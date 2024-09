Ceuta reúne a más de 50 ‘influencers’ que contemplan mudarse allí para pagar menos impuestos: “Tiene la mejor fiscalidad de toda Europa”

Un grupo de influencers y creadores de contenido, en Ceuta. (Marina Vítora)

Esta semana, Ceuta ha sido el escenario de las publicaciones de numerosos creadores de contenido. ¿El motivo? El gran evento que ha organizado la consejería de Hacienda de la ciudad autónoma, con el que pretenden mostrar sus ventajas fiscales, para atraer a nuevos contribuyentes.

El acontecimiento, que ha contado con viaje en helicóptero, paseo en catamarán o fiestas en las mejores discotecas de Ceuta, también ha incluido una conferencia de la consultora EY sobre los beneficios tributarios para las personas que residan o tengan una empresa allí. Como explica su socio director Alberto García Valera, el objetivo del evento es “contarle a los asistentes cómo el tránsito de la economía analógica a la digital que la ciudad supo ver allá por el año 2017 y que hoy es una realidad generalizada tiene en Ceuta la mejor fiscalidad de toda Europa. Por tanto, considera ha de ser un “elemento de atracción para cualquier persona que se dedique a una actividad económica, a la hora de decidir por su ubicación y establecer su residencia en una ciudad tan maravillosa”.

Y es que, son las empresas tecnológicas y digitales las que más atraen al gobierno ceutí, ya que no tienen grandes dimensiones y no se necesita un gran espacio -del que Ceuta no dispone-. Así lo aseguraba el director gerente de Servicios Tributarios de la ciudad autónoma, Enrique Reyes, en una entrevista para Infobae España. Y ha explico que “desde el punto de vista de la tecnología, Ceuta está bastante capacitada. Y hemos optado por abrir nuevas vías. Una de ellas es fomentarnos como sede para para el e-commerce”.

¿Quiénes han asistido al evento?

En total han sido 55 personas entre creadores de contenido y empresarios digitales los que han acudido a Ceuta a informarse sobre todas las ventajas de la ciudad, lo que ha supuesto un gasto de alrededor de 45.000 euros para el Gobierno ceutí, según ha informado la consejera de Economía y Hacienda de la ciudad, Kissy Chandiramani. Entre las personalidades más destacadas se han encontrado el empresario Francisco Nicolás -conocido como el Pequeño Nicolás-, el youtuber Widl3r Soldier -que reside actualmente en Andorra- o Fauzi Blaket, uno de los componentes del canal de YouTube Boost TV, que actualmente cuenta con casi cuatro millones de suscriptores.

Francisco Nicolás, que ha sido invitado con el objetivo de luego trasladar esos beneficios fiscales a los empresarios a los que asesora explica para este medio que “con las condiciones económicas que tiene España, y con las que hay aquí (en Ceuta), los empresarios podrían valorar venirse aquí, sobre todo, los del sector digital”.

Y es que Ceuta cuenta con numerosos beneficios en lo que a fiscalidad se refiere, como una reducción del 60% en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (I.R.P.F), una bonificación del 50% en el impuesto de sociedades o impuestos indirectos con un tipo máximo del 10% (mientras que el IVA en el resto de la península es mayoritariamente de un 21%).

Foco en las agencias de ‘influencers’

Sin embargo, como ya adelantó Reyes, lo realmente importante no son los influencers, sino sus agencias y empresas: “Si conseguimos que estas agencias se vengan a Ceuta, eso es una creación de puestos de trabajo y tiene una incidencia indirecta en la economía en general”, explicó el gerente. Por ello, que numerosos asistentes también sean Tipsters deportivos (pronosticadores de apuestas que recomiendan a sus clientes donde apostar) o managers, como Alex X, que dirige una agencia de influencers de Onlyfans y explica que, por su parte, ya valoraban el trasladarse de residencia fiscal a Andorra o Ceuta por los beneficios fiscales y que “por cercanía, clima y por seguridad”, Ceuta tiene muchos puntos a favor.