías hacer perfectamente, es el encargado del edificio. Podrías entrar”. Motos, entre risas, respondió: “Entro, miro y me voy”.

La vida personal y profesional de Darín, más allá de ‘Escenas de la vida conyugal’

Otro tema destacado de la entrevista fue la relación de Darín con su mujer, Florencia Bas, con la que lleva 37 años. Hablando de la evolución de la pareja, y de las personas, a lo largo de los años, Darín aclaro que “los cambios son más físicos, hay incorporaciones de nuevos pensamientos, revisas tus propias reflexiones, pero en el caso de Florencia, específicamente, te diría que ella casi no ha cambiado nada”, aunque admitió que él si ha cambiado y se ha “ido deteriorando de forma espantosa”.

Además de en lo personal, Florencia también participa activamente en el trabajo del actor. “Confío mucho en su criterio porque es muy inteligente y porque tiene una mirada para el espectáculo que la clava”, ha expresado Darín.

El actor argentino ha relatado una curiosa anécdota sobre cómo evitó ser reconocido por un fan. Un joven, que dudaba de si realmente era el famoso actor, le preguntó directamente. Darín, con humor, respondió que era “su doble”, lo que aumentó la curiosidad del fan y le pidió que se quitara las gafas de sol. En ese momento, el joven simplemente admitió que era el doble de Darín con mucho entusiasmo.

Otro tema destacado ha sido la relación de Ricardo con los animales. Motos ha mencionado que en todas las entrevistas se escucha al actor hablar de sus perros. “Creo que los animales nos entiendes”, ha confesado el actor.