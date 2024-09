Nacho Cano, en el estreno de ‘Malinche’: “Tenemos unos señores que nos gobiernan con el odio”

Nacho Cano asegurando que su imputación se trata de un intento de distraer la atención de los problemas de la banda de Sánchez, Zapatero y Maduro (Cremades & Calvo-Sotelo).

“Os tengo que contar una historia triste”. Así ha comenzado a hablar ante el público Nacho Cano tras finalizar la primera función de la tercera temporada de Malinche este viernes 13 de septiembre. El musical ha estado envuelto en polémicas por la denuncia interpuesta por una de sus becarias, y por la detención de Cano este verano por presunta contratación de inmigrantes en situación irregular para trabajar en su espectáculo.

“Apostamos por el reencuentro, por el amor, por el valor y la verdad, es un discurso que hay a gente que no le interesa en absoluto, y son la gente que nos está gobernando en este momento”, empieza a decir el ex integrante de Mecano, a lo que el auditorio ha respondido con aplausos.

El productor ha querido dar explicaciones sobre todo lo que se ha hablado estos últimos meses, empezando por el principio: “Hace 10 meses se nos ocurrió la idea de dar unas becas”, aclara, para que artistas de México pudieran viajar a España a trabajar en el musical, y después volvieran al país latinoamericano y sacaran adelante el mismo espectáculo, Malinche, en México, para estrenarlo en 2025. “A las dos semanas, una de las chicas”, haciendo alusión a la becaria que le denunció, “se decide que se tiene que ir y se le dan todas las facilidades” porque, según cuenta Cano, no daba el nivel que exigían. “Y esa persona intenta extorsionar y chantajear, porque no quiere volver a México”, continúa el productor, añadiendo que “hay gente que hace dinero yendo a las televisiones y cobrando por poner verde al personal”.

La chica a la que Cano hace referencia pone la denuncia en diciembre, “por dinero”, argumenta, mientras los demás becarios “viven una experiencia plena y feliz”. Cano sigue su relato y cuenta que un día, meses después de que la joven pusiera la denuncia, la policía se lleva a los 17 becarios, “les sacan de la escuela de malas maneras”, les tienen en comisaría y les interrogan “durante 11 horas”. Tras eso, los chicos denuncian todo lo sucedido a la policía.

“¿No tendrá que ser un juez el que diga esto?”

Nacho Cano agrega que, a los pocos días de lo ocurrido con los agentes de policía, a quienes él se refiere como “los 12 chulos de Marlaska”, le llaman a él, le piden que vaya comisaría y le detienen porque, según le dicen en ese momento, “les has inducido [a los becarios] a entrar como turistas”, y “porque les tienes trabajando irregularmente”. “¿No tendrá que ser un juez el que diga esto?”, protestó Cano ante la situación que vivió.

“Me detienen ilegalmente, hoy los jueces están diciendo que sin motivo alguno”, esclarece, y reclama que “qué nos queda ya si no es la justicia”. Además, desde el escenario se ha referido directamente a los jueces: “Les pido a los jueces que sigan siendo honestos con su trabajo, que esto cambia mañana, y no manchen su trayectoria”.

Cuando todo esto sucede, Nacho Cano da una rueda de prensa donde aclara su posición. Después, muchos de sus patrocinadores le confirman que siguen apostando por el musical. “Por eso estamos aquí, porque Malinche cuesta dinero y cuesta esfuerzo, y por esos espónsores que los tienen bien puestos”, prosigue.

Durante el discurso de despedida, Cano también ha criticado al Gobierno de España: “Esto pasará, tenemos unos señores que nos gobiernan con el odio a las dos Españas, al bueno y al malo, a la derecha y a la izquierda; con el miedo y con la mentira. Esto no estaba en este país, y nosotros, contra eso, desde el escenario, vamos a luchar con el encuentro, con el amor, con el valor, y con la verdad”.

Además, sugiere que está en el punto de mira por su amistad con la presidenta de la Comunidad de Madrid: “Decid lo que queremos que digáis, no apoyéis a Díaz Ayuso porque acabaréis así”, ironiza. Cano ha finalizado haciendo un llamamiento a que la gente vaya a ver su musical: “Por favor, si amáis la libertad y amáis la vida y el arte, venid a Malinche que nos hace falta”, concluye.

El músico Nacho Cano achaca a su apoyo a Ayuso su reciente detención.