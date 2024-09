Prohíben la entrada de un español en Venezuela: “Me han expulsado por llevar una camiseta de la selección con el nombre de Maria Corina”

El presidente venezolano Nicolás Maduro en un evento en Caracas el 28 de agosto del 2024. (Foto AP/Ariana Cubillos)

“Me han expulsado por llevar una camiseta de la selección venezolana con el nombre de Maria Corina (Machado)”, cuenta Carlos Albert, un español que viajaba a Caracas para hacer turismo y al que no dejaron entrar al país por su ropa. Enn declaraciones a El Español, ha explicado que “sabía que llevando esa camiseta podía no gustar. Pero no hasta ese punto. Así está el país, esto es el reflejo de cómo están las cosas”.

“Es como si no te dejan entrar en España con una camiseta que ponga Feijóo, por ejemplo”, compara el vecino de la localidad castellonense de Torreblanca”, que añadía que “lo volvería a hacer”, ya que considera que este tipo de acciones son “un ejemplo de valentía y libertad”. “Sabía la situación del país, estuve el año pasado y sé que no es fácil. Pero la situación en la que está ahora no ha estado nunca”, lamenta.

El español también ha contado que “la gente del avión de vuelta, ciudadanos venezolanos, se han quedado sin palabras”. “Algunos me han hasta pedido disculpas por lo que ocurre en su país, pero les he dicho que la culpa no es de ellos. Se avergüenzan de lo que pasa en su país, es normal. Así están las cosas”, ha explicado.

Dos españoles detenidos en Venezuela

El régimen de Nicolás Maduro informó el sábado de la detención de tres ciudadanos estadounidenses, un checo y dos españoles, parte de un grupo de 14 personas, a los que acusa de planear ataques terroristas en Venezuela, así como de “generar violencia” y buscar “desestabilizar” el país. Los dos españoles son José María Basoa Valdovinos y Andrés Martínez Adasme, y según ha confirmado el Departamento vasco de Seguridad este domingo, sus familiares, naturales de Bilbao, presentaron una denuncia ante la Ertzaintza tras alertar de su desaparición el pasado 9 de septiembre.

Los familiares de los dos desaparecidos alertaron también el pasado 9 de septiembre, a través de las redes sociales, que los desaparecidos habían sido vistos por última vez en Inírida, Colombia, el lunes 2 de septiembre, rumbo a Puerto Ayacucho, Venezuela. Tal y como detallaban, ambos viajaban sin guía y no tenían noticias desde su última conexión telefónica, producida ese mismo día.

Los dos vascos cogieron un vuelo de Madrid a Caracas el 17 de agosto, donde alquilaron un vehículo que debían haber devuelto el 5 de septiembre, algo que no hicieron. El 31 de agosto habrían salido en lancha desde Puerto Ayacucho hacia Colombia y este domingo deberían haber tomado un vuelo de vuelta a Madrid.