Esto es lo que recomiendan los notarios hacer justo antes de firmar la compra de un piso

La firma de hipotecas sobre viviendas se hunde un 18% en marzo.

La decisión más importante en la vida de uno ya no es casarse. Eso ya quedo atrás, en el siglo pasado. El paso más relevante hoy en día es comprarse una casa, especialmente si para ello te hipotecas, como suele ocurrir, e inicias una larga y terrorífica relación con el banco. Quien tenga la suerte -y el dinero- para embarcarse en esta aventura, debe tener en cuenta muchos aspectos antes de firmar la compra de un piso. El presupuesto, la financiación, la ubicación, si es de segunda mano las posibles reformas que haya que hacer... y cuando ya hayas tomado todas estas decisiones, hay un último paso que los notarios recomiendan no saltarse bajo ningún concepto.

Se trata de la visita de cortesía, una opción para que el comprador pueda comprobar que el inmueble que está a punto de adquirir cumple con lo previsto en el contrato preliminar. “En nuestra jerga la llamamos contravisita”, indica Élodie Frémont, portavoz de la cámara de notarios de París, en declaraciones recogidas por Le Figaro. “Se lleva a cabo unos días antes e, idealmente, el mismo día de la reunión de la firma del notario de la escritura definitiva de compraventa”.

Una pareja de jóvenes se compra una casa nueva. (Freepik)

En esta visita hay que aprovechar para leer el contador de la luz, localizar las entradas de agua, el contador eléctrico y comprobar radiadores, electrodomésticos y muebles (si se incluyen en el contrato de compraventa). También es una forma de asegurarse que el piso que en nada será tuyo está totalmente vacío y, si tiene sótano, ver que ha sido completamente vaciado.

La notaria explica que en ocasiones el vendedor se muda la semana de antes y “lamentablemente, en este lapso de tiempo pueden producirse incidentes que dañen el apartamento, como por ejemplo daños causados por el agua“, advierte Frémont. De hecho, habla desde su propia experiencia: “Durante la venta de un apartamento, unos días antes de la segunda inspección se produjeron daños por agua. Los peritos hicieron un apoyo para ver qué pasaba y, en el falso techo, descubrieron que había infiltraciones de agua y que el suelo amenazaba con derrumbarse”, explica al medio francés.

Ante esta situación, los compradores desistieron de la venta y el propietario, que ya había adquirido otra propiedad, tuvo que continuar su operación mediante un préstamo puente. “El trabajo duró cuatro años”, reconoce la notaria. No obstante, las cancelaciones de ventas representan una proporción ínfima de los expedientes tramitados cada año: menos del 5%, según Frémont.

El apetito de los extranjeros por la vivienda española dispara los precios en las ciudades donde se concentra su demanda.

Antes de llegar a esta situación, los expertos recomiendan hacerse las siguientes preguntas: ¿los desperfectos imposibilitan el disfrute del inmueble? ¿Requieren obras extensas que impidan la entrada al inmueble? En el caso de que no sea así, la notaria recomienda finalizar la transacción.

Qué pasa si la vivienda es de obra nueva

En el caso de que la vivienda sea de obra nueva, también hay que cumplir con esta visita de cortesía, aunque lo más común en estos casos es que la compra se haya producido con antelación. Puede que se dé el caso de que llegues a una promoción con la contrucción terminada y quede algún piso libre que quieras comprar. Cuando se compra sobre plano, el proceso habitual es firmar el contrato de reserva y luego el contrato privado de compraventa. Finalmente, la escritura ante notario”.

“Cuando la obra está terminada, es habitual prescindir del contrato privado, firmar solamente la reserva con un reducido importe y escriturar en un plazo de entre 30 a 90 días. Si el comprador es extranjero, es fundamental que aporte el Número de Identidad de Extranjero (NIE) y una cuenta bancaria española”, explican desde Prime Invest.

Una casa en venta. (EUROPA PRESS)

Por otro lado, advierten de que antes de la Formalización de la compraventa ante notario, el comprador debe pasar un proceso de Prevención de Blanqueo de Capitales (PBC) para comprobar que el cliente ha obtenido los fondos para la adquisición del bien inmueble de forma lícita. Es obligatorio obtener la aprobación de la Auditoría de PBC antes de ir a Notaría.

Y durante este proceso, el blog inmobiliario cuenta que, si no has visto tu vivienda ya terminada, se puede realizar la visita de cortesía, que no debe confundirse con la visita posterior a la firma para realizar un repaso, avisan. “Con el proceso de PBC aprobado, la documentación en regla y la visita de cortesía realizada, llega el gran momento: la formalización de la compraventa ante notario”, concluyen.