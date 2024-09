El escarabajo japonés ya es una plaga en Europa: “Va a arrasar los cultivos”

Vista de un escarabajo japonés (popillia japonica), que ha desatado en Alemania la alarma entre expertos e instituciones. (EFE/ Olaf Zimmermann/LTZ Augustenberg)

La aparición de ejemplares de escarabajo japonés (popillia japonica) en Alemania ha desatado la alarma entre expertos e instituciones que han apelado a los ciudadanos para tratar de prevenir la difusión de esta plaga, de la que ya se han detectado colonias en Suiza y en el norte de Italia.

El escarabajo japonés está catalogado como plaga cuarentenaria prioritaria en la Unión Europea (UE), por lo que las autoridades tienen la obligación de informar oficialmente de su detección y establecer estrictas medidas de control en caso de hallarse un foco. Es crucial encontrar al mayor número posible de ejemplares, antes de que la especie, particularmente peligrosa para las variedades vegetales que se explotan económicamente, se reproduzca y establezca colonias.

Francia en alerta extrema

Las autoridades, en el este de Francia, piden vigilancia tras la detección de brotes de escarabajos japoneses en Suiza y, en particular en la frontera, en Basilea, el pasado mes de junio. Este insecto proveniente de Japón no representa ninguna amenaza para la salud humana, pero ataca a la vegetación y puede causar graves daños a los cultivos. Por tanto, se encuentra bajo estrecha vigilancia. Se ha instalado una red de trampas en el Alto Rin, en la frontera franco-suiza, y por el momento, no se ha capturado ningún ejemplar.

Desde junio, Stéphanie Frey continúa siguiendo el rastro del escarabajo japonés en Sant-Louis, cerca de Basilea. Frey, inspectora de la red y especialista en especies nocivas, se encarga de posicionar las trampas cada semana y examinarlas: “Hay que abrir esta caja, que contiene aletas y una feromona que atraerá al individuo”, describe.

Una treintena de dispositivos de este tipo han sido instalados en la zona de seguridad en los alrededores de Basilea, donde se informó del brote. “Al otro lado del campo de fútbol está Suiza. Los campos deportivos, bien cortados y regados, son un entorno muy atractivo para la hembra del escarabajo japonés”, explica Isabelle Maurice, jefa del servicio de inspección de la dirección regional de alimentación. “Allí se pondrán huevos, estos se transformarán en larvas, las cuales podrán alimentarse de las raíces de la hierba para luego emerger”, explicaba Maurice.

Medidas de control

Saber reconocer a estos insectos es una de las medidas de protección que establece Isabelle Maurice. “Hay colores bonitos: verde, cobre...”, describe la experta con un ejemplar en la mano. “Es del tamaño de un pulgar, su tórax es de color verde brillante y lo que también es característico son los puntitos blancos en los extremos que se agrupan en ciertos lugares”, añadía Maurice.

Por el momento, el escarabajo japonés no parece haber cruzado la frontera, pero la zona de amortiguamiento sigue vigente. “Aún tenemos las medidas de vigilancia y control para tres años y las trampas permanecerán colocadas hasta septiembre”, afirmaba la jefa del departamento de inspecciones.

Por último, Isabelle Maurice hacia un llamamiento para que cualquier persona que crea estar en presencia de un escarabajo japonés informe escribiendo y enviando fotografías al siguiente correo:: sral.draaf-grand-est@agriculture.gouv.fr (servicio agrícola regional)

Medidas en España

Por el momento, el escarabajo japonés no ha visitado las plantaciones de la Península Ibérica. No obstante, debido a la rápida mudanza de estos insectos y su gran movilidad y voracidad con los cultivos, el Gobierno ha redactado un comunicado para el caso de que el escarabajo japonés se encuentre en el país.

Si se detecta la presencia del insecto, el primer paso es comunicar inmediatamente a la Subdirección General de Sanidad e Higiene Vegetal y Forestal del MAPA la detección del brote, y adoptar las medidas previstas con el fin de evitar la propagación de la plaga y conseguir su erradicación.

Estas medidas para hacer frente a la posible plaga y que se deben adoptar son la delimitación de la zona infectada y de una zona de tampón y la aplicación de las medidas para eliminar las plagas (erradicación) a la vez que se evita su dispersión hacia nuevas zonas (contención y restricción de movimiento).

Captura Imagen Plan de Contingencia para la Aplicación de la Normativa Fitosanitaria. (Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación)