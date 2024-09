Antonio Banderas habla de la “autocensura” en ‘El Hormiguero’: “Lo políticamente correcto se está cargando muchas iniciativas y muchas formas de expresión libre”

Marta Ribera y Antonio Banderas, de invitados en 'El Hormiguero'. (atresplayer)

Antonio Banderas y Marta Ribera han sido los últimos en visitar El Hormiguero esta semana para promocionar su nuevo musical Gypsy, que se estrenará el 17 de octubre en el Teatro Soho Caixabank de Málaga. Durante la entrevista, el actor malagueño ha admitido que, a pesar de la ambición del proyecto y todo el trabajo que han volcado en él, esperan operar con pérdidas económicas.

“Somos privados, no tenemos subvención pública y trabajamos a pérdidas”

Banderas ha explicado que, aunque “sea un proyecto ambicioso” y “llenen el teatro todos los días”, el espectáculo posiblemente no será rentable. Esta situación se debe a la falta de subvenciones públicas, ya que el teatro es una iniciativa privada: “Somos privados, no tenemos subvención pública y trabajamos a pérdidas”.

El director del musical ha compartido que su motivación para seguir adelante con este proyecto es personal, después de que sufriera un “incidente cardíaco” que le hizo replantearse sus prioridades. “El éxito en la vida es hacer lo que quieres hacer, como lo quieres hacer, con la gente que quieres hacerlo”, ha afirmado.

Marta Ribera, protagonista del musical, elogió la forma de trabajar de Banderas, describiéndolo como alguien que trabaja “rápido, con profundidad”: “Al principio piensas que es mucho de golpe, pero luego es que es necesario”, añadió. Además, la actriz ha destacado la importancia del esfuerzo conjunto para lograr un buen resultado, a pesar de lo agotador que puede ser.

“El teatro musical en España ha sido injustamente tratado”

Durante la entrevista, el presentador Pablo Motos ha pedido a Antonio Banderas que presentara a Ribera para aquellos que no la conocieran, y él solo tuvo alabanzas para ella: “El teatro musical en España ha sido injustamente tratado. Si hubiera nacido en Nueva York, ella sería una Liza Minelli, una Carol Channing. En España cuesta porque no hemos sabido crear un star system”.

El actor también reflexionó sobre la evolución del teatro en España, señalando que se ha trabajado “al revés” y se han dejado “atrás grandes títulos” fundamentales para comprender el género. Según Banderas, estas obras son las que él está intentando recuperar en su teatro.

En otro momento de la entrevista, Motos ha preguntado a los actores sobre los riesgos de trabajar en directo. Ribera ha mencionado que hay muchas variables fuera de su control: “Hay muchas cosas que no dependen de ti y pueden salir mal”. Por su parte, Banderas ha destacado que el teatro tiene “el don de la verdad”, algo que le encanta.

Sin embargo, el presentador vuelve a traer al foco de la entrevista la confesión de Banderas de que trabajan en el musical sabiendo que va a generar pérdidas, a lo que Banderas ha respondido con humor: “Te iba a decir que gano dinero con los restaurantes, pero es que tampoco lo hago”, para después añadir que “el gato con botas es el que salva todas las situaciones”, haciendo referencia a las películas del personaje animado que salió de la saga de Shrek al que él mismo dobla.

.@antoniobanderas explica sin filtros cómo vivió su etapa en Hollywood #RiberaBanderasEH pic.twitter.com/BIfM2XFZq9 — El Hormiguero (@El_Hormiguero) September 19, 2024

Motos también ha querido saber cómo fue la experiencia de Banderas viviendo en Hollywood: “Yo no viví ese lado tan oscuro de Hollywood. Vivía en una vida muy familiar y no jugaba tanto a ese juego. Y cuando se disolvió mi matrimonio con Melanie, me fui de allí”, ha sentenciado, aclarando que mantiene una excelente relación con su exmujer.

Además, hablando de cómo los actores de musicales cuidan su voz para poder abarcar todas las funciones, ambos revelaron que se pasan días enteros sin decir ni una palabra. “Cuando hago presentaciones me pongo nervioso porque tengo que hablar”, ha confesado Antonio, concluyendo que lo que más le cuesta es todo lo referido a la “disciplina vocal”.

Marta Ribera nos explica cómo cuida su voz para cantar 🎶 #RiberaBanderasEH pic.twitter.com/e3RTdVuOjG — El Hormiguero (@El_Hormiguero) September 19, 2024

“La autocensura está penalizando la creatividad”

Al finalizar la entrevista, Pablo Motos quiso hablar de la nueva película que Banderas presentó en el Festival de Venecia, Baby Girl, que protagoniza junto a Nicole Kidman: “Es un thriller erótico, además muy valiente”, destacó el actor, y continuó diciendo que ahora “estamos viviendo un momento complejo”. “Ahora hay un montón de películas que yo he hecho, por ejemplo con Almodóvar, que ahora mismo no se podrían hacer”, prosiguió, refiriéndose a que “la autocensura está penalizando la creatividad”, como dijo Pablo Motos.

¿La autocensura está afectando a la creatividad de las películas?, @antoniobanderas responde #RiberaBanderasEH pic.twitter.com/tsh2hDMb9z — El Hormiguero (@El_Hormiguero) September 19, 2024

Banderas prosiguió hablando de la libertad de expresión en el cine: “Yo puedo ver algo que me molesta artísticamente, porque ideológicamente no va conmigo, o desde el punto de vista religioso, pero a pesar de la molestia y del dolor, lo acepto. Tengo que defender la libertad de expresión por encima de todo, y la libertad artística, aunque me moleste, y hay muchas cosas que me molestan, pero sé que el principio de la libertad de expresión tiene que estar por encima de eso”.

“Ahora hay una serie de canales, de críticos, de masas, que de pronto establecen una censura” declara el actor, añadiendo que “dan miedo” y que hay muchos creadores que se coartan “porque piensan que eso no está políticamente correcto. Lo políticamente correcto se está cargando muchas iniciativas y muchas formas de expresión libre”.