Polémica en Suiza por la desigualdad de perros y gatos ante la ley

Aunque son las mascotas más típicas, gatos y perros son dos animales totalmente diferentes. Ambos necesitan cuidados específicos y diferentes para lograr su bienestar, además que las obligaciones de los dueños pueden variar, ya que sus comportamientos no son los mismos. Esto hace que a la hora de legislar se tenga que tener en cuenta que son animales distintos.

Suiza es uno de los países que más leyes sobre animales y mascotas tiene, lo que más de una vez ha derivado en polémicas. Una de las últimas ocurrió el pasado mes de julio cuando un hombre del cantón de Berna paseaba con su perro por un parque de la zona, según ha informado el periódico 20 Minutos.

Cuando estaban pasando por el río Aar, el can se abalanzó contra un cisne que nadaba tranquilamente, sacándolo del agua y matándolo en tierra firme, mientras su dueño intentaba evitarlo. Debido a estos hechos, la Fiscalía acusó al dueño del perro, como responsable por la muerte del cisne, ya que tiene la obligación de llevarlos de forma que no dañen a los transeúntes ni a otros animales y, sobre todo, que no los pongan en peligro.

El caso ha acabado con una multa de 500 francos contra el hombre al que se le han sumado otros 200 francos en concepto de costas judiciales. El diario anteriormente citado contactó con el condenado y tras asegurar que no quería hablar más del tema lo calificó como una injusticia, asegurando que si esto hubiera pasado con un gato el final habría sido muy diferente.

Diferencias de perros y gatos ante la ley

En el cantón de Berna la ley explica que los perros deben mantenerse de tal manera que no acosen ni pongan en peligro a personas o animales (Art. 5 Párr. 1 Ley sobre perros/BE) y no se les puede dejar solos en espacios públicos y se les debe mantener bajo control en todo momento (Art. 5 Párr. 2 Ley sobre perros/BE), con la única excepción de los perros guardianes de ganado (artículo 5, apartado 3, Ley sobre perros/BE).

Además, los propietarios de perros tienen la responsabilidad civil de cubrir cualquier daño que sus animales puedan causar. La ley establece que deben contar con un seguro de responsabilidad civil que cubra al menos tres millones de francos suizos por los posibles daños que su perro pueda ocasionar, ya sea a personas, a otros animales o a la propiedad. Esta póliza es obligatoria y debe estar vigente mientras el dueño posea el perro. En el caso de que un perro no esté bajo control y causa un accidente o daños, el propietario puede enfrentar sanciones legales y, en casos graves, la prohibición de tener más animales.

Esto es en referencia a los perros, pero con los gatos es bastante diferente. En este mismo cantón, los gatos no están sujetos a tantas regulaciones. No existe una obligación de registrarlos ni pagar impuestos específicos por su posesión, a diferencia de los perros, que sí deben estar registrados y cuyos propietarios deben pagar tasas anuales. A nivel federal, la Ley de Protección de los Animales (LPA) y la Ley sobre las Epizootias (LFE) también aplican a los gatos, pero principalmente para asegurar su bienestar y prevenir enfermedades.

En un caso parecido en el que un gato cace un pájaro, en la mayoría de los casos no hay consecuencias legales directas para el propietario del gato, ya que se considera un comportamiento natural de los felinos. A diferencia de los perros, los gatos tienen más libertad de movimiento y no suelen estar sujetos a las mismas leyes de responsabilidad por los daños que puedan causar. No obstante, en algunos casos particulares, si el gato pertenece a un entorno doméstico controlado y el dueño no toma medidas para evitar que el animal acceda a especies protegidas o cause daños en propiedades privadas, podría considerarse negligencia.