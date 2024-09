Rosa López, más clara que nunca cuando le preguntan sobre su relación con Chenoa

Montaje de Infobae de Rosa López y Chenoa (Europa Press)

Chenoa se convirtió en tendencia este fin de semana tras un emotivo concierto en el Festival Brava en Madrid, donde no pudo contener las lágrimas al ver la respuesta del público. La cantante, conocida por éxitos como ‘Cuando tú vas’, ‘Todo irá bien’ y ‘Absurda cenicienta’, se presentó en el escenario del IFEMA, donde miles de personas corearon sus canciones de principio a fin.

Durante su actuación, según Los 40 Principales, Chenoa se detuvo en medio del show, visiblemente emocionada, y expresó su gratitud hacia sus seguidores. “Me emociono de alegría. Nunca doy nada por sentado, sé que hay gente que me ve por primera vez, siempre estoy a examen, pero me gusta demostrar por qué llevo 23 años en un escenario. Y soy humana”, dijo la artista, mientras derramaba algunas lágrimas, y dejando claro por qué sigue siendo una figura relevante en la música española.

Por su parte, Rosa López ha salido a hablar sobre su relación con la cantante, aclarando las diferencias que han tenido a lo largo de los años. En una entrevista reciente, López explicó que su amistad con Chenoa ha pasado por altibajos, pero que ahora se encuentran en un buen momento. “Yo quiero mucho a Laura y nunca va a haber problemas” afirmó la primera ganadora de Operación Triunfo.

La relación de Rosa y Chenoa

Dando un salto atrás hasta diciembre de 2022, se reviven las declaraciones de la cantante mallorquina sobre los invitados a su boda con Miguel Sánchez Encinas. Y es que a la nacida en Argentina, la preguntaron si considerada a Rosa su amiga, y aunque no tenía mala relación con ella, según Diez Minutos, aseguró que: “Ella es mi compañera, mis amigos son Geno, Gisela, Natalia... ya lo habéis visto en la boda, no hay mal rollo ni nada, simplemente que la vida posiciona de una forma más profunda o menos, nada más”.

Este comentario cobró relevancia porque López, ganadora de la primera edición del concurso, no fue invitada a la boda de Chenoa con Miguel Sánchez Encinas en junio de 2022 en Mallorca. Asimismo, la exconcursante del programa de televisión solo invitó a cuatro compañeros de ‘OT 1′, a los que se sumó Soraya Arenalas, participante de la cuarta edición. Además, en una entrevista posterior, Chenoa se refirió a López como una “compañera” en lugar de “amiga”, lo que avivó aún más la polémica.

Las últimas palabras de Rosa

En la actualidad, Rosa López se ha pronunciado sobre el tema y se ha sincerado sobre su relación con Chenoa. Durante su aparición en los Premios Chicote 2024, la cantante granadina abordó las diferencias que ha tenido con su colega mallorquina. “Yo quiero mucho a Laura y nunca va a haber problemas. Nadie es perfecto en esta vida, y lo más bonito en esta vida es saber con qué intención van las cosas”, declaró la exconcursante de OT.

Así, la relación entre Rosa y Chenoa ha sido objeto de especulación desde que ambas se conocieron hace 23 años en la primera edición de ’Operación Triunfo’. Aunque han tenido altibajos, Rosa aseguró que cualquier malentendido ha sido resuelto mediante el diálogo. “Laura es una tía muy segura y yo soy una tía muy insegura para la gente”, confesó Rosa, quien ha trabajado en su seguridad personal en los últimos años.

Rosa López y su pareja, Iñaki García, en una imagen de archivo (Europa Press)

De este modo, López, quien atraviesa un momento muy dulce, tanto en lo profesional como en lo personal, compartió algunos detalles sobre sus próximos trabajos: “Septiembre está siendo maravilloso, tengo mogollones de proyectos: nuevo disco, una gira mundial eurovisiva, un libro y un perfume que se llama ‘FE’, F de Francisca y E de Eduardo, mis padres”, declaró con una amplia sonrisa.

Pero también, habló sobre su relación de cinco años con el policía Iñaki García, con quien no descarta casarse en el futuro. De esta forma, ha indicado que en caso de que se celebre, invitaría a Chenoa: “Si hubiera boda, yo invito a toda España y a todo el mundo [...] Yo le mandaré la invitación clara, como a la gente que queremos la mandamos”, afirmó López.